Düşen Yunan ordusuna ait helikoptere ulaşıldı 4 ölü, 1 ağır yaralı



Io Chokona Atina, 19 Nisan (DHA) - Bu sabah Atina-Larisa, Larisa-Kozani seferini yapmakta olan UH-1H tipi helikopter radarlardan kaybolunca, arama operasyonunu başlatılmıştı. Az önce helikopterin 5 yolcusundan 4'ü ölü, 1'i ağır yaralı olarak Elassona'nın Sarandaporo bölgesinde tespit edildi. Yunanistan Ordu Komutanı Yardımcısı, albay, binbaşı ve üsteğmen rütbeleri taşıyan kişiler hayatlarını kaybettiler. Ağır yaralı bulunan kadın başçavuş, Selanik 424 YSNS Hastanesine kaldırıldı. Kazanın nedenlerini tespit etmek üzere araştırmalar başlatıldı. Savunma Bakanı Panos Kamenos'un talebi üzerine Yunanistan'da üç günlük yas ilan edildi.