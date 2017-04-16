Dha Yurt Seçim Bülteni-6
1)BAŞBAKAN YILDIRIM: SONUÇ, NE OLURSA OLSUN BAŞIMIZIN TACIDIRBAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim bölgesi İzmir'de oyunu kullandı.
1)BAŞBAKAN YILDIRIM: SONUÇ, NE OLURSA OLSUN BAŞIMIZIN TACIDIR
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim bölgesi İzmir'de oyunu kullandı. Başbakan, "Çıkacak sonuç, ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, oy kullanmak için geldiği İzmir'in Menderes İlçesi Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'nda alkışlarla karşılandı. Başbakan Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu eşlik etti. Başbakan Yıldırım, okul bahçesindeki seçmenle selamlaştı oy kullandığı 1085 numaralı sandığın görevlileri ile sohbet etti. Başbakan, "Bu sandıkta kaç seçmeniniz var şu ana kadar kaçı oy kullandı" diye sordu. Seçmenin dörtte birinin oyunu kullandığını öğrendi. Başbakan Yıldırım, oyunu sandığa attıktan sonra sıra bekleyen bazı seçmenlerle fotoğraf çektirdi. Bahçeye çıktığında "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratında bulundu. Başbakan Yıldırım oy kullandıktan sonra binanın merdivenlerinde konuşma yapmasını bekleyen kalabalığa "Burası balkon değil" diyerek espiri yaptı.
Başbakan, okulun bahçesine kurulan kürsüde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 vilayetimizde ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımız huzur içinde kardeşlik içinde medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Tercihlerini yapıyorlar akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç, ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır. Teşekkür ediyorum."
Başbakan Binayil Yıldırım, uçakla Ankara'ya dönmek amacıyla Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti.
Görüntü Dökümü
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Başbakan Binali Yıldırımı'ın okula gelişi
Genel ve detay görüntüler
Başbakan'ın oy kullanması
Taylan YILDIRIM, Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,
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2)BAKAN ARSLAN: MİLLETİN KARARI HERKES İÇİN BAŞ GÖZ ÜSTÜNE
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) İlköğretim Okulu'ndaki 1057 nolu sandıkta oy kullandı. Bakan Arslan, sandık başkanı ve oy kullanmak için sadık başına gelenlerle sohmet etti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyunu kullanacağı 1057 nolu sandık başına gelerek, buradaki seçim görevlilerine nüfus cüzdanı ve seçmen kağıdını vererek, oy kullandı. Bakan Arslan oyunu sandığa atarken şu açıklamada bulundu:
"Türkiye'nin her yerinde sayılı görevli arkadaşımız var. Amaç demokrasinin tecellisi adına insanımızın sağduyusunu kararını sandığa yansıtmasıdır. Dolayısıyla sizin nezdinizde Türkiye'nin her yerinde görev yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Demokrasinin tecellisine katkı koydukları için, elbette ki milletimize çok teşekkür ediyoruz. Sağduyusuyla huzur içerisinde kardeşlik içerisinde sandık başına gidiyor ve kararını verecek. Tabi milletin kararı herkes için baş göz üstüne, bizim içinde geçerli. İnşallah ülkemiz, insanımız bu ülkede bugünden sonra çocuklarımızın ve torunlarımızın da yaşayacağını düşünerek onlar içinde onların geleceği içinde hayırlı uğurlu sağlıklı bir karar olur ve tabi ki milletin kararı olduğu içinde başımızın gözümüzün üstüne. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak bizde özellikle birkaç gündür teyakkuzdayız. Bugün 100 bin kişilik bakanlık ailesi her yerde görevinin başında. Buradaki sandık başındaki arkadaşlarımızın yaptığı gibi herhangi bir aksaklık eksiklik olmaması için sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması adına gayret sarf ediyorlar. İnsanımızın bunu bilmesinde fayda var. Tabi ki kendi arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah huzur içerisinde barış içerisinde kardeşlik içerisinde güzel bir süreç yürüyor. Bu akşama kadar böyle devam emesi sonrasında da insanımızın kararının tezahürü tecellisi olacak ondana herkes saygı duyacak bizde saygı duyuyoruz."
Bakan Ahmet Arslan'a oy kullanmak üzere geldiği Gazi Ahmet Muhtarpaşa İlköğretim okulunda AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 24'üncü Dönem Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güner, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Haliloğlu ve partililer de eşlik etti. Bakan Arslan okul çıkışında da gençler ve çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra diğer okulları da ziyaret ederek sandık görevlilerine başarılar diledi.
Görüntü Dökümü
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-Bakanın saldıkları gezmesi
-Bakan Ahmet Arslan'ın konuşması
-Oy kullanması
-Okul çıkışı fotoğraf çektirmesi
(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
DV. 424 MB – 5 DK 22 SN -
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3)DEMİRTAŞ CEZAEVİNDE OLUNCA EŞİ İLK KEZ TEK BAŞINA OY KULLANDI
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşi Edirne cezaevinde bulunduğu için ilk kez tek başına referendum için Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oyunu kullandı. Oyunu kallanan Başak Demirtaş çıkışta, "Bu referandum un sonrucu umuyorum ki; halkımıza, barışa, demokrasiye özgürlüğe giden yolda hayırlı olur"dedi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, ilk defa yanında eşi olmadan sandıkta ol kullandı. Merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar İlkokulu'na yakınları ile gelen Başak Demirtaş, bir süre vatandaşlar ile birlekte sıraya girerek sıranın kendisine gelmesini bekledi. Daha sonra oyunu kullanan Başak Demirtaş, sandık başında yaptığı kısa konuşmada, "Bu referandum un sonrucu umuyorum ki; halkımıza, barışa, demokrasiye özgürlüğe giden yolda hayırlı olur"dedi.
Başak Demirtaş, okuldan ayrılırken gazetecilerin bu sene ilk kez eşi Selahattin Demirtaş'tan ayrı oy kullandığını hatırlatması üzerine ise "Mücadele her türlü devam ediyor" diye cevap verdi. Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Demirtaş, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar Başak Demirtaş'ı "Başkanımıza özgürlük" diye bağırıp, alkış çalarak uğurladı.
Görüntü Dökümü:
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Başak Demirtaş'ın okula gelmesi
Sırada beklemesi
Oy pusulasını alarak kabine girmesi
Sandık başında yaptığı konuşma
Oyunu kullanması
Okuldan ayrılması
Araca binerken vatandaşların alkışlaması
Haber - Kamera: Felat BOZARSLAN/Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
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4)BAKAN ÖZLÜ, DÜZCE'DE OYUNU KULLANDI
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, oyunu Düzce'nin Çilimli İlçesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Ak Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ak Parti il Başkanı Hikmet Keskin ve partililerle birlikte okula gelen Bakan Özlü, 1008 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Özlü, "Bizim gönlümüz Düzce'nin bir destan yazmasıdır. Düzce'nin Türkiye birincisi olmasını arzu ediyoruz. Olur muyuz olmaz mıyız bilmiyoruz ama Düzce her zaman gönlümüzde Türkiye birincisidir. Bugünden itibaren projelerimize yoğunlaşacağız. Daha kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz ve sonuçlandıracağız. Yarından itibaren tekrar işimize döneceğiz. Türkiye ve Düzce için projelerimizi yapacağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız" dedi.
ANNESİ SEDYEDE OY KULLANDI
Bakan Özlü'nün okuldan ayrılması ardındn 85 yaşındaki annesi Behiye Özlü de aynı okul ve sandıkta oy kullandı. Geçen yıl mayıs ayında beyin damarlarına pıhtı atması sonucu yoğun bakımda bir süre tedavi gören Behiye Özlü, 112 Acil ambulansında sedye ile okula getirildi. Behiye Özlü, yanındaki yakınlarının yardımıyla oyunu kullanırken, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.
Görüntü dökümü
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-Bakan Özlü'nün okula gelmesi
-Oyunu kullanması
-Açıklamaları
-Annesinin getirildiği ambulans
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
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ANTALYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI(EK)
5)GENÇ, YAŞLI, ENGELLİ SANDIĞA KOŞTU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum u nedeniyle Antalya'da saat 08.00'de sandıkların açılmasıyla birlikte başlayan oy kullanma işlemine vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. 19 ilçede 4 bin 508 sandıkta 1 milyon 636 bin 802 seçmenin bulunduğu kentte, en son yapılan 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerde 1 milyon 588 bin 111 seçmen sandığa gitmişti. İki seçim arasında 48 bin 691 seçmen artışı görülen kentte, oy kullanma işlemi güzel bir bahar havasında ve sakin devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla tüm okullarda giriş-zemin katlardaki sınıflar yaşlılar ve engelliler için ayrıldı. Yaşlı ve engellilerin de yoğun ilgi gösterdiği görülen referandum da sınıflarda yaşlılar ve engelliler için ayakta bekletilmemeleri için öğrenci sıralarından oturma alanları da oluşturuldu.
Bedriye Bileydi İlkokulu'nda ilk oy verenler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Görme Engelli Destek Teknolojileri Birim Sorumlusu ve Eğitmeni Sarper Arıkan, 'Oy şablonu' aparatı ile oyunu kullandı. Oy pusulasını sandık başkanının yardımıyla şablona yerleştiren Arıkan, oyunu kendisi bastı. Zarfı eliyle sandığa atan Arıkan, "Oy şablonu aparatı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) onaylı. Görme engelli vatandaşların kendilerinin oy kullanması için yapıldı. Oy kağıdında 'Evet' kısmı sağ 'Hayır' tarafı sola gelecek şekilde yerleştiriliyor. Görme engelli vatandaş da ne tarafa oy vereceğini bilerek mührü basıyor" dedi. Oy vermek için koltuk değnekleriyle okula gelen Fatma Köken ise evde bile yürümekte zorlandığını, fakat oy ermek için seve seve yola düştüğünü söyledi.
AY YILDIZLI AİLE
Üzerlerinde ay yıldızlı tişörtlerle oy vermek için Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nde sandık başına gelen Okan Akkaya, eşi Demet Akkaya, 5 yaşındaki oğulları Aras ve 8 yaşındaki Ateş ile anneanneleri Gül İçoğlu, meraklı bakışlar altında oylarını kullandı. Okul bahçesinde kendilerini görenlerle sohbet eden aile, referandum un Türkiye için hayırlı olmasını diledi.
SANDIKLAR KOLAY BULUNDU
Okulların duvarlarına asılı sandık yönlendirme kağıtları, seçmenlere kolaylık sağladı. Ellerindeki oy pusulası ile oy kullanacağı sandık numarasını arayanlar, yönlendirme kağıtlarını okuyarak sandıklara ulaştı. Kimisi kapı önüne asılan listelerde uzun uzun ismini aradı, kimisi kimliğini göstererek oyunu kullandı.
Hava sıcaklığının 18 dereceyi gösterdiği ve bahar havasının yaşandığı kentte oy kullanma işlemini tamamlayan vatandaşlar denize veya mesire alanlarına gitti.
Görüntü Dökümü
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Oy pusulasına bakan bir kişiden görüntü
Çocuklarla oy kullanmaya gelen anneden görüntü
Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelen yaşlıdan görüntü
Görme Engelli adamla röp
Op pusulasına bakan bir kişiden görüntü
Çocuklarla oy kullanmaya gelen anneden görüntü
Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelen yaşlıdan görüntü
Görme Engelli adamla röp
Hasta ve yaşlı bir adamın yakını ile oy kullanmaya gelmesi
Görme engelli adamın sandık başkanı ile diyaloğu
Görme engelli adamın oy kabinine girmesi
Görme engelli adamın oyunu sandığa atması ve elindeki oy kağıdını görevlilere vermesi
Okuldaki kalabalıktan görüntü
Koltuk değneği ile oy kullanmaya gelen yaşlı kadın ile röp
Türk bayraklı tişörtlü oy kullanmaya gelen aileden görüntü
Türk bayraklı ailenin iki ferdi ile röp
Türk bayraklı anne ve baba çocukları omzunda yürürken görüntü
314 MB - 5.12
Görüntü Dökümü
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Sandıklardan ve oy kullanma salonlarından görüntü
Yaşlı ve engellilerden görüntü
Oy pusulası ve sadıktan detay
Seçmen listesini inceleyenerden detaly
138 MB /// 2.16"
(Haber: Mehmet ÇINAR- İbrahim LALELİ Kamera: Süleyman EKİN- Tolga YILDIRIM/ANTALYA
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6)DEPREMZEDELER KONTEYNER OKULLARDA OY KULLANDI
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Gülpınar ve Tuzla Köyü sakinleri, referandum unda oylarını konteyner okullarda kullandı. Depremin en çok hasar meydana getirdiği Yukarıköy Köyü'nde ise oylar, köy ilkokulunda kullanıldı.
Ayvacık'ın Gülpınar ve Tuzla köylerinde kurulan konteyner okullardaki toplam 5 sandıkta, saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı. İlk kez konteyner okullarda oy kullanan depremzedeler, referandum un ülke için yararlı olması dileklerinde bulundu.
Depremin en çok yıkıma neden olduğu ve Yörüklerin yaşadığı Yukarıköy Köyü'nde ise depremzedeler, oylarını köy ilkokulu binasında kullandı.
Görüntü Dökümü
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Konteyner okullarda oy kullanan depremzedelerden görüntü
Konteyner okullardan görüntü
Depremzedelerle röp.
Haber- Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale),
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