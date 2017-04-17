Dünya Referandumu Böyle Gördü: Erdoğan, Yeni Güç İçin Zafer İlan Etti

16 Nisan referandum unu dünya basını da yakından takip etti. Hem referandum sürecinde hem de referandum dan sonra dünya basını gelişmeleri an be an okuyucularına duyurdu.

233 YABANCI GAZETECİ TAKİP ETTİ



Yurt dışından halk oylamasını takip etmek için gelen gazetecilerin sayısı 233 oldu. Türkiye'deki halk oylamasına en büyük ilgiyi ABD basını gösterdi. ABD'den 32, Almanya'dan 25, İngiltere'den 30 gazeteci takip etti. Japonya ve Rusya'dan ise 15'er gazeteci akredite oldu.



YABANCI BASIN REFERANDUMU NASIL GÖRDÜ

İspanyol El Mundo gazetesi, Erdoğan'ın referandum u "plebisit"e dönüştürdüğünü yazdı. Fransız Libération gazetesi referandum haberini "Otokrasi öncesi son oy" başlığı ile verdi.

BBC: BÖLÜNMÜŞ TÜRKİYE GELECEĞİNİ OYLUYOR

BBC, "Bölünmüş Türkiye geleceğini oyluyor" başlığını kullandı. ABD merkezli AP, Fransa merkezli AFP ve İngiltere merkezli Reuters, öncelikle Anadolu Ajansı'ının geçtiği ilk verileri abonelerine aktardı.



AFP, "Evet kampı önde" başlığının yer aldığı analizde, "Buna karşın sandıklar açıldıkça sonuçlar değişebilir" ifadesi kullanıldı.

THE GUARDIAN: ERDOĞAN YENİ GÜCÜNÜ İLAN EDERKEN TEKRAR SAYIM ÇAĞRISI YAPILDI



New York Times, "Türk lider makamının yetkileriyle ilgili oylamada zafer ilan etti" diye yazdı.

The Guardian, "Erdoğan Türkiye'de yeni gücünü ilan ederken tekrar sayım çağrısı yapıldı" iyerek muhalefetin itirazını sayfalarına taşıdı.

FINANCIAL TIMES: YENİ GÜÇ İÇİN ERDOĞAN ZAFER İLAN ETTİ

Independent, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü artırmak için oy kullandı" başlığını manşete taşıdı. SKY News kanalı gece boyunca seçim sonuçlarını son dakika olarak geçerken, sabah haberlerinde de sonuçları ilk haber olarak duyurdu.



The Financial Times gazetesi de, "Yeni Güç için Erdoğan zafer ilan etti" başlığı ile duyurduğu haberde seçimde "Evet" oylarının çok az farkla öne geçtiğini vurguladı.

PROTESTOLARA DA YER VERİLDİ

"Türkiye'de referandum un sonuçları protesto ediliyor" başlığını kullanan TSN ajansı, İstanbul'da tencere ve tavalarla yapılan gösterilerin görüntü ve fotoğraflarını paylaştı.

RUS BASINI: ERDOĞAN SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYOR



Referandum Rus basınında da geniş yer buldu. Pegodnya gazetesi sonuçları, "Türkiye'de halk Erdoğan için oy verdi" başlığıyla duyurdu. Rossiyskaya Gazeta: "Erdoğan sistemi değiştiriyor" dedi. Life.ru: "Türkler anayasada değişiklik yapılmasından yana oy kullandılar" başlığını kullandı.