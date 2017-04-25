Doğaçlama Tiyatro Ligi

BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi 2016-2017 sezonu tüm hızıyla BKM Mutfak Sahne'de devam ediyor!

Doğaçlama Tiyatro Ligi

BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi 2016-2017 sezonu tüm hızıyla BKM Mutfak Sahne'de devam ediyor! Moderatörlüğünü Dilek Çelebi'nin üstlendiği,  jüri koltuğunda Osmantan Erkır'ın yer aldığı müsabakalarda sen de takımını seç, heyecanımıza ortak ol!..

Çeşitli mekanlarda gerçekleştirdikleri "tiyatro sporu" performanslarıyla doğaçlama alanında adından sıkça söz ettiren ve son olarak BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi seçmelerine başvurarak ligde yer almaya hak kazanmış takımlar, "BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi"nde kıyasıya mücadele ediyor.

Dilek Çelebi moderatörlüğünde gerçekleştirilecek gecede jüri koltuğunda Osmantan Erkır oturacak. Türkiye'nin dört bir yanından farklı doğaçlama tiyatro ekiplerinin mücadelesine tanıklık edeceğin özel DTL geceleri için takımını şimdiden seç ve lig heyecanımıza ortak ol!..

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Doğaçlama Tiyatro Ligi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Beşiktaş Kültür Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti, BKM Mutfak, Sinanpaşa, Besiktaş, Beşiktaş, Istanbul, İstanbul, Tiyatro, Türkiye