Dha Yurt - Seçim Bülteni-26
Antalya'da CHP'lilere silahlı tehdit iddiasıREFERANDUM sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya'da bazı Ak Partililer, konvoy oluşturup kutlama yapmaya başladı.
Antalya'da CHP'lilere silahlı tehdit iddiası
REFERANDUM sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya'da bazı Ak Partililer, konvoy oluşturup kutlama yapmaya başladı. Kutlamalar kent merkezindeki ana arterlerde devam ederken, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan CHP Antalya İl Başkanlığı önünden geçen bir konvoydan iddiaya göre CHP'li gruba silah gösterildi.
Duruma tepki gösteren CHP'li grup, konvoyu durdurmak isteyince iki grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İl binası önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak da olay yerine geldi.
BUDAK'TAN POLİSE; SİLAH GÖRDÜM, GÖREVİNİZİ YAPIN
CHP'li gruba yatıştırmak isteyen Çetin Osman Budak, olay yerindeki polislere yoldan geçen konvoy içerisinde bir kişinin silah gösterdiğini söyledi. Polise "Bir an önce o silahlı kişiyi bulun" diyen Budak, "Onlar silah çıkardı, buradan da silah çıkarılsaydı burada silahlı çatışma mı olacak? Ben, Genel Başkan Yardımcısıyım, gözümle gördüm. Bakın, görevinizi yapın. Görevinizi yapın ve bu çocukları burada böyle rezil etmeyin" dedi.
Bir polis memuru ise silaha ait bir emareye rastladıklarını söyledi. İl binasının önündeki yol, çift taraflı konvoy geçişine kapatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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CHP önündeki kalabalık detay
Tepki gölsteren partililerden detay
Konvoydan detay (mehter marşı çalarak geçiyorlar)
Bazı partililerin konvoya saldırma girişimi
Polis ekipleri
Çetin Osman budak 'ın polisle konuşması
Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,
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AK Parti'den referandum kutlaması
AK Parti Çanakke İl Başkanlığı parti binası önünde, referandum un ardından davullu zurnalı, meşalaleli kutlama yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için gerçekleştirilen referandum da kesin olmayan sonuçların ulaşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider İl Başkanlığı'na geldi. Partililer de kısa sürede burada toplandı. AK Partili Ayhan Gider, "Hiçbir parti yoktur ki 15 sene iktidarda kalsın ve oyunu arttırsın. Bu anayasa değişikliği Meclis'ten 550 milletvekilinin onayıyla da geçse halkımıza soracağız, dedik. Çünkü bu karar ancak halkın onayıyla geçerli olabilirdi. Bugün halkımız sözünü söylemiştir. Bunun üstüne ne bizim ne de bir başkasının söz hakkı yoktur. Karar da milletin söz de milletin" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, milletin kazandığını belirterek, "Halk oylamasında yüzde 50'den fazla oy almaya çalışmak kolay bir iş değil. Çok zor şartlarda vekillerimizin de gayretiyle komisyon görüşmeleri, genel kurul görüşmeleri oldu. MHP ile beraber yol arkadaşlığı yaptık. Gördüğünüz gibi o paketi meclisimizden geçirdik. 'Halka götürelim, yüzde 50 artı 1 olmak kaydıyla bunu kabul ederiz' demiştik. MHP ve AK Parti yönetimi o dönemde görevini fazlasıyla yaptı. ve meclisten sorunsuz firesiz o paketin geçmesini sağladı. Ardından halkımıza götürdük. Teknik olarak yüzde 50, artı 1 oy bildiğiniz gibi skorun netleşmesi demektir. Bu millet bize 'evet' dedi. Yola devam, dedi. Millet yalan atanlara, denize dökerim diyenlere, muhtarlar kapatılacak, lokantalar kapatılacak tarzı, siyasetten uzak gayri ahlaki söylemlere prim vermeyeceğini bir daha gösterdi. O yüzden ben milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır diye düşünüyorum. Bu millet kazanmıştır. Artık koalisyon pazarlıkları, bakanlık pazarlıkları, kısa süreli hükümetler değil, çok daha güçlü hükümetler, çok daha iddialı bir ülke ideali için gayret edecek yeni yönetimler oluşacaktır. Bu yeni yönetim tarzında yüzde 50'den fazla oy almak için daha çok çalışacağız. Daha çok uzlaşacağız. Her kesimle görüşeceğiz, diyen siyasi partiler kazanabilir. Senaryoyla, kasetle, farkı hesapla değil, milletle yürüyenler kazanacaktır. O yüzden Evet diyen de, Hayır diyen de kazanmıştır" diye konuştu.
AK Partili vekiller konuşmaların ardından ilçeleri ziyaret etmek için parti binasından ayrıldı. Parti binası çıkışında çok sayıda partili ellerinde Türk bayrakları ve davul zurna eşliğinde AK Partili vekilleri karşıladı. Bu sırada Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın davul çalması renkli görüntüler oluşturdu. Vekillerin ayrılmasının ardından partililer meşaleler yakarak iskele meydanına yürüdü. Burada "Başkan Erdoğan", "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları ve havai fişek gösterisiyle partililer referandum dan çıkan sonucu kutladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ayhan Gider'in konuşması,
-Bülent Turan'ın konuşması,
-Bülent Turan'ın davul çalarken görüntüsü,
-Partililerin iskele meydanındaki meşaleli kutlamasından görüntü.
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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Burdur'da ortak kutlama
BURDUR'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarının belli olmasından sonra Ak Parti ve MHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ak Parti ve MHP'li grup, Türk bayrakları ve parti bayrakları eşliğinde kutlama yaptı. Kutlamalara Ak Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik ile Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte de katıldı.
Meydanda kurulan sistemle Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşması kalabalığa dinletildi. Meydanda yapılan konuşmalarda ise halk oylaması sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temenni edildi. Meydandaki kalabalık müzik ve mehter marşları eşliğinde kutlama yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kutlamaya katılanlardan detay,
-Reşat Petek'le röportaj
-Bayram Özçelik'le röportaj
-Hikmet Ökte'nin konuşması
Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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