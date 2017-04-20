Dünya Çocukları 22 Nisan'da Miniatürk'te Buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından, Miniatürk, Gökcan Özel Okulları ve Uluslararası Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) işbirliği ile düzenlenen, "Miniatürk Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali", 22 Nisan'da başlayacak.



Bu yıl sekizincisi gerçekleşecek festivale Arjantin, Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya ve Ukrayna'dan toplam 7 ve 13 yaş grubunda 120 çocuk katılacak.



Miniatürk'te düzenlenen festivalde halk dansları ekipleri, kendi kültürlerini yansıtan özgün danslarını sahneleyecek.



Festival, geçen yıl "Cioff" tarafından Türkiye'de yapılan en iyi çocuk festivali seçilmişti. Festivale 7 yılda, 78 ülkeden, 3 bine yakın çocuk katıldı.