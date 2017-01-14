Diksiyon, Hitabet, Beden Dili Eğitimi

Başlangıç Tarihi: 14 Ocak Cumartesi 14: 00



Eğitmen: Banu Çakır



Eğitim Süresi: 30 saat – 8 hafta



Saat: Cumartesi günleri 14: 00 – 18: 00



Kontenjan: 10-14 Kişi



Katılım Bedeli: 500 TL



İletişim İçin: 0539 738 1053



Yer: Aktiffelsefe Bursa Şubesi – Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 Nilüfer / BURSA (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)



*Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.



Katılım için lütfen kayıt olunuz.



http://aktiffelsefebursa.org/diksiyon-hitabet-beden-dili-egitimi/



İçinde bulunduğumuz "iletişim" çağında, "ne" söylediğimiz kadar "nasıl" söylediğimiz de çok önemli. A kişisi 20 dakikalık bir konuşma yapar ve bu süre bitmek bilmez. Dakikalar sayılır, hayaller kurulur,… B kişisi benzer bir konuda 20 dakikalık bir konuşma yapar ve herkesi kendine hayran bırakır, zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Diksiyon, hitabet, beden dili eğitimimizde doğru ve etkileyici bir konuşma için gereken çalışmaları yapıyor ve ipuçlarını paylaşıyoruz.



PROGRAMIN AMACI:



Bireyin ses ve nefesini etkin bir biçimde kullanabilmesi



Tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesi



Kurallara uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisi



Bireyin kendisini başka bir birey ya da topluluk önünde etkili bir biçimde ifade edebilmesi



Topluluk önünde heyecanın kontrolü



Beden dilinin temel anlamda etkin bir biçimde kullanılabilmesidir.



KURS İÇERİĞİ:



Ses, nefes, artikülasyon çalışmaları (4 saat)



Diksiyon, fonetik (kelime ve cümlelerin doğru telaffuzu) (4 saat)



Hitabet, beden dili (4 saat)



Drama çalışmaları (basit tiyatro metinleriyle) (4 saat)



Topluluk önünde konuşma becerisi/sunum (4 saat)



Hazırlıksız konuşma çalışmaları (4 saat)



Hazırlıklı konuşma ve sunum çalışmaları (6 saat)



EĞİTMEN HAKKINDA:



Eğitimci, Türkolog. 1981 yılında Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılından bu yana Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Diksiyon, Hitabet, Beden Dili, Hızlı Okuma ve Anlama, Sözel Mantık ve Etkin İletişim alanlarında eğitim vermekte ve eğitim koçluğu yapmaktadır.