Diyarbakır Sur'da Polis Ekibine Hain Saldırı! İşte Olay Yerinden İlk Görüntüler

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine saldırı düzenlendi. Alçak terör saldırısında 3 polis şehit oldu, 3 polis ise yaralandı.
TERÖRİSTLERİN DÖŞEDİĞİ PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
Alınan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
3 POLİS ŞEHİT OLDU
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis şehit düştü, 3 polis yaralandı.
YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.