Dü Halk Oyunları Ekibi Türkiye Birincisi Oldu

Dicle Üniversitesi (DÜ) Halk oyunları ekibi, 16 üniversitenin katıldığı yarışmada Türkiye birincisi oldu.



DÜ Halk Oyunları ekibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Nisan'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Üniversiteler arası Halk Oyunları Türkiye Stilize dal final yarışmalarında 16 üniversite arasında Türkiye birincisi oldu. DÜ Halk Oyunları ekibi antrenörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şahin, ekibiyle gurur duyduğunu belirterek, önümüzdeki yarışmalarda da başarılı sonuçlar almak istediklerini kaydetti. - DİYARBAKIR