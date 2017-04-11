Diyarbakır'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Seminer

Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ali Özdemir Kur'an kursu öğrencilerine seminer verdi.



Çelebi Eser Kur'an kursunda hafızlık eğitimi gören öğrencilere seminer veren Özdemir, Kur'an kursu öğrencilerinin çok önemli bir vazife üstlendiğini söyledi.



Özdemir, hafızların sosyal hayatta aktif rol almaları durumunda ülkenin manevi anlamda kalkınacağına da işaret ederek şunları söyledi:



"Kur'an kursu öğrencileri bilinçlidir, FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütlerine sempati duymaz. Gençlerin kendilerini hafızlık anlamında yetiştirmesi gerekir. Türkiye inançlı ve donanımlı gençlere ihtiyaç duyuyor."



Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere hizmet etmek için açtığı kurslarda gezi, kamp ve sportif faaliyetler düzenlediğini belirterek, Kur'an kursu öğrencilerinin de bu imkanlardan istifade edebileceğini sözlerine ekledi.