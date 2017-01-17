Doku Kanserine Yenilen Aleyna, Son Yolculuğa Uğurlandı

Söke ilçesinde bir süredir doku kanserine karşı verdiği mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Aleyna Melez, son yolculuğuna uğurlandı.



Okul bahçesinde oynarken düşen ve bu gelişme üzerine hastanede yapılan tetkiklerde doku kanseri olduğunu öğrenen Melez, yaklaşık 10 aydır Aydın ve İzmir'deki hastanelerde tedavi süreci geçirdi. Önceki gün Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Aleyna Melez, bugün toprağa verildi.



Aleyna Melez'in Sivaslı Camisi'nde kılınan cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra öğrenim gördüğü Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'ndan arkadaşları da katıldı.



Melez'in cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.