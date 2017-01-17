Dolar/TL, güne değer kaybı ile başlayarak 3,7950 seviyelerinde dengelendi.
Dün, küresel piyasalarda değerlenen doların etkisiyle güne başlayan dolar/TL, en yüksek 3,8169'u gördü ve günü yüzde 2,3 artışla 3,8126'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne değer kaybı ile başlayarak 3,7750 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,44 düşüşle 3,7960'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 değer kaybıyla 4,0405'ten işlem görürken, Brexit ile ilgili endişelerle son günlerde sert dalgalanan sterlin/TL ise dünkü kapanış seviyesi olan 4,5970'ten alıcı buluyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi ZEW endeksleri ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7750 seviyesinin destek, 3,8110 ve 3,8250 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Dolar/tl Güne Düşüşle Başladı
Dolar/TL, güne değer kaybı ile başlayarak 3,7950 seviyelerinde dengelendi.
Dolar/TL, güne değer kaybı ile başlayarak 3,7950 seviyelerinde dengelendi.
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