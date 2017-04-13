Diyarbakır'da 3 İlçedeki 14 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı

DİYARBAKIR'ın Lice, Kocaköy ile Hazro İlçesi'ne bağlı 14 köyde yapılacak operasyon nedeniyle bu sabahtan itibaren bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Diyarbakır Valiliği, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri, işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapılacağını bildirdi. Açıklamada, operasyonda ayrıca teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, şöyle denildi:



"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Uçarı köyü, Ziyaret köyü, Esenler köyü, Kayacık köyü, Ortaç köyü, Yalaza köyü, Bağlan köyü, Çavundur köyü ve Dolunay köyü, Kocaköy İlçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ve Gözebaşı köyü, Hazro İlçesine bağlı olan; Sarıerik köyü, Meşebağları köyü ve Çitlibahçe köyü 13 Nisan 2017 günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." - Diyarbakır