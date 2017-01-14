Diyarbakır'daki Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde gerçekleştirilen terör operasyonunda, PKK'lı teröristlere ait 9 sığınak ve 28 evde el yapımı patlayıcı düzenekleri, uyuşturucu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi



Valilikten yapılan açıklamada, Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan kişileri yakalamak maksadıyla başlatılan operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi.



Operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararlarına istinaden toplam 28 ev ve eklentilerinde arama yapıldığı aktarılan açıklamada, aramalarda biri silahlı terör örgütüne üye olmaktan arama kaydı olan 3 bölücü terör örgütü işbirlikçisi ile kasten adam öldürme suçundan aranan 1 kişinin yakalandığı belirtildi.



Teröristlere ait 9 ayrı sığınakta 18 kilogram kubar esrar, 2 adet 12 kilogram mutfak tüpü, 2 terörist kıyafeti, yaklaşık 450 kilogram yiyecek maddesi, sığınak yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, çok sayıda mutfak malzemesi ile tıbbi malzemeler ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"2 bidon içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, araziye gömülü bidon içerisinde patlayıcı madde yapımında kullanılan 20 kilogram toz gübre, 50 kilogram amonyum nitrat, bin 100 torpil olarak isimlendirilen patlayıcı madde, 25 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan içi boş dökme demir, 54 pil patlayıcı ele geçirildi. Söz konusu mühimmatlar madde imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir."



Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara her türlü hava ve iklim şartlarında artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.