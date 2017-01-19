Dinar'da Aile İçi İletişim Semineri

Dinar'da "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü"nde aile içi iletişim semineri düzenledi.



Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından haklarında denetimli serbestlik tedbiri verilen 35 yükümlüye aile içi iletişim konulu seminer verildi.



Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde psikolog olarak görev yapan Duygu Özcan tarafından verilen ve yaklaşık 1 saat süren seminerde, aile içi iletişim ve ailede iletişim becerilerini artırmaya yönelik ailenin temel gereksinimleri, iletişim engelleri, aile içi iletişim kopukluğunun nedenleri, aile içi sağlıksız iletişimler ve çözüm yolları konuları anlatıldı.



Seminer yükümlülerin sorularına cevap verilerek sona erdi.