Dha Yurt Bülteni-9
1)HATAY'DAN SURİYE'DEKİ PYD MEVZİLERİNE HAVAN ATIŞIHATAY'ın Hassa İlçesi karşısında yer alan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD mevzilerine havan atışları yapıldı.
1)HATAY'DAN SURİYE'DEKİ PYD MEVZİLERİNE HAVAN ATIŞI
HATAY'ın Hassa İlçesi karşısında yer alan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD mevzilerine havan atışları yapıldı. Hassa İlçesi'nin Sugediği Mahallesi'nin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Karababa Köyü yakınlarında terör örgütü PYD'lilerin mevzi kazmaya başladığı saptandı. Bu gelişme üzerine sabah saatlerinde sınır karakollarından PYD mevzilerine havan atışları yapıldı. Yapılan atışların sesleri sınıra yakın köylerden duyulurken, aralıklarla bölgede atış seslerinin gelmeye devam etti.
SINIRDAKİ DUVAR PKK GEÇİŞLERİNİ DURDURDU
Öte yandan Türkiye-Suriye sınır hattına çekilen duvar nedeniyle her yıl Amanos Dağları'ndaki PKK'lılara destek olarak Suriye'den gönderilen teröristlerin bu yıl Türkiye'ye geçiş yapamadığı ve sınır bölgesinde beklediği, gerçekleştirilen atışlarla sınır hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK'lıların da bölgeden uzaklaştırıldığı iddia edildi.
Görüntü Dökümü
---------------------------
-Sugediği Mahallesi'nden detay
-Suriye topraklarından yükselen dumanlar
SÜRE: 0' 42" BOYUT: 22 MB
Ramazan ÇELİK-Kasım NARCI/HASSA(Hatay), -
=============================================
2)YAYLADAĞI'NA TOP MERMİSİ DÜŞTÜ
HATAY'ın Yayladağı İlçesi Kızılçat Karakolu yakınlarına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen top mermisi düştü. Atış yapılan bölgeye misliyle karşılık verildi.Türkiye ile Suriye sınırındaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Kızılçat Karakolu yakınlarına sabah saatlerinde boş araziye düşen top mermisi nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi
TSK'DAN AÇIKLAMA
TSK' dan konuyla ilgili yapılan açıklamada;"26 Nisan 2017 tarihinde, saat 12: 00 sularında Hatay ili Hassa ilçesi güneyinde bulunan KIZILÇAT Hudut Karakolumuza, Suriye Rejim güçlerinin kontrolünde olduğu değerlendirilen bölgeden havan/top atışıyla saldırıda bulunulmuş; Karakol bölgesine isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamış, hasar oluşmamıştır. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal meşru müdafaa kapsamındamisli ile mukabelede bulunulmuştur." denildi
Ramazan ÇELİK/HATAY, -
===============================================
3)CUDİ'DE HAVA DESTEKLİ OPERASYON
ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'da tespit edilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için 3 günden bu yana devam eden hava destekli operasyonlar sürüyor. F-16 savaş uçakları, PKK yuvalarına bomba yağdırıyor. Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri ile Kuzey Irak arasındaki geniş bir yeralan Cudi Dağı'nda tespit edilen kalabalık bir terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla 3 gün önce başlatılan hava destekli büyük operasyon sürüyor. Askerlerin yanısıra güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda, Diyarbakır'dan havalanan savaş uçları da tespit edilen terörist gruplara bomba yağdırıyor. Cudi Dağı zirvesinde bulunan ve derin, kayalık ve ormanlık vadilerden oluşan vede örgütün 1990'lı yıllarda kullandığı kamplarının da bulunduğu Tuşimia Vadisi'ne yoğun bombalandırman altına aldı. Cudi Dağı bölgesinde bulunan Hisar ve Çağlayan noktalarına hakim tepelere konuşlanan tanklarla aralıksız top atışları yapılıyor. Güvenlik güçlerince yoğun bombardıman altına alınan Cudi Dağı'ndaki bombardıman ve top atışları ise kameralar tarafından kaydedildi. Patlamaların etkisi 15 kilometre uzaklıktaki Cizre İlçesi'nde de hissedildi. Operasyonlar nedeniyle İdil İlçesi'nde bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'na kargo uçakları ile gelen özel eğitimli komandolar ise zırhlı araçlarla 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'na sevkediliyor. Burada toplanan komandolar daha sonra Kuzey Irak sınır hattı başta olmak üzere operasyonların devam ettiği Bestler-Dereler, Andaç, Cudi, Küpeli dağlarına sevk ediliyor.
Görüntü Dökümü
-----------------------
-Helikopter hareketliği
-Cudi Dağı'ndaki patlama anı
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak), -
====================================================
4)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: KOPENHAG KRİTERLERİNİ ANKARA KRİTERLERİ YAPARIZ
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'da açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye ile ilgili kararını eleştirdi. Kaynak, "Avrupa Birliği ne derse desin Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yaparız, Maastricht kriterlerini İstanbul kriterleri yaparız ve bizim insanımız için yola devam ederizö dedi.
Bursa ziyaretine Vali İzzettin Küçük'ü ziyaret ederek başlayan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, anı defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarının Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye ilgili aldığı karara yönelik sorularını yanıtladı. Kaynak, "Bu karar, Avrupa'nın ve Avrupa Birliğinin kendi geleceğini riske eden ve kendi geleceklerinden kaygı duymaları gereken bir karar. Türkiye, içindeki bir bölgeyi bölmek isteyen PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına karşı etkin mücadele eden bir ülke. DEAŞ terörüne karşı dünyada en etkin mücadeleyi yapan bir ülke. Türkiye bir yandan bu jeostratejik konumu itibariyle Avrupa'nın da güveninin başladığı bir yerdir. Aslında Avrupa batısında İngiltere doğusunda kendi sınırlarının güvenliğinin Türkiye'den başladığını bilmeyen maalesef bir akıl tutulması yaşıyorö dedi.
Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde AB'nin geleceği ile ilgili kaygıların olduğunu aktaran Kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Fransa da, Macaristan da birlik üyesi olmanın gereklilikleri tartışılıyor. Bizden sonra Avrupa Birliğine kabul edilen Bulgaristan, Macaristan, Romanya gibi birçok ülkenin hem fert başına milli gelir bakımından çok ilerisindeyiz. Hem de ekonomik büyüklük bakımından ilerdeyiz. Avrupa Birliği ne derse desin Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yaparız, Maastricht kriterlerini İstanbul kriterleri yaparız ve bizim insanımız için yola devam ederiz.ö
"GİDİŞAT AB AÇISINDAN TEHLİKE ÇANLARININ ÇALDIĞINI GÖSTERİYORö
15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbecilerin helikopterle Yunanistan'a kaçtığını hatırlatan Kaynak,"Asker kıyafeti giymiş bir kısım teröristlere karşı Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ilk günden bunları iade edeceklerini söyledi ve helikopteri de iade ettiler. Dün Türkiye'ye iadesiyle ilgili mahkeme yine olumsuz karar verdi. Avrupa Birliği eğer demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler üzerine inşa edilmişse bu değerleri hayata geçirip, geçirmediğine bakmalıdır. Avrupa Türkiye'nin demokrasisinin derdinde değil ama Türkiye'deki darbecilerin işkence görüp görmediğinin derdine düşmüş. Bizim için önemli olan kendi insanımızın mutluluğu. Fakat gidişatın Avrupa Birliği açısından tehlike çanlarının çaldığını gösterdiğini düşünüyorum. Avrupa orta çağ karanlığına geri dönüşün işaretlerini vermiştir. Ben her zaman övünerek ne kadar kötü şey varsa bunların hiçbirinin doğduğu yer Anadolu coğrafyası olmadığını söylerim. Umarım akli selim galip gelirö diye konuştu.
Kaynak, ardından Musababa Mahallesi'ndeki Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kaynak daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restore ettiği Yıldırım Cami'yi ziyaret etti.
Görüntü Dökümü
-------------------
Bakanın valiliği ziyareti
Bakanın açıklamaları
Edip TEKİN / BURSA, -
=====================================================
5)ŞANLIURFA'DA YIKIM GERGİNLİĞİ: 3 GÖZALTI
ŞANLIURFA'da tapu ve ruhsatı bulunmayan 21 gecekondu, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında gerginlik yaşanırken, görevlilere direnen 3 kişi gözaltına alındı.
Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulunduğu Selçuklu Mahallesi'ndeki 21 gecekondunun yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Zabıta ve yıkım ekipleri, iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, kaçak yapı sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Evlerini tahliye etmemek için vatandaşların direnmesi nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.
Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 3 kişi gözaltına alınırken, bazı vatandaşlarda evlerinden çıkardığı buzdolabı ve eşyalarını tekmeyle yere yuvarlayarak yıkım ekibine tepki gösterdi. Yıkım sırasında ekmek bıçağıyla direnen bir kadın ise güçlükle evden uzaklaştırıldı. Kadın ve çocukların gözyaşları arasında izlediği yıkımda kaçak olduğu belirtilen 21 meskenin yıkımı gerçekleştirildi.
Görüntü Dökümü
-------------------
Ev yıkımına gelen belediye görevlileri
Polis ekiplerinin önlem alması
Evleri yıkılan çocukların ağlaması
Belediye görevlilerinin evleri yıkması
Evde bulunan eşyaları çıkarılması
Evin sahibi bayılması ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 579 MB
===================================================
6)GECEKONDULARINI SURİYELİLERE AÇAN AİLEYE DESTEK YAĞDI
ANTALYA'da ikisi engelli 7 çocuğunu, engelli maaşıyla kiralık ve doğru dürüst eşyası bulunmayan gecekonduda ayakta tutmaya çalışırken, kapılarını Suriyelilere de açan aileye, kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşlardan destek geldi. 40 yaşındaki Fatma Demir, 7 yıldır sadece gözlerini hareket ettirebilen oğlunun iyileşeceğine yönelik umut ışığı doğduğunu söyledi. Fatma Demir, eşinden boşandıktan sonra ikisi engelli, biri siroz hastası 7 çocuğunun daha iyi şartlarda yaşaması için Antalya'ya yerleşti. Kiralık gecekonduda engelli çocuklarının maaşlarıyla geçimini sürdüren Fatma Demir, kapılarını parkta yaşayan Suriyeli aileye de açtı. Tek isteği trafik kazasında yaralanıp 7 yıldır yatağa mahkum olan oğlu İbrahim Aslan'ın tekrar ayağa kalkması olan Fatma Demir'in sesinin DHA aracılığıyla duyurulmasının ardından Türkiye'nin farklı kentlerinden duyarlı vatandaşların yanı sıra Antalya'daki kamu kurumları devreye girdi.
İBRAHİM'İN TEDAVİSİ İÇİN DOKTORLAR DEVREDE
Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Halis Bilden, ailenin isteklerini İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne ileterek destekte bulunulmasını istedi. AFAD öncülüğünde ekipler aileyi evlerinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de adres değişikliğiyle Fatma Demir'in kesilen engelli bakım aylığını tekrar güncelledi. Kesinti nedeniyle aileye bugüne kadar ödenmeyen engelli bakım aylığının toplamı olan 7 bin lira mayıs ayında ailenin hesabına yatırılacak. Okula devam eden iki çocuğa da proje kapsamında ayda 600'er lira olmak üzere 2 yıl boyunca ödeme yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü ise trafik kazası sonrası yatağa mahkum olan İbrahim Aslan'ın kayıtlarını inceleyerek evde sağlık hizmeti verilmesi programına aldı. Doktorlar Aslan'ı, evde fizik tedavi hizmeti programına da dahil etti.
SURİYELİ AİLE KİRALIK EVE ÇIKTI
AFAD ekipleri parkta yaşayan Suriyeli aileyi de başka illerdeki mülteci kamplarına yerleştirme teklifinde bulundu. Suriyeli aile tarım işlerinde çalıştıklarını belirterek bu teklifi kabul etmedi ve iki gün önce yardımsever Fatma Demir'e komşu bir gecekondu kiraladı.
Anne Fatma Demir, kendilerine destek olanlara ve devlet kurumlarına teşekkür etti. Oğlunun iyileşeceğine yönelik içinde bir umut doğduğunu dile getiren Demir, "Suriyeli aile de kiralık eve çıktı. Çok şükür onlar da kurtuldu" dedi.
Görüntü Dökümü
------------------
Not: 22 Nisan'da ilk haberi ve görüntüleri servis edilmişti
Ailenin görüntüsü
RÖP: Anne Fatma Demir
2.5
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA- DHA)
======================================================
7)ÇERNOBİL'İN YILDÖNÜMÜNDE NÜKLEER SANTRAL YAPIMLARINA TEPKİ
MERSİN Nükleer Karşıtı Platformu, Çernobil nükleer faciasının 31'nci yılında, dünyanın nükleer felaketten dersini almasına rağmen, Türkiye'de santral yapılmak istendiğini ve buna izin vermeyeceklerini açıkladı.
Mersin Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıya katılan Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri, ellerinde Çernobil nükleer faciasını anlatan fotoğraflar tuttu. Nükleer felaketin ardından yaşananları özetleyen Platform Sözcüsü Erkan Demir, Çernobil'in 20'nci yüzyılın gerçekleşmiş en büyük nükleer kazası olarak tarihe geçtiğini hatırlatarak bölgedeki yaşama son verdiğini söyledi. Türkiye'de de ısrarla nükleer santral yapılmak istenmesine anlam veremediklerini kaydeden Demir, "Yıllardır nükleer santral projeleriyle karşımıza çıkan hükümetlerle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Dünya nükleer felaketlerden dersini aldı. Dünyanı gelişmiş ülkelerinin aksine Ak Parti hükümeti bu güne kadar yaşanan nükleer felaketlerden ders çıkarmadı. Sadece rant uğruna enerji maskesiyle topluma dayattığı kirli nükleer santral projelerine izin vermeyeceğiz" dedi.
Kazadan Türkiye'nin de etkilendiğini hatırlatan Demir, "Türkiye özelinde yoğun bir şekilde Karadeniz şu anda tam da o günleri yaşıyor. Kanserin çalmadığı kapı kalmadı. Kanserden bir yakınını kaybetmeyen kalmadı aramızda, felaket etkilerini acımasızca artarak gösteriyor. Çernobil'in çevreye verdiği zarardan bugüne kadar milyonlarca insan etkilendi. Bu güne kadar 112 bin kişinin hayatını kaybettiği geri kalan kesimin yüzde 90'ı ise kanser, yüksek tansiyon, mide ve bağırsak hastalıkları ile savaştığı bilinmektedir" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
------------------------
Mersin Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri ellerinde fotoğrafları gösterirken
Katılımcılardan görüntüler
Platform Sözcüsü Erkan Demir'in açıklaması
Genel ve detay görüntüleri
SÜRE: 01: 30 BOYUT: 48.12 MB
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,