Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Dinar-Çay karayolunda meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada Gülusan Ö. (65) isimli yaşlı bir kadın hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kazada büyük çapta maddi hasar oluştuğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Dinar'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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