Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak; 3 Şehit 3 Yaralı (8)

1 METRE DERİNLİĞİNDE, 5 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU



Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ndeki hafriyet alanında görevli polislere yönelik gerçekleştirilen ve 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı patlama noktasında 1 metre derinliğinde, 5 metre çapında bir çukurun açıldığı ve patlayıcının yerleştirildiği mezarlık duvarının bir kısmının yıkıldığı görüldü. Daha önceden yer kazılarak yerleştirilen patlayıcının şiddetiyle tonlarca ağırlığındaki zırhlı midibüsün, patlama noktasından yaklaşık 8 metre uzağa fırlayıp devrildiği görüldü.



VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA



Bu arada Diyarbakır Valiliği'nce yapılan ikinci yazılı açıklamada, şehit sayısının 4'e çıktığı doğrulanarak, şu görüşlere yerverildi:



"İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında, bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle saldırı düzenlenmiştir. Meydana gelen saldırıda 4 polis memurumuz şehit olmuş 1'i ağır olmak üzere 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehit Çevik Kuvvet Polislerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır olup, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir."