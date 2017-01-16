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Diyarbakır Sur'da Polis Ekibine Hain Saldırı! İşte Olay Yerinden İlk Görüntüler

Diyarbakır Sur'da Polis Ekibine Hain Saldırı! İşte Olay Yerinden İlk Görüntüler

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis otobüsüne saldırı düzenlendi. 3 polisin şehit olduğu saldırıdan ilk görüntüler geldi.

Diyarbakır Sur'da Polis Ekibine Hain Saldırı! İşte Olay Yerinden İlk Görüntüler

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine saldırı düzenlendi. Alçak terör saldırısında 3 polis şehit oldu, 3 polis ise yaralandı.

TERÖRİSTLERİN DÖŞEDİĞİ PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Alınan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.


3 POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis şehit düştü, 3 polis yaralandı.


YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



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