Diyanet İşleri Başkanı Başkanı Görmez Sakarya'daki Darp Olayını Değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sakarya'da bir Kur'an kursunda öğrenciye dayak olayıyla ilgili, "Biz sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan bir Peygamberin ümmetiyiz. Sakarya'daki evladımızla buluştuk. Ona 'artık dostumsun' dedim. Onun şahsında bu muameleye tabi tutulmuş bütün çocuklarımızdan özür diledim" dedi.



Diyanet Radyo'nun canlı yayın konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Görmez, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir Kur'an kursunda görevli hocanın eğitim alan çocuğu terlikle darp etmesi olayına ilişkin, "Çocuklara dini öğretmeyi kendisine vazife edinen her insanın, öncelikle o dinin telkin ettiği şefkate ve merhamete sahip olması gerekir. Biz çocuklarla arkadaş olmuş, çocuğa büyük muamelesi göstermeyi öğreten, sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan bir Peygamberin ümmetiyiz. Sakarya'daki evladımızla buluştuk. Ona artık dostumsun dedim. Onun şahsında bu muameleye tabi tutulmuş bütün çocuklarımızdan özür diledim. Hocanın vurduğu yerde gül bitmez. Bilakis her çocuğumuzu gül kabul edip hiçbir dikenin o güle bulaşmaması için çalışacağız" diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ayrım gözetmeden topluma yönelik nasihatleri yaptıklarını da belirten Görmez, "Başkasının yaşam tarzına müdahalemiz asla olmaz" dedi. - ANKARA