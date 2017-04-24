Bozyazı İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı, aşı ile birçok hastalığın önüne geçilebileceğini belirterek, "Ülkemizde çocuk felci aşısı bu aşılama kampanyaları ile ortadan kalkmıştır" dedi.



Acı, 'Dünya Aşı Haftası' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, vatandaşların aşıya duyarlılığının artırılması yönünde çalışma yaptıklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşılamanın desteklenmesi amacıyla 24-30 Nisan tarihlerinin 'Dünya Aşı Haftası' olarak belirlendiğini hatırlatan Acı, bu tarihler arasında yapılacak çeşitli etkinliklerle aşı ile korunabilir hastalıklar yönünden vatandaşların bilgilendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Acı, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinde aşıların ücretsiz olarak yapıldığını ifade ederek, "Aşı ile birçok hastalığın önüne geçilebilir. Ülkemizde çocuk felci aşısı bu aşılama kampanyaları ile ortadan kalkmıştır" diye konuştu.



Son zamanlarda yurt dışı kaynaklı vakalarla ilişkili olarak kızamık vakalarının arttığını, özellikle Adana ve Hatay illerinde kızamık aşı kampanyalarının devam ettiğini ve bu şekilde toplamda 13 hastalığa karşı aşılama hizmetlerinin Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütüldüğünü belirten Acı, şöyle devam etti; "Tüberküloz, verem, difteri, tetenoz, boğmaca, pnömokok, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, enflüanza, heptit B ve hepatit A gibi 13 hastalığa karşı aşılarla çocuklarımızı ve erişkinlerimizi hastalıklardan koruyoruz. Bu aşılama sayesinde hastalıkları daha ortaya çıkmadan ortadan kaldırıyoruz ve bebeklerimizin, çocuklarımızın ölmesinin önüne geçiyoruz. Tüm aşılarımız aile hekimliği birimlerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz olarak yapılmakta ve hafta kapsamında 0-5 yaş arası eksik aşılı ve aşısız çocukların aşılarının tamamlanması hedeflenmektedir. Amacımız aşısız veya eksik aşılı tek bir çocuk dahi kalmamasıdır. Ayrıca Bozyazı'da misafir olarak ikamet eden Suriyeli vatandaşların 5 yaş altındaki çocukların aşılanması için çalışmalar başlatılmış olup aşısız çocuk kalmaması için çalışmalarımız sürecektir."



Acı, vatandaşların aşı konusunda duyarlı olmaları ve çocuklarının eksik aşılarını mutlaka tamamlatmaları için sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi. - MERSİN