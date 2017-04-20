Didim'de Turizm Haftası Coşkusu

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Ticaret Odası, Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Didim Turizm Danışma Birimi ve ilçedeki kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapılan turizm haftası etkinlikleri Didim'de büyük bir coşku ve yüksek katılım ile kutlandı.



Etkinlikler kapsamında, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulunda Aydın - Didim Turizm Potansiyeli Geleceği ve geçen yıl ile bu yılın kıyaslanması konulu sempozyum gerçekleşti. Didim'in önemli turizm yerlerinden biri olan Apollon Tapınağından Altınkum'a kadar bisiklet gruplarının katılımı ile bisikletle obeziteye karşı sağlıklı yaşam etkinliği gerçekleştirildi. Altınkum Yalı caddesinde Turizm Haftası Şenliği kapsamında, Şişme Çocuk Oyun Parkı ile Didimli çocuklar doyasıya eğlendi.



Şiir, kompozisyon ve resim dalında ödül alan öğrencilere Didim Kaymakamı İskender Yönden, Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve Belediye Başkanı A.Deniz Atabay bisikletlerini vererek başarılarının devamını dilediler.



Didim'deki özel bir okulun korosunun konseri, büyük alkış alırken, Grup Eflatun, Grup Sade ve Soner'in konserleri Didimlileri coşturdu.



Ukrayna'lı sanatçıların şovlarının ardından ateş dansçıları izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. - AYDIN