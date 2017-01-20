Kırşehirli Esnafın Fotoğrafı Tıklanma Rekoru Kırıyor

TRT'de fenomen haline gelen 'Diriliş Ertuğrul' dizisini izlerken Kırşehirli esnafın paylaştığı fotoğraf sosyal medya da tıklanma rekoru kırıyor.



Kırşehir'de bir esnaf eline aldığı silahı ve bıçakla diziyi izlerken sosyal medya hesabından da fotoğrafını paylaştı.



Diriliş Ertuğrul dizisi Kırşehirlilerin de vazgeçilmez dizisi haline geldi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Diriliş Ertuğrul, Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey'in kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalması, Ertuğrul Bey'e inanan Kayıların, bu ayrılığın ardından yollara düşmesi, çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıların burada bambaşka bir dünya ile karşılaşmalarını anlatıyor.



Engin Altan Düzyatan, Didem Balçın, Serdar Gökhan ve Kaan Taşaner gibi isimlerin rol aldığı diziyi izleyen Kırşehirli esnaf Mustafa Çalışkan, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımla beğeni rekoru kırdı.



Diriliş 'Ertuğrul' dizi izlerken kendisinden geçtiğini ifade eden Çalışkan, sosyal paylaşımda yaptığı paylaşımının altına 'Diriliş Ertuğrul izlerken ben' yazıp, bir elinde av tüfeği diğer elinde ekmek bıçağı ile dosta güven, düşmana korku verdi.



Kanepenin üzerine bağdaş kurup oturan Mustafa Çalışkan, verdiği pozla yüzlerce yorum ve beğeni aldı. Diriliş 'Ertuğrul' dizisini izlerken adeta o dönemi yaşadığını söyleyen Çalışkan, "Kendimi kaptırıyor ve adeta dizinin içinde yaşıyorum. Düşmanların yaptığı planları ve kumpasları görünce heyecandan ölüyorum. Bir de bu ülkemizde yaşadığımız bu terör saldırılarını, içeride ve dışarıda verdiğimiz savaşları, askerimizin mücadelesini görünce, akşam da Diriliş'i izleyince başka bir aleme geçiyor; Vatan aşkımla kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Kendimi kaptırıyorum." dedi. - KIRŞEHİR