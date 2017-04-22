Diyarbakır'da, zabıtaya kızan seyyar satıcı, ekmek teknesini yaktı



DİYARBAKIR'das seyyar tezgahında sıkma meyve suyu satarak geçimini sağlayan Cihat Osman, her zaman durduğu yerde kalmasına izin vermeyen zabıtalara kızarak, üzerinde portakal bulunan ekmek teknesini ateşe verdi.



Merkez Yenişehir İlçesi Sanat Sokağı'nda seyyar olarak, sıkma meyve suyu satışı yaparak geçimini sağlayan Cihat Osman, zabıtaların kendisini yerinden kaldırmasına tepki olarak tezgahını ateşe verdi. Portakal dolu arabasını sokağın orta kısmına getiren Osman, seyyar arabasının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Bir anda alevler arasında kalan seyyar arabayı polis, civarda bulunan esnaflardan aldığı yangın söndürücüyle söndürdü.



Seyyar satıcı Cihat Osman, toplanan kalabalığa seslenerek "Sayın halkım, zabıtalar yüzünden ekmek teknemi yaktım" diyerek bağırdı. Bu sözler üzerine polis ile Cihat Osman arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Seyyar satıcıyı gözaltına almak isteyen polise, bazı vatandaşlar tepki gösterirken Cihat Osman kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis daha sonra anons yaparak vatandaşların dağılmasını isteyerek, seyyar satıcı Cihat Osman ise Yenişehir İlçesi Polis Merkezi'ne götürüldü.