Digor Belediye Başkanvekili Güngör Açıklaması

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Digor Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Mustafa Güngör, "Digor Belediyesi artık sadece Digor halkına hizmet ediyor. Amacı belli olmayan, amacı hizmet etmek olmayan bir anlayışla yapılmış, kamu kaynaklarını sömüren ihaleler iptal edilmiştir." dedi.



Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 656 olan merkez nüfusu ile küçük bir ilçe olan Digor'un bugüne kadar çözülmemiş büyük sorunları olan bir ilçe olduğunu kaydetti.



Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği günden itibaren çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Güngör, şunları ifade etti:



"Digor'a dair hayallerimiz var, Digor'un içme suyu sorununu çözeceğiz. Digorlu hemşehrilerimiz, musluklarından 24 saat su içebilecek. Digor Belediyesine kurumsal bir hüviyet kazandırılması ve keyfi yönetime son vererek, Digor halkına hak ettikleri hizmetleri sunabilmek için belediye teşkilatı yeniden ele alınıp, belediyenin kurumsal kimliği yeniden tasarlandı. Artık Digor Belediyesi sadece Digor halkına hizmet ediyor. Amacı belli olmayan, amacı hizmet etmek olmayan bir anlayışla yapılmış, kamu kaynaklarını sömüren ihaleler iptal edilmiştir. Artık Digor halkının her kuruşu kendilerine hizmet olarak sunulmaktadır. Araçların zor ilerlediği ilçemizin ana caddesinin tesviyesi yapıldıktan sonra malzeme serilerek araç trafiği rahatlatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın talimatlarıyla Digor ilçemizin ana caddesi karayolları standartlarında sıcak asfalt yapılacak."



Digor'da artık tüm alanlarda hizmetlerin yapıldığını ve halkın hakettiği hizmetlerin sunulması için gece gündüz çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Güngör, yapılan hizmetler hakkında da bilgi verdi. Güngör, açıklamasında şunları kaydetti:



"Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için araç parkımız zenginleştiriliyor. Sayın Bakanımızın destekleriyle Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe edilen anahtar teslim fiyatı yaklaşık 300 bin lira olan damperli kamyon teslim alınarak halkımızın hizmetine sunuldu. Artık çöpler düzenli toplanıyor. Sokak hayvanları profesyonel bir ekiple usulüne uygun olarak toplatıldı. Digor Belediyesi olarak Nevşehir ilinde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan Türkiye şampiyonasında ter döken öğrencilerimize sponsor olarak Türkiye 2'nciliği ve 3'üncülüğü gururu yaşandı. Bizlere güvenerek görev ve sorumluluk veren Sayın Valimiz Rahmi Doğan'a, hizmetlerin sunulmasında bizlere kaynak yaratan, ilgisini ve desteğini esirgemeyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a teşekkürlerimizi arz ederiz."