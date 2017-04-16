Dha Yurt Seçim Bülteni-15
1)AVUKATLAR SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BAŞINDAİZMİR Barosu tarafından sandık güvenliği ile ilgili eğitim verilen avukatlar, anayasa değişikliği referandumunda görev yapmaya başladı.
1)AVUKATLAR SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BAŞINDA
İZMİR Barosu tarafından sandık güvenliği ile ilgili eğitim verilen avukatlar, anayasa değişikliği referandum unda görev yapmaya başladı. Baro Yönetim Kurulu üyesi Nilay Ertem Durlu ve Gonca Arkoç'un da aralarında bulunduğu 7 avukat da Baro'da, gelen ihbarları değerlendiriyor. İzmir Barosu'nda düzenlenen sandık güvenliği eğitimine 100'ü avukat, diğerleri sivil toplum örgütü üyesi ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı. Eğitim alanlar bugün yapılan anayasa değişikliği referandum unda görev yapmaya başladı. Bir buçuk ay boyunca sandık güvenliği eğitimi verildiğini söyleyen İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Ertem Durlu, "100'e yakın meslektaşımız sandık başlarında beklemekte. Buralardan gelen şikayetlerle ilgili çözüm arayışında bulunup, bunları değerlendiriyorlar. Baro'ya şimdiye kadar 100'e yakın ihbar geldi" dedi. İzmir Barosu'na öğle saatlerine kadar, yanlış sandıkta oy verme, annesinin veya başkasının yerine oy kullanma, cep telefonuyla kabine girilmesi, mühürsüz oy pusulası ve zarf veya ön tarafına mühür vurulmuş oy pusulası olduğu, tercih mührünün kırıldığı ihbarların geldiğini söyleyen Durlu, "Gelen ihbarlar doğrultusunda ve tespit edilen şikayetlerle ilgili görevli meslektaşlarımız sandık başkanlarına tutanak tutturuyor. İhbar için Şanlıurfa ve Ankara'dan bile arayan var. Vatandaşlar sorunlarla ilgili 0 232 463 00 14 numaralı telefonu arayabilir" dedi.
Görüntü Dökümü
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Baro Yönetim Kurulu üyesi Nilay Ertem Durlu ile röp
Avukatların ihbarları değerlendirmesi
Haber-Kamera: Bahri KARATAŞ / İZMİR,
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Sakarya'da seçmenler sandık başına gitti (EK)
2)KAFTAN VE KAVUK GİYEREK OY KULLANMAYA GELDİLER
Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde iki kişi kaftan ve kavuk giyerek oy kullanmaya gitti. Yunus Çiloğlu Okulu'na kaftan ve kavuk giyerek gelen Galip Kaplan ve Yunus Emre Terzi, 1086 nolu sandıkta tercihlerini yaptı. Kaplan ve Terzi, "Atalarımızın izindeyiz" diyerek, sonucun ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak okuldan ayrıldı.
SAKARYA/DHA
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3)OY KULLANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
TRABZON'un Arsin İlçesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 67 yaşındaki Erdoğan Ö. oy kullanma işlemi sonrası gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için kentte halk oylaması yapılan birçok okulda önlem aldı. Örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle bir süre önce kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından Erdoğan Ö., Arsin ilçesi Atatürk İlkokulu'nda oy verme işleminin ardından okulda görevli polis ekiplerince gözaltına aldı.
Fatih TURAN / ARSİN(Trabzon) -
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4)AMBULANSTA OYUN RENGİ BELLİ OLUNCA TARTIŞMA ÇIKTI
Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Menthol Restaurant Ocakbaşı Restoran'da oy kullanan ünlü sinema sanatçısı Salih Kalyon, sandığa kızı Ekin Kalyon ve 84 yaşındaki kayınvalidesi Sevinç Arıkan ile birlikte geldi. Rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya ambulans ile getirilen ve oyunu oksijene bağlı olduğu için ambulans içerisinde kullanan Sevinç Arıkan'a AK Partili gözlemci Mustafa Uslu itiraz etti. Arıkan'ın kullandığı oy pusulasının açık bir şekilde zarfa konulduğunu söyleyen Uslu, sandık görevlilerine "Oy pusulasının kullanılan oyun rengini göstere göstere zarfa konulması yasalara aykırıdır. Bu şekilde oy kullandırmanız yasal değil. Bu nedenle gerekli itirazımı yaparım" dedi. İtiraza yanıt veren Salih Kalyon, "Kayınvalidem rahatsız olduğu için yataktan kalkamıyor. Sandık görevlilerinin önünde oyu zarfa koyuldu. Bunda itiraz edecek ne var? Kayınvalidemi, hasta yatağında da olsa vatandaşlık görevini yapabilmesi için getirdik. O Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin kadını. Bize 'hasta da olsam son nefesime kadar görevimi yapmak istiyorum' dedi. Biz de onu ambulans ile getirdik" dedi.
USLU "AVUKATIMIZ İLE BU OYA İTİRAZ EDECEĞİZ"
AK Partili gözlemci Mustafa Uslu ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada "Yasalara göre bu uygulama yanlış. Çünkü sandık başkanının ambulansa giderek vatandaşın oyunu kullandırması gerekirdi, ama gitmedi. Avukatımız ile görüştük ve haklı olduğumuzu söyledi. Bu nedenle biz de bu oy kullanmaya yasal olarak dilekçe verip itiraz ettik" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Salih Kalyon'un kayınvalidesinin ambulansla getirilmesinden görüntü,
-Sevinç Arıkan'ın ambulansın içinde oyunu kullanmasından görüntü,
-AK Partili Mustafa Uslu ve Salih Kalyon arasında yaşanan tartışmadan görüntü.
Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM Muğla, DHA)
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5)97 YAŞINDAKİ SANDIK BAŞINA GİTTİ
ARDAHAN'da 97 yaşındaki Muhlise Nine, kızı ve torunlarının yardımlarıyla geldiği sandıkta oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen Muhlise Uygur için 23 Şubat Ortaokuluna geldi. Kızı ve torunlarının yardımıyla okulun merdivenlerini güçlükle çıkan Muhlise Nine oyunu kullanarak okuldan ayrıldı. Kaç kez oy kullandığını hatırlamayan 6 çocuk, 14 torun sahibi Muhlise Nine, "Allah devlete zeval vermesin. Hakkımızdan hayırlısı ne ise o olsun" dedi.
Oy kullanma sırasında Muhlise Nine ile karşılaşan AK Partili Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "Yaşına rağmen gelip oy kullandığı için kendisini tebrik ediyorum. Ellerinden öpüyorum" dedi.
Görüntü Dökümü
-Muhlise ninenin oy kullanması
-Muhlise ninenin kızı ve torunlarının yardımıyla okuldan ayrılışı
( Haber-Kamera -Deniz BAŞLI - / ARDAHAN
(Süre: 1.4 Dk. / 34 MB)
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6)KONYA'DA SEÇMEN REFERANDUM İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ (EK
KONYA'da bedensel engelli 65 yaşındaki Mevlüt Çelik, oy kullanacağı okula Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından getirildi. Evde bakım hizmeti için kullanılan minibüsle evinden alınarak Selçuklu İlçesi'ndeki Zeki Altındağ İlkokulu'na getirilen Mevlüt Çelik, tekerlekli sandalyeye bindirildi. Okulun girişindeki rampadan içeriye alınan Mevlüt Çelik oy kullanacağı sandığın bulunduğu ikinci kata ise tekerlekli sandalyenin sağından ve solundan tutan görevliler yardımıyla çıkarıldı. Daha sonra oyunu kullanan Çelik, yetkililere teşekkür etti.
Yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemediğini anlatan Çelik "Devletten Allah razı olsun. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. En son oyumu 2003 yılında kullandım. Ondan önce de akrabalarımın yardımıyla gelebiliyordum." dedi.
Görüntü Dökümü
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Çelik'in minibüsten inip tekerlekli sandalyeye alınması
Oy kullanacağı salona çıkartılması
-Çelik röp.
Genel ve detay
(Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)
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7)GELİN VE DAMAT ÖNCE SANDIĞA KOŞTU
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, önceden aldıkları nikah günü referandum a denk gelen gelin ve damat, akşamki düğün öncesi sandığa gelinlik ve damatlıkta gelerek oy kullandı.
Fabrika işçisi 25 yaşındaki Fatih Ak ile 24 yaşındaki Selma Artış, bu akşamki düğün öncesi gelin ve damatlıkla referandum da oyunu kullanmak üzere Bozkurt İlköğretim Okulu'na geldi. Seçmenlerin şaşkın bakışları altında 1060 Nolu sandığa giden genç çiften önce damat Fatih Ak oyunu kullandı. Gelin Selma Atış'ın ise oyunu başka bir sandıkta kullanacağı öğrenildi. Damat Fatih Ak, "Çok mutluyum. Oyumu attım. Nikah gününü daha önceden kararlaştırdığımız için değiştirmedik. Akşam düğünümüz olacak. Eşim Selma'nın, oyunu kullanması için Armutlu Mahallesi'ne de gideceğiz" dedi.
BALKONDAKİ AFİŞ KALDIRILDI
Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'ndeki bir balkona asılan, 'tabiki' diye başlayan ve referandum için bir karara işaret eden afiş, polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, afişin, seçim yasaklarına girdiği gerekçesiyle kaldırılmasını istedi. Afiş, iple bağlı bulunduğu balkondan kaldırıldı.
113 YAŞINDA SANDIĞA GİTTİ
Turgutlu'da sandığa gitmekte güçlük çekenler ise Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle ambulansla oy kullanacakları okullara taşınıyor. Turgutlu'da 2 çocuk ve 7 torun sahibi 113 yaşındaki Ayşe Karabüber, ambulansla getirildiği Turgutlu Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Görenlerin 'Maşallah' diyerek elini öptüğü Ayşe Karabüber, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Oyunu kullanan Karabüber, yine evde bakım hizmeti aracıyla evine götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Gelin okula gelirken oyunu kullanırken
Damatla röp.
113 yaşındaki Ayşe Karabüber'in parmağıyla oy kullanması
Karabüber'in sedyeyle ambulansla bindirilmesi
Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),
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8)BAŞKAN ERGÜN OYUNU KULLANDI
MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, kızları Hande ve Merve Ergün ile birlikte oyunu kullandı.
Şehzadeler İlçesi'ndeki Manisa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde, 1308 Nolu sandıkta eşi ve iki kızı ile birlikte oy kullanan Başkan Ergün, sonrasında okul önünde gazetecilere açıklama yaptı. Ergün, "Komşunun komşuya selamı kestiği, herkesin birbirini iteklediği, karpuzun ikiye bölünmüş gibi, benden olan olmayan düşüncesine ve kavga ortamına girmeden Türkiye'de herkesin birbirini kucakladığı, barış içerisinde, huzur içerisinde, korkunun olmadığı, demokrasinin işlediği, Türkiye Cumhuriyeti düşünüyorum. Bu sürecin buna vesile olacağına inananlardanım. Bir taraf değil, hep beraber birbirimizi kucaklayarak, bu ülkenin refah düzeyini yükselterek, çok daha iyi noktalara getiren insanların kendilerini daha huzurlu ve mutlu hissettiği Türkiye'de yaşamak en büyük dileğimdir" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Başkan Cengiz Ergün ve ailesinin okula gelişi, sandıkta oy kullanması ve okul önünde açıklama
Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN -Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
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9)SÜMER EZGÜ, 3 AYLIK BEBEĞİYLE OYUNU KULLANDI
TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da oy kullanacağı okula eşi, 3 aylık bebeği ve kayınvalidesiyle geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan sanatçı, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
Antalya'da oturan halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, oyunu Kepez Eczacılar Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Gülay Ezgü, bebekleri 3 aylık Yaman ve kayınvalidesi Zuhal Kazek ile okula gelen Ezgü, sandık görevlileriyle tokalaştı. Oy kullanmaya gelenlerden yoğun ilgi gören Ezgü, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Sümer Ezgü oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ailece oyumuzu kullandık. Türkiye'yi de bir aile olarak düşünebiliriz. Bir aileyiz biz Türkiye'de, farklı düşüncelerde de olsak. İşte bugün insanlar oy kullandılar, kullanıyorlar. Aile birliğini bozmamamız gerekiyor. Bu çok önemli bizim için" dedi.
Farklı düşüncelerin bir arada yaşaması gerektiğini sözlerine ekleyen Ezgü, şöyle devam etti:
"Bugünümüz için, çocuklarımız için, ailelerimiz için. Düşünsenize dünyada ne kadar çok farklı düşüncede insan ve gruplar var. Bunların hep ayrıldığını düşünün, hep kavga ettiğini, bölündüğünü, parçalandığını düşünün. Böyle bir hayat olmaz. Marifet artık ayrılmak, parçalanmak, bölünmekte değil, bir bütün olmakta, birleşmekte. İnsanların bir arada olmasında marifet. Onun için ülke birliğimiz, çocuklarımızın mutlu yaşamı, bugünkü yaşamımız için hepimiz demokratik yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Ama bu aile birliği her ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın korumak zorundayız."
Görüntü Dökümü
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Sümer Ezgünün küçük oğlu Yaman, eşi ve kayınvalidesiyle okula gelişi
Sümer Ezgü'nun pusetle okula girişi
Oy kullandığı sandığa araması
Oy işlemleri
Sümer Ezgü'nün açıklamaları
Sümer Ezgü'nün vatandaşlarla sohbeti
97 MB /// 3. 03"
Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA)
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