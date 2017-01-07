Dilan Çıtak, Evlilik Teklifinden 1 Ay Sonra Sevgilisiyle Kavga Etti

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, kendisi gibi şarkıcı olan 1.5 yıllık sevgilisi Levent Dörter'den sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Sosyal medyadan paylaşan görüntülerde mutluluğu gözlerinden okunan Dilan Çıtak, bu tekliften 1 ay sonra Levent Dörter ile kavga ederken görüntülendi.

ÖFKEYLE TERK ETTİ

Dilan Çıtak ve Levent Dörter çifti Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Bir otomobilin içinde seyir halinde olan çiftin tartıştığı görüldü. Birkaç dakika devam eden tartışmanın sonunda Çıtak öfkeyle otomobilden indi, Dörter de son sürat oradan uzaklaştı.

YOLUN ORTASINDA KALDI

Bir süre sakinleşebilmek için kaldırımda bekleyen şarkıcı, daha sonra telefon açıp sevgilisini geri çağırdı. İkilinin Nişantaşı turu da başlamadan bitmiş oldu.