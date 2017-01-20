Dha Yurt Bülteni-6

Bişkek'te düşen kargo uçağının kaptan pilotu için Yenişehir'de tören



KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı için memleketi Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde tören düzenlendi.



İstanbul'daki askeri törenin ardından memleketi Yenişehir'e getirilen Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay Dirancı'nın cenazesi, ilçe merkezindeki Yenigün Mahallesi Hatuniye Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törende cami imamı dua etti. Ardından Dirancı'nın cenazesi askeri törenle Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konularak, eşinin isteği üzerine bir süre ev alıp yerleştikleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesi'ne gönderildi. Diranca için cenaze namazının Ayvalık'taki camide kılınacağı belirtildi.



Cenaze törenine Dirancı'nın babası Mehmet Dirancı, eşi Gülsen Dirancı, oğlu Alp Onur Dirancı ve kız kardeşi Figen Göldeli ile yakınları ve İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'na bağlı subay ve astsubaylar katıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), -



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Samsunspor, şehitleri anıldı



SAMSUNSPOR'un 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza İlçesi'nde geçirdiği kaza sonucu 28 yıl önce ölenler için anma töreni düzenlendi.



Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza İlçesi'nde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, futbolculardan Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Ozan'da yaralanmıştı.



Hayatını kaybedenler için bugün ilk anma teknik direktör Nuri Asan'ın Asri Mezarlık'taki mezarı başında yapıldı. Anma törenine İlçe belediye başkanları, Samsunspor Başkanı Erkut Tutu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri, eski başkan, yöneticiler, altyapı oyuncu ve antrenörleri, kulüp personeli ve çok sayıda taraftar katıldı.



Düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Samsunspor Eski Başkanı Hakkı Tomaç, "O kara günü bir kere daha anmak için bir araya geldik. Kara gün diyorum. Gerçekten 20 Ocak 1989 hem Samsunspor için hem Türk futbolu için gerçekten bir kara gündür. O gün sabah kalktığımızda da iklim olarak siyah bir bulut Samsun'un ufuklarını kaplamıştı. O kara bulut saat 10'da ki acı haberle tescil edilmiş oldu" dedi.



Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, "20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giden Samsunsporlu kafile Havza ilçesinde feci bir kaza geçirmiştir. O karlı günde ve karlı yollarda dağ gibi yiğitlerimizi kurban verdik" diye konuştu.



Duaların edilmesi ardından Samsunspor Kulüp Başkanı Erkut Tutu tarafından mezara çelenk bırakıldı. Tören kapsamında kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan Asri Mezarlığı ve otobüs şoförü Asım Özkan ise Kıranköy Mezarlığı'nda anıldı. Kabirlerine çelenk bırakıldı. Futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu Zongultak'ta, Mete Adanır Kıbrıs'ta ve Zoran Tomic ise ülkesinde defnedilmişti.



Görüntü dökümü



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Anma töreninden detay



Samsunspor Eski Başkanı Hakkı Tomaç'ın açıklamaları



Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh'un açıklamaları



Mezarlara çelenk sunulması



Duaların edilmesi



Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,



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Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 19 kişi adliyeye sevk edildi



SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14'ü Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli 19 kişi adliyeye sevk edildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantıları tespit edilen Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli 14 kişiyi gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ise örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 zanlı arasında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde görevliyken bir süre önce görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Sakıp Köksal'ın da yer aldığı öğrenildi. 19 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Adliyeye sevk edilmeleri



Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -



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Şanlıurfa'da, 614 bin öğrenci karne sevinci yaşadı



ŞANLIURFA'da, 2016-2017 eğitim yılının ilk döneminde 614 bin Türk ve 60 bin Suriyeli öğrenci karne aldı.



Şanlıurfa'da yarıyıl tatili dolayısıyla Hayati Harran Mahallesi'nde bulunan Selahattin Eyyubi Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Eyyübiye belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Kaymakamı Eyüp Ünal ile öğrenci ve velileri katıldı. Karnelerini dağıttığı öğrencilere tatilde okumaları için kitap hediye eden Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, "2016-2017 eğitim ve öğretim yılın yarı yıl tamamlandı. Öğrencilerimizden tatili en güzel şekilde geçirmeleri ve eksiklerini giderip, dinlenmelerini tavsiye ediyorum. Şanlıurfa'da 614 bin öğrencimiz tatile girdi, ayrıca 60 bin Suriyeli öğrencimiz de karnelerini alacak" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Karnelerin dağıtılması



Vali yardımcısının öğrencilerle karne vermesi



Öğrencilere hediyeler verilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



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Gaziantep'te, 572 bin öğrenci karne aldı



GAZİANTEP'te, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 60 bini Suriyeli 572 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.



Mevlana Mahallesi'nde bulunan Sani Konukoğlu Ortaokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete katıldı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler karne dağıtımı öncesinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyeler verdi. Yerlikaya, sohbet ettiği öğrencilere 15 günlük tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



512 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı kentte, ülkelerindeki iç savaştan kaçan ve eğitimlerini Gaziantep'te sürdüren 60 bin Suriyeli öğrenci de karnelerine kavuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Valinin okula gelmesi



Öğrencilerin valiye çiçek vermesi



Valinin öğrencilere karne vermesi



Valinin öğrencilere hediye vermesi



Valinin öğrenciler ile fotoğraf çekilmesi



Öğrenciler ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-DHA)



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Baro Başkanı Dursun ; "Partili Cumhurbaşkanlığı tabuta çakılacak son çivi"



Baro Başkanı Cavit Dursun, Anayasa değişikliği teklifi konusunda, "Tabuta çakılacak son çivi anlamına gelen bu öneri yasalaşırsa toplum çözülür. Kutuplaşma artar"dedi



Kayseri Baro Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Cavit Dursun, anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Dursun, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Bir Kanun teklifi'nin, uzun zamandır getirilmeye çalışılan başkanlık sistemiyle hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Teklif metninde getirilmeye çalışılan şey, ne sözde başkanlık sistemine, ne demokratik parlamenter sisteme ve ne de Türk tipi adı verilen tarihsel ve sosyolojik gerçeklere hiçbir şekilde uymamaktadır. 10 Aralık 2016 tarihli anayasa değişikliği teklifinin asıl hedefi, başkanlık sistemi veya Türk tipi başkanlık sistemi kurmak değil, Türkiye'de bir kuvvetler birliği sistemi kurmaktırö dedi. Başkan Dursun, toplantıda sözlerini şöyle sürdürdü:



TÜRK TARİHİNE VE TÜRKİYE GERÇEKLERİNE AYKIRI



"Yasama ve yürütme organlarının birbirinin görevlerine son verebildiği bir sistemin başkanlık sistemi olduğu iddiası doğru ve hukuki değildir. Başkanlık sistemi, sert bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Anayasa hukuku teorisinde, kuvvetler ayrılığına veya birliğine göre hükümet sistemleri, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkilere göre tasnif edilir. Yargı organı işe karıştırılmaz. Çünkü onun her halükarda bağımsız olduğu varsayılır. Ancak, 10 Aralık 2016 tarihli anayasa değişikliği teklifi, yasama organının Cumhurbaşkanı karşısında bağımsızlığını ortadan kaldırdığı gibi, yargı organının da Cumhurbaşkanı karşısında bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Görüleceği gibi yargı da, HSK üzerinden Cumhurbaşkanına bağlanmaktadır. Kuvvetler tekliği, bir başka söyleyişle bütün yetkilerin bir kişide toplanması öngörülmektedir. Egemenlik kayıtsız ve koşulsuz Cumhurbaşkanına devredilmektedir. Tabuta çakılacak son çivi anlamına gelen bu öneri yasalaşırsa toplum çözülür. Kutuplaşma artar. Anayasal bir devlet olmaktan çıkar; yalnızca Anayasası olan bir devlete gerileriz. Partili Cumhurbaşkanlığı kavramı, Türk tarihine ve Türkiye gerçeklerine açıkça aykırıdırö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Baro Başkanı Cavit Dursun'un konuşması



Baro avukatları görüntü



Detaylar



Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, DHA)



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Sahte kimliklerle kredi çektiler



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sahte kimliklerle kredi çekildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Antalya ve Alanya'dan 5 özel bankadan sahte kimliklerle kredi çekildiği ihbarı üzerine Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kredi çektikleri belirlenen Serkan D., Okan G., Berkan D. ve Ömer Y., gözaltına alındı.



Şüphelilerin başkasına ait kimlik bilgileriyle hazırladıkları sahte kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırarak kredi çektiği belirlendi. 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise 1200 kişiye ait nüfus cüzdanı, ehliyet, polis kimlik kartı fotokopisi, PVC cihazı, fotoğraf yazıcısı ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Emniyetten görüntü



-Şüphelilerin çıkarılmasından görüntü



Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),



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Hurdalıktan alıp onardığı ve döşemelerini sarı-lacivert yaptığı aracı Fenerbahçe'ye hediye etmek istiyor



SİİRT'te, sanayi sitesinde oto döşemecilik yapan Maaz Erdemir, hurdalıktan aldığı aracı kendi imkanlarıyla onarıp döşemelerini sarı-lacivert yaptığı eski model aracı Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a hediye etmek istiyor.



Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 35 yıldan beri esnaflık yapan iki çocuk babası Maaz Erdemir (44), sahibi tarafından kaderine terk edilmiş 1995 model Toros markalı aracı 4 bin 500 lira karşılığında satın aldı. Fanatik Fenerbahçeli olan Erdemir, satın aldığı aracını döşeme ve tavanlarını sarı-laciveret renkler kullanarak yenilediğini belirterek, "Bu aracı 2016 yılında aldım. Ben bu aracı aldığımda sanayide bulunan esnaflar bana güldüler ve 'alma' dediler. Ancak, ben bu aracı almayı kafama koymuştum ve aldım. Araca iş yerimde yaklaşık 1 aydır onarım ve bakım yapmaya başladım. İlk olarak motor ve kaporta işlemlerini yaptım. Motoru ve kaportayı çalışır hale getirdikten sonra iç dizayn yaptım ve aracımı fanatik taraftarı olduğum Fenerbahçe spor kulübü renklerine bürüdüm"dedi.



"ARACI AZİZ YILDIRAM'A HEDİYE EDECEĞİM"



4 bin 500 liraya aldıktan sonra 8 bin lira masraf yaparak yenilediği 56 AZ 106 plakalı arıcını Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a hediye etmek istediğini dile getiren Erdemir, "Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 35 yıldır oto düşeme ustasıyım gördüğünüz bu aracı hurdalıktan alıp bu hale soktum. Bu aracın çok alıcısı ve fanatikleri oluyor yaklaşık 25-30 civarında bir fiyat biçiyorlar fakat ben satmak istemiyorum. Kendime has özel yaptırdım, fanatik bir Fenerbahçeli taraftarı olduğum için tek hedefim başkan Aziz Yıldırıma hediye etmektir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜN DÖKÜMÜ;



-Oto döşeme ustası Maaz Erdemir'in çalışması



-Aracın genel görüntüsü,



-Erdemir'in konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber - Kamera-Haber: Turhan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,



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