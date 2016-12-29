Digitürk, Tümer Metin'in Yerine Gullit'in Geleceğini Yalanladı

Lig TV'nin efsane programı Maraton'da kan değişikliğine gidileceği iddialarının ardından Digiturk, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

DEĞİŞİKLİK İDDİA EDİLMİŞTİ

Katar merkezli Bein Sport şirketinin satın almasından sonra kadrosunu güçlendirmek isteyen ve daha global yayınlarla izleyenlerini buluşturmayı hedefleyen Lig TV'nin Maraton programındaki yayıncı koltuğunda değişikliğe gideceği öne sürülmüştü.

Tümer Metin'in yerine Holandalı eski efsane futbolcu Ruud Gullit ile anlaşıldığı iddiaları üzerine Digiturk, resmi twitter sayfası üzerinden bu açıklamada bulundu

İşte o açıklama;