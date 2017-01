Direc-t, 23 Ocak'taBeyoğlu Hayal Kahvesi'nde!



Grup 1997'de Adana'da Bilge Kösebalaban, Yiğit Vural ve Saygın Çığşar tarafından kurulmuştur. Grubun isminin Direc-t olarak belirlenmesine grubun aynı araçta giderken aracın direğe çarparak kaza yapması sonrasında karar verilmiştir. Hem İngilizce hem de Türkçe beste yapan grup, 2 dili de çarıştıran bu isimde karar kılmıştır. Grup 1999'da Özgür Peştimalci ve



Bilge Kösebalabantarafından yeniden kurulmuştur. 2000'in sonunda Alex Tintaru gruba katılmıştır. Grup 2001'de katılmış olduğu Roxy Müzik Yarışmasında birinci olmuştur. Ardından 2002'de Alternatif Festival'de David Byrne, Pulp, Sneaker Pimps ve Carl Cox'un altında çalmıştır. H2000 demo sahnede çaldılar. 2003 H2000'de ana sahne aldılar.



2003 yılında On-Air ile anlaşan grup Deniz Yılmaz (Kurban) prodüktörlüğünde kaydettikleri albümü 2003 Mayıs'ında bitirdi ve 2004 Haziran'ında raflarda yerini alan "Rus Kozmonotları" isimli albümlerinde 10 Türkçe bir İngilizce besteleri var. Dur Sakın Konuşma,Hasret ve Ama Sen Varsın'a birer klip çektiler. Özellikle albüme isim veren Ama Sen Varsın'a çektikleri



animasyon klip ve Hasret çok ilgi gördü.



2004'de grup Dream TV'de canlı yayınlanan Rock İstanbul festivalinde de ana sahnede çaldı.



2004 Temmuzda Direc-t Slovakya'da Pohoda Açıkhava Festivalinde çalan ilk Türk grubu oldu.



2004 Yedi Kule Zindanları'nda Güney Asya depremzedeleri yararına yapılan konserde yer aldılar.



2005 Fanta Gençlik Festivali'nde toplam 17 şehirde konser verdiler.



2005 RockIstanbul Festivalinde ana sahnede çaldılar.



Grup Rock müziğinin kalbi olan Roxy, Line, Kemancı, Life Bar, Bronx, Gitar Bar, Vox, Yeni Melek Gösteri Merkezi, Stüdyo Live, İzmir Ooze Bar, Ankara Saklıkent, Ankara Bar Fly, Eskişehir Doors ve birçok üniversitenin gençlik festivalinde sahne aldılar. Aynı zamanda Türkiye ve Kıbrıs'ta pek çok lise ve üniversite festivalinde çaldılar. 2'nci albümleri "Olympos" tüm müzik marketlerde yerini aldı. Ama Sen Varsın isimli parçaları Rusya'da çıkan Türkçe şarkılardan oluşan bir toplamada yer aldı. Olympos'tan ilk kliplerini "Rambo"ya, 2. kliplerini de "Ama Aşkım Yok" a çektiler.



"Anything I've Done" isimli Bilge Kösebalaban bestesi olan Bilge'nin Gülce Duru ile düet parçası 2005-"Vh1-song of the year"da aralık finalisti oldu. "20 ways" isimli parçaları Avustralya'da 2007 nisan ayında çıkan Have You Heard-2 isimli toplamada yer aldı. Ardından Pembe Elbise, Derya, Git, Obsequious ve Olympos'un da klipleri geldi.



Grup Türkiye'den Amerika'da, Cincinatti'de düzenlenen MidPoint Music Festivali'nde sahne alan ilk grup oldu (2007). New York -East Villageda yer alan Mo Pitkins kulüpte sahne aldılar (2007)."Birileri Durun Dedi" isimli parçaları Avustralya'da 2007 ekim ayında çıkan Have You Heard-3 isimli toplamada yer aldı. Bu albüm global ısınma temalıydı. Albümün üretiminde çıkan zararlı gazların telafisi için "Carbon Neutral" firması ağaç dikmişti.



Direc-t'in Olympos albümünden 3. klip Pembe Elbise isimli şarkıya Dna-Film tarafından Erdinç Kazimoğlu ve Emir Khalilzadeh yönetmenliğinde çekildi. 4.klip de Deniz Tokcan tarafından Gökçe Pehlivanoğlu danışmanlığında Hayrettin Karaoğuz'un bir terziyi canlandırdığı Derya şarkısına çekilmişti. 5.klip de Digital Film Academy İstanbul'da eğitim veren yönetmen Mustafa Özen ile beraber öğrencileri Mehmet Aras ve Emre Ergun'un green box önünde çektiği "Git" e geldi.



2009 yazında Almanya'da Sommerlonge Fest'te ve Ukrayna'da Slavske Rock Festival'da çaldılar. Grubun üçüncü albümü "Son Ağaç" da 2011'de Favela Records'tan çıktı.



Son Ağaç,Kimseler Bilemez ve Gel'e klip çektiler.



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.