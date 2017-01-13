IHAAW135032-GEN/13-01-2017
- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında açılan davanın karar duruşması yapıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aydoğan'a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi. 13.01.2017 13: 50: 32 TSI
NNNN - DİYARBAKIR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hdp Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan Hakkında Açılan...
IHAAW135032-GEN/13-01-2017 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında açılan davanın karar duruşması yapıldı.
IHAAW135032-GEN/13-01-2017
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