Dünya Dans Günü'ne Festival Havasında Kutlama

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ İstanbul DHA



Uluslararası Dans Günü nedeniyle Avcılar'da 100'e yakın dansçı karnaval havasında kortej yürüyüşü yaptı, sokakta dans etti.



UNESCO ortağı sivil toplum kuruluşu Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılan ve dünyada kutlanan '29 Nisan Dünya Dans Günü' nedeniyle Avcılar Belediyesi Konservatuvarı tarafından 'Dansların Renkleri Rengarenk Dans' adı altında 'Dünya Dans Günü Gösterisi' düzenlendi. Marmara Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nın yanından başlayan yürüyüşe üzerlerinde rengarenk kostümleri, ellerinde 'Dünya Dans Günü Kutlu Olsun' yazılı dövizleri bulunan 100'e yakın dansçı katıldı.



DANS EDEREK YÜRÜDÜLER



Klarnetten, darbukaya, tulumdan, davul- zurnaya kadar çeşitli enstrümanları ile yürüyen dansçılara Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de eşlik etti. Bu etkinlikten habersiz karnavalı aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı dansçıların dans ederek yürüyüşlerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kişi cep telefonları ile renkli görüntüleri kaydetti. Belediye Konservatuvarı Orkestra Müdürü Onur Gülin, Sanat Yönetmeni Yard. Doç.Dr. Eyüp Uzunkaya'nın uzun süreden bu yana hazırlığını yaptığı 'Dünya Dans Günü' etkinlikleri kapsamındaki yürüyüşte halk oyunları ekipleri de halay, horon ve zaman zaman Kafkas oyunlarını sergilerken, Roman ve oryantal dansçılar da mini gösteriler yaptı.



Deprem Anıtı ve Belediye Havuz Meydanı'ndaki kısa gösterilerin ardından kortejde yürüyenler 5 erkek ve 5 kadın sanatçının heykellerinin yer aldığı Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'na ulaştı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Avcılar'ın dil, din, renk ayrımı yapmadan kültür ve sanata, sanatçıya büyük değer verdiğini İstanbul'daki tek ilçe konservatuvarına sahip olduklarını anlatırken, "Dünya Dans Günü'nüz kutlu olsun" dedi. Gecede Barış Manço Kültür Merkezi'nde birbirinden renkli ve hareketli 14 ayrı dans gösterisi sergilendi.



Görüntü Dökümü:



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-Kortej yürüyüşü



-Yürüyüşe katılan dansçılardan görüntüler



-Sokaktaki danslardan görüntüler



-Cep telefonları ile dansçıları görüntüleyenler



-Alkışlayanlar



-Halk oyunları ekibinin gösterileri



-Roman havasıyla oynayan dansçılar



-Belediye Başkanı konuşurken



-Sirtaki oynanırken



-Modern danstan bir görüntü