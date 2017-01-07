Dha Yurt - Şırnak'ta PKK'lı 1 Terörist Öldürüldü

ŞIRNAK'ın Küpeli Dağı'nda devam eden operasyonda, PKK'lı 1 terörist etkisiz hale getirildi, örgüte ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Küpeli (Gabar) Dağı bölgesinde 04-07 Ocak 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bölücü terör örgütünün kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, 6'ncı Motorize Piyade Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucularımızın katılımıyla icra edilen müşterek operasyonda bir (1) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş" denildi.



Valilik açıklamasında ayrıca çok sayıda silah, el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:



"1 adet dokça silahı, 3 adet AK-47 klş.P.Tf, 1 adet kırkkale P.Tf., 1 adet Mk Tf, 2 adet EYP, 1 adet topuk koparan mayın, 134 adet dokça mühimatı, 78 adet bixi mühimmatı, 4 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 1 adet sevk fişeği takılmış roketatar mühimatı, 120 adet AK-47 P.Tf. mühimmatı,1 adet 50'lik boş mayon, adet 100'lük boş bixi mayonu, 1 adet Mk. Tf. Namlusu, 2 adet hücum yeleği, 3 adet şarjör kütlüğü, 2 adet fünye,6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet şarjör kılıfı, 10 kg. kuru fasulye, 17 kg çay, 32 litre sıvı yağ,10 kg bulgur, 2 kg salça, 10 kg mercimek, 18 kg şeker, 5 kg un, 1 çuval badem, 1 adet sony marka kamera, 1 adet canon marka fotoğraf baskı özellikli yazıcıi 2 adet jeneratör, 1 adet kama marka 2 KW'lık jeneratör, 30 adet, enjektör, 1 adet kamera ayaklığı, 2 adet dikiş makinesi, 2 adet güneş paneli, 1 adet elektrik üretimi için değirmen düzeneği, 1 adet derin don durucu, 1adet elektrik yükseltici. 2kg amonyum nitrat, 500 gr kubar esrar, 8 adet mutfak tüpü, 1 adet küçük tüp, 225 metre kablo, 25 adet büyük pil, 52 adet küçük pil, 2 adet pil bloğu, 8 akü,100 lt mazot, 180 lt benzin, 60 adet 50 lt boş varil, 2 adet ocak, 8 küre, 1 adet 30x15 m ebatlarında sarı renkli branda, 2 adet tahta ranza, çok sayıda muhtelif mutfak malzemesi, 2 adet akü takviye kablosu, 30 şırınga, 1 jeneratör filitresi, 1 adet lüküs lamba, 2 adet bağlama, 100 m çırt, 10 çift makap, 8 adet sırt çantası, 10 adet elektrik duyu, 10 adet terörist kıyafeti, 16 boş varil, 1 adet 20x15 branda, 4adet şemsiye." - Şırnak