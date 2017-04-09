DSİ Müdürü Karaca Memleketi Erbaa'da Toprağa Verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Devlet Su İşleri 72'nci Şube Müdürü Mehmet Karaca, memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesinde toprağa verildi.



Bugün sabah saatlerinde 14 yıldır görev yaptığı Tokat Devlet Su İşleri 72'nci Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Karaca, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Törene Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat milletvekilleri, ilçe kaymakamları, il ve ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Mehmet Karaca'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Erbaa büyük caminde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Karaca, Erbaa Şehir Mezarlığında toprağa verildi. DSİ 72'nci Şube Müdürü olarak 2003 yılında göreve başlayan Mehmet Karaca, evli ve iki çocuk babasıydı. - TOKAT