Dha Yurt Bülteni-9

BOŞANDIĞI HEMŞİRE EŞİNİ VURUP, İNTİHAR ETTİ (EK)



1)SOSYAL MEDYADAN ELVEDA



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, geçen yıl ayrıldığı eşi Gönül Taç'ı tabancayla 4 el ateş ederek ağır şekilde yaraladıktan sonra başına ateş ederek intihar eden Mehmet Yayla'nın olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 'Hadi çocuklar bak gün doğuyor sabahlara iyi değilim çocuklarö mesajını paylaştığı görüldü.



Facebook hesabından dün de, 'Bu genç yaşımda felek beni buldu güllerim açmadan çiçeğim soldu kimseler bilmiyor bana ne oldu kadere yenildim ağlama s.a.sö yazan Mehmet Yayla'nın 15 Nisan'da 3 çocuğuyla birlikte çektiği fotoğrafa "Çocuklarımı çoook seviyorum…Elveda' notunu yazdığı öğrenildi. Mehmet Yayla'nın tabancayla yaraladığı Gönül Taç'ın Bursa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Gönül Taç'ın çalışma arkadaşları, Mehmet Yayla'nın boşanmasına rağmen Gönül Taç'ı sürekli rahatsız ettiğini, Ankara'daki kardeşinin ise bugün Mehmet Yayla ile konuşmak için Bursa'ya geleceğini, ancak bu olayın yaşandığını söylediler.



OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



-Sosyal medya paylaşımları



BURSA/DHA



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2)ADANA'DA CEYLAN DERİSİNE YAZILI TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ







ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ile el yazması ferman ele geçirildi.



Merkez Çukurova İlçesi'nde 13 Nisan'da yapılan operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez Çukurova İlçesi'nde düzenlediği operasyonda ceylan derisi üzerine altın yazmalı bir Tevrat ve bir el yazması ferman ele geçirildi. Tevrat'ın ile fermanın piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon dolar olduğu bildirildi.



ADANA, -



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3)DİRSEK AKINTISIYLA HASTANEYE GİTTİ, VEREM OLDUĞU ANLAŞILDI



SİVAS'ta dirsek akıntısı şikayeti ile başvurduğu hastanede verem olduğu anlaşılan Muhsin Uçan, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.Uzun zamandır sağ kolunda dirsek akıntısı rahatsızlığı yaşayan 66 yaşındaki emekli Muhsin Uçan'ın İstanbul'da bir çok hastaneye gitmesine karşın hastalığına teşhis konulamadı. Hastalığına çare bulunamayan Muhsin Uçan son olarak Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda vereme yakalandığı anlaşılan Uçar tedaviye alındı. CÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında görevli Yrd. Doç. Dr. Özhan Pazarcı hastamız yaklaşık iki aydır sağ dirseğindeki akıntı nedeniyle kendilerine başvurduğunu belirterek şöyle dedi:



"Hastanemizde enfeksiyon hastalıkları ile yaptığımız ortak tedavi ile hastamızın dirseğinde halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denen verem hastalığının olduğunu tespit ettik. Verem hastalığı yüzde yetmiş olarak daha çok akciğerde görülmekle birlikte vücudun çeşitli yerlerinde de görülebilmektedir. Hastamızın dirseğinde görülen verem hastalığı son derece nadirdir."Yrd. Doç. Dr. Pazarcı Türkiye'de 12 bin civarında verem hastası bulunduğunu belirterek şunları dile getirdi:



"Halk arasında daha çok akciğer organı ile ilişkilendirilen verem hastalığı, nadir olarak böbrekte, kalpte, hastamızda olduğu gibi dirsekte de görülmektedir. Toplumda halk sağlığı olarak bilinen verem hastalığına farkındalık oluşturmak, hastalık ile mücadelede önemli bir adım atmak, en önemlisi Sağlık Bakanlığı ve üniversitemiz hastanesi olarak bu hastalığın farkındalığını artırmak için çalışmaktayız."



İstanbul'da bir çok hastane gezdikten sonra memleketi Sivas'a hastalığına çare bulmak için gelen Muhsin Uçan ise şunları söyledi:



"Kolumun akıntısı kemikten geliyormuş. İstanbul'da beş hastaneye başvurdum, hastalığıma teşhis koyamadılar. Memleketime, üniversite hastanemize başvurdum. Beni hemen kabul ederek tedavi altına aldılar. Allah razı olsun bütün personelden, başhekimlerimizden, doktorlarımızdan, hepsinden memnunum. İstanbul'da hastalığıma çare bulunamadı, fakat Cumhuriyet Üniversite Hastanesi'nde hem hastalığıma teşhis kondu hem de tedavi edildim ve bugün taburcu oluyorum."



Görüntü Dökümü:



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-Hastaneden görüntüler



-Tedavi gören hastanın görüntüleri



-Doktorun konuşması



-Hastanın konuşmaları



Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



(238 mb)



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4)ÇALINTI OTOMOBİLLE HIRSIZLIK YAPAN 3 ÇOCUK YAKALANDI



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde çaldıkları otomobille hırsızlık yapan yaşları 18'den küçük 3 çocuk polis tarafından yakalandı.



Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak üzerinde park halindeki bir otomobili düz kontak yaparak çalan yaşları 18'den küçük S.K., T.S., E.S. ve S.K., otomobilin plakasını söktükten sonra demir hırsızlığı yaptı. Hırsızlık ihbarı üzerine hareket geçen polis, bölgedeki Mobese kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, şüphelilerden S.K., T.S. ve E.S'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan S.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha önceden



İstanbul Küçükçekmece ile Çerkezköy İlçesi'nde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.



Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Adliye önünde bekleyen şüpheli yakınları ise görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin adliyeye sevki



Şüphelilerinden rahat tavırları



Şüpheli yakınlarının tepkisi



Detaylar



Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),-



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5)TEPEBAĞ HÖYÜĞÜ'NDE YENİ DÖNEM KAZISI BAŞLADI







ADANA'da geçmişi 8 bin yıl öncesine dayanan Tepebağ Höyüğü'nde kış mevsimi nedeniyle ara verilen arkeolojik kazı, kent protokolünün katıldığı törenle tekrar başladı.



Tepebağ Höyüğü kazı alanında yeni bir çalışma alanına ilk kazmayı Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Bern Üniversitesi'nde görevli Kazı Danışmanı Dr. Deniz Yaşin birlikte vurdu. 2013'te başlayan çalışmaların devam ettiğini söyleyen Vali Mahmut Demirtaş, "8 bin yıllık bir tarihi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu turizmle buluşturmak istiyoruz. Adana'nın tarihi dokusunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Tepebağ Höyüğü'nün turizm açısından bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Sözlü "Tepebağ'ın her alanı kazılmaya değer. İnsanlık tarihi burada yatıyor. İnsanlığın kazanımlarına ev sahipliği yapmış bir alan burası. Buradaki kültürel zenginliğimizin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Benim gönlüm arzu ediyor ki, tarihi niteliği olmayan tüm binalar burada yıkılmalı. Tepebağ'da kazı bittikten sonra bu alan bir cazibe merkezi olacaktır" diye konuştu.



NEOLOTİK DÖNEME ULAŞABİLİRİZ



Kazının 9 ay süreceğini açıklayan Dr. Deniz Yaşin ise Neolitik döneme kadar ulaşacaklarını düşündüğünü vurgulayarak şu bilgileri verdi:



"Höyüğün nehre bakan kısmına kazma vuruldu. Burada alanımız çok kısıtlı. Gönül isterdi ki bir yamaçta açalım. Buranın kronolojisini daha iyi çıkarabilirdik. Tepebağ Höyüğü'nün kronolojisini çıkarmaya çalışıyoruz. Burası şu ana kadar ulaştığımız bilgilere göre Geç Tunç çağına kadar yani MÖ 1500 yılına kadar gidiyor. 3 bin 500 öncesine kadar ulaşmış durumdayız. Çevredeki arkeolojik buluntularla burada bulduğumuz parçaları karşılaştıracağız. Tahminlerimize göre burası Adaniya ise MÖ 6 bin yıl öncesine kadar geriye gideceğini, hatta daha eskiye gideceğini düşünüyorum. Neolitik döneme kadar gideceğini düşünüyorum. Burada bir arkeopark yapılması düşünülüyor."



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Murat KİBRİTOĞLU/ADANA,



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6) BURDUR'DA TURİZM HAFTASI KUTLAMALARI



BURDUR'da Turizm Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.



Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Özdemir, son yıllarda turizm yatırımlarının devlet ve özel sektör işbirliğiyle giderek arttığını söyledi. Özdemir, "Turizm işletmelerinde verilen çağdaş düzeydeki hizmetler Türk insanının konukseverliğiyle ayrı bir önem kazanmaktadır" dedi.



Daha sonra meydanda kurulan ocaklarda Burdur Aşçılar ve Pastacılar Odası tarafından 1000 kişilik yemek dağıtıldı. Yemek sırası bekleyenler uzun kuyruk oluşturdu.



Kutlama etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri arasında meyve tabağı süsleme ve servis yarışmaları düzenlendi.



Görüntü Dökümü



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Çelenk sunulması,



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı



Mehmet Özdemir'in konuşması



Şişlerin hazırlanması



Şiş yiyen vatandaşlar



Yarışmacı öğrenciler



Detay



157 MB // 5,04"



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



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7)ŞANLIURFA'DA, KASA HISIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA



ŞANLIURFA'da, bir işyerinde kasa çalan ve polis takibiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Şanlıurfa'da, geçen ay içerisinde kepenklerini kırarak bir işyerine giren 2 kişi, içeride bulunan çelik kasayı çalarak kaçtı. İşyeri sahibinin durumu fark etmesinin ardından polis tarafından çalışma başlatıldı. İşyerinin güvenlik kamerasından hırsızlığı yapan kişilerin Abdurrahman Ü. ve İsmail E. olduğunu belirleyen polis, 2 şüpheliyi Eyyübiye Mahallesi'nde gizlendikleri evde yakaladı. Çaldıkları kasaya da ulaşan polisin sorgulamasının ardından adliyeye çıkarılan Abdurrahman Ü. ile İsmail E. çıkarıldıkları mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Görüntü Dökümü



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Hırsızların işyerine girmesi



Hırsızların kasayı dışarı çıkarması



Hırsızların emniyetten çıkarılması



Hırsızların polis aracına konulması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB