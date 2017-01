Domuz Eti Satan Zanlı Uyuşturucudan Tutuklandı

AYDIN'da kaçak domuz eti ticareti yaptığı haberleriyle gündeme gelen Coşkun Can ile arkadaşı Müjdat Akın, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp, tutuklandı.



Aydın ve Türkiye'nin birçok iline kaçak domuz eti satışı yaparken suçüstü yakalanan, birçok kez idari para cezası uygulandıktan sonra serbest kalan Coşkun Can, bu sabah Efeler ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda, arkadaşı Müjdat Akın tarafından gözaltına alındı. Daha önce de metamfetamin adlı uyuşturucu maddeyle yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı belirtilen Can ile Akın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.



- Aydın