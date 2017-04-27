Kırşehir'de, Dünya Aşı Haftası dolayısıyla aşı programı başlatıldı.



Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen programın açılış töreninde konuşan Kırşehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Bekir Demirbaş, Avrupa'da aşılamanın desteklenmesini savunmak için 2005 yılından beri nisan ayının son haftasının Dünya Aşı Haftası olarak kutlandığını anımsattı.



Türkiye'de de bu kapsamda aşı programları yapıldığını belirten Demirbaş, Kırşehir'deki sağlık kuruluşlarında bebek aşılarının devam edeceğini söyledi.



Daha sonra Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezin'de bekleyen bebeklere aşıları yapıldı. Aşıları tamamlanan bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verildi.



Törene, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, İl Sağlık Müdür Vekili Harun Koç, müdür yardımcıları, şube müdürleri, aile hekimleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.