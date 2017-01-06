Dha Yurt Bülteni-6

1)KAHRAMAN ŞEHİT POLİSİN AİLESİNE TÜRKİYE SAHİP ÇIKIYOR



İZMİR'DE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ



İZMİR Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp, katliamı önledikten sonra şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in ailesine destek olmak için Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar seferber oldu.



Sosyal medyada başlatılan kampanyada, 'Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin', 'üç çocuğu en iyi özel okullarda burslu okutulsun', &eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin' çağrıları yapıldı. 'Onun hakkı ödenemez' denilerek, bu talepler imzaya açıldı. İmzaların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi. Ayrıca İzmir Adalet Sarayı'nın adının da 'İzmir Fethi Sekin Adalet Sarayı' olmalı diye çağrıda bulunuldu.



'ŞEHİDİN OĞLU BİZE EMANET'



İzmir'deki kulüpler de şehit polis Fethi Sekin'in futbolcu olan oğlu Burak Tolunay Sekin'e sahip çıktı. İzmirgücü'nde futbola başlayan 2006 doğumlu Burak Tolunay, Altınordu U10 ve U11 takımlarında oynadıktan sonra, kısa bir süre önce Altay altyapısına transfer oldu.



Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Bayraklı Adliyesi'ndeki terör saldırısında canını hiçe sayarak büyük bir faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Burak Tolunay bizim çoçuğumuz. Kahraman şehidimizin oğlu Altay altyapısındadır. Şehidimizin ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Altay yönetimi olarak çocuğumuzun tüm spor ve eğitim masraflarını üstleneceğiz" dedi.



Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise "Biz Burak'ın yanındayız. Burak'ın geleceği için, sadece bir maçlığına değil, ömür boyu yanında, ona destek olmaya hazırız" diye konuştu.



İZMİR'DE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ



İZMİR Adliyesi'ne yönelik dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlenecek.İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile Meclis Başkanı Rebii Akdurak imzasıyla yapılan açıklama şöyle: "5 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıyı canı pahasına engelleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin, sonsuza kadar İzmirlilerin kalbinde yaşayacak. Şehit polisimiz Fethi Sekin, cesaretin ve vatan sevgisinin sembolü olacak bu kahramanlığı ile İzmir'in ve ülkemizin teröre boyun eğmeyeceğini de bir kez daha göstermiştir. Şehit polis memuru Fethi Sekin ile aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Gözün arkada kalmasın Fethi Sekin, ailen bize emanet. Çocuklarının eğitimini İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak üstleneceğiz. İzmir seni asla unutmayacak."



İZMİR, -



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2)TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCISI: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİN ALLAH BELASINI VERSİN



İZMİR Adalet Sarayı önünde yaşanan terör saldırısı, Trabzon Adalet Sarayı önünde yapılan eylemle kınandı. Terör saldırısına yönelik tepkileri dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu,"Saldırıyı gerçekleştirenlerin Allah belasını versin"dedi.



Yomra İlçesi Kaşüstü Mahallesi'nde, Trabzon Adalet Sarayı önünde hakimler, savcılar, avukatlar ve Adalet Sarayı personelinin katılımı ile düzenlenen tepki eylemi saygı duruşu ile başladı. Daha sonra konuşan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit düştüğünü ve yaralananlar olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Mehmet Selim Kiraz savcımız da 2015 yılında İstanbul Adliyesi'ne yapılan saldırıda şehit düşmüştü. Bu vesile ile hem Mehmet Kiraz savcımıza, hem de tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu saldırı sadece Adalet Sarayı'na yapılan bir saldırı değil. Toplumun adalet beklentisine ve milletimizin birlik ve beraberliğine yapılan bir saldırıdır."



SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİN ALLAH BELASINI VERSİN"



Uluslararası bir tehlike ile karşı karşıya olunduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Başsavcı Kutanoğlu, "Herkes bu uluslararası tehlikenin farkında olsun. Fethi kardeşimiz sayesinde bir sürü insanın hayatı kurtuldu. Hasan Tahsinler, Ömer Halis Demirler, Fethi Sekinler hedefi büyük olan eylemlerin önüne geçmiştir. Acımız büyük. Bu vatan için daha çok çalışmalıyız. Bize zarar vermek isteyenlere ancak böyle cevap verebiliriz. Konuşarak bir yere varılmaz. Umarım bu saldırı son olur. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin Allah belasını versinö dedi.



GÜNLÜK HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ



Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez de duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:



"Terörün amacı korkutmak, sindirmektir. Ama korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenler emellerine ulaşamayacak. Günlük hayatlarımıza devam edeceğiz. Adliyelerde, lokantalarda, AVM'lerde, sokaklarda olacağız. Bizi yıldıramayacak, çözemeyecekler.ö Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.



Görüntü Dökümü



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-Adalet Sarayı önünden görüntüler



-Başsavcı Kutanoğlu'nun konuşması



-Baro Başkanı Suiçmez'in konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO-TRABZON/ DHA)



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3)BAKAN MÜEZZİNOĞLU'DAN 'ÇALIŞMA HAYATI MİLLİ SEFERBERLİK' STARTI



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık olarak çalışma hayatında milli seferberlik başlattıklarını belirterek, "Bugün bakanlık olarak, 'Çalışma Hayatı Milli Seferberlik' startını Konya'dan veriyoruz. Gerek sanayicimiz, işadamımız, yatırımcımız, gerekse işçi kardeşlerimiz topyekun, Konya'da, Türkiye'de daha çok istihdam sağlayan, daha çok üreten, daha çok ihracat yapan, birlikte büyük hedeflerine yürüyen millet olmayı başaracağız. Bugün Konya'dan bismillah diyoruz, hayırlı uğurlu olsun."dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzenoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Konya'ya geldi. Bakan Müezzinoğlu, ilk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Daha önceki bakanların ziyaretlerinin aksine bugün geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Eğitim köpekle valilik binası önü ve çevresinde bomba araması yapıldı. Özel Harekat ekipleri eşliğinde de çevrede önlem alındı.



Bakan Müezzinoğlu, Cihanbeyli'de öğrenci servisinin devrilmesiyle yaşamını yitiren öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralı öğrencilere de acil şifalar dileyerek başladı.



"CANI PAHASINA ÜLKEMİZİ BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTARMIŞTIR"



1'i polis 2 kişinin şehit olduğu İzmir Adliyesi'ndeki bombalı terör saldırısına da değinen Bakan Müezzinoğlu, saldırıda şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin'in, canı pahasına, teröristleri fark edip müdahale ettiği ve ülkemizi ve İzmir'i, büyük bir felaketten kurtardığını söyledi.



Törer örgütlerinin üst akıl tarafından kullanılan birer maşalar olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "Terör eylemleri son dönemde farklı farklı kesimlerden, gruplardan geliyor. Adları ne olursa olsun, Türk milleti bunu biliyor ki, bunlar maşalar. Bu üst akıl, bir gün farklı bir maşayı, ertesi gün farklı bir maşayı kullanıyor. Temel amaç, bu büyük milletin büyük hedeflerine yürüyüşünü engellemek. Ama onlar hangi tuzakları kurarsa kursunlar, hangi hain terör eylemlerini planlarlarsa planlasınlar, bu milletin cesareti, asaleti, bütün bunların üstesinden gelecek birlik ve beraberlik içinde o gelecek büyük hedeflerine yürüyecektir."diye konuştu.



MİLLİ SEFERBERLİK



Bakan Müezzinoğlu, bakanlık olarak çalışma hayatında milli seferberlik başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bugün bakanlık olarak, 'Çalışma Hayatı Milli Seferberlik' startını Konya'dan veriyoruz. Gerek sanayicimiz, işadamımız, yatırımcımız, gerekse işçi kardeşlerimiz topyekun, Konya'da, Türkiye'de daha çok istihdam sağlayan, daha çok üreten, daha çok ihracat yapan, birlikte büyük hedeflerine yürüyen millet olmayı başaracağız. Bugün Konya'dan bismillah diyoruz, hayırlı uğurlu olsun."



BÜYÜKANNE PROJESİ



Bakan Müezzinoğlu, 'Büyükanne' projesinin kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını belirtti. Projenin İstanbul Sanayi odasıyla gerçekleştirilen pilot bir proje olduğunu ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Büyükanne projesini, İstanbul Sanayi Odasıyla birlikte 1.5 aydır çalışıyoruz. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası'ndaki iş dünyasının sponsorlarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikte bir proje uygulamasını, protokolünü, ay sonuna kadar hazırlayıp tamamlayacak ve ay sonu, protokolle bir pilot uygulama çalışmasını yaklaşık bin ailede yapacağız. Büyükanne projesinin artıları, eksileri, nasıl yaparsak daha iyi oluru, yıl ortasında görmüş olacağız. Projenin şu andaki boyutu, kamuoyuna yansıtıldığı gibi değil. İstanbul Sanayi Odası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Büyükanne' pilot uygulama projesidir."dedi.



"TAŞERON İŞÇİLERİMİZ SABIRLI OLMALIDIR"



Bakan Müezzinoğlu, taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili de şöyle konuştu:



"Taşeron işçilerle AK Parti hükümeti olarak, bununla ilgili düzenleme çalışması yapacağını taahhüt etti. Bu yönde sayın başbakanımızın, çalışmaların yapılması konusunda Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek beyin başkanlığında, bizimde içinde olduğumuz ilgili bakanlıklarla, çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz bakanlık olarak kamu çalışanı reformunu öncelikliyoruz. Kamu çalışanı reformunu, 2017 yılı ortalarına kadar başarabilirsek zaten bunun içinde şekillendireceğiz. Taşeron dediğimiz çalışanlarımız biraz daha sabırlı olmaları gerekir."



Bakan Müezzinoğlu, valilik ziyaretinin ardından Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cihanbeyli'deki öğrenci servisinde yaralanan öğrencileri ziyaret etti.



Bakan Müezzinoğlu, 'Çalışma Hayatı Milli Seferberliği' projesi kapsamında bir restoranda kamu kurumlarında çalışan işçilerle öğle yemeğinde buluştu. Bakan Müezzinoğlu, amaçlarının farklı kurumlarda, farklı statülerde çalışan işçilerle hem yemek yemek hemde istişare yapmak olduğunu belirtti.



Görüntü Dökümü



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-Valiliğin önünde bomba araması yapılması



Özel Harekat ve alınan önlem



Bakan Müezzinoğlu'nun gelişi



Valilik ziyareti ve açıklamaları



Yaralı öğrenci ziyareti



İşçilerle buluşması



(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)



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4)YALVAÇ'TA BUZ SARKITLARI TEMİZLENDİ



ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan çatılarda biriken karı temizledi, buz sarkıtlarını ise kırdı. Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven aracı yardımıyla çatılarda biriken karı tehlike oluşturduğu gerekçesiyle küredi. Gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri kürek yardımıyla buz sarkıtlarını da kırdı.



İtfaiye Müdürü Yakup Hisarardınlı, 10 günden bu yana çatılarda duran ve yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki kar tabakasının kaymaya başladığını, bazı noktalarda büyük kütleler halinde düşerek zarara yol açtığını kaydetti. Şu ana kadar üzücü bir olay yaşamadıklarını kaydeden Hisarardınlı, "Küçük çaplı maddi zararlar dışında olumsuzluk yaşanmadı. Tedbirimizi alarak saçaklardaki buz ve kar kütlelerini indirdik. İhbarlar gelmeye devam ediyor. Bunları da değerlendiriyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



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İtfaiye ekiplerinin çalışması



Buz ve karı küremeleri



Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta),



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5)ORMAN ALANINI 'KAÇAK MEZARLIK' YAPIP PARSEL PARSEL SATTILAR



SAMSUN'un Canik İlçesi Teknepınar Mahallesi'nde Pelitlik Mezarlığı'nın yanındaki 8 dönümlük orman arazisi iddiaya göre, Teknepınar Mahallesi'nin eski muhtarı ve azaları tarafından mezar yeri olarak vatandaşlara satıldı. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Samsun'un Canik İlçesi'nin Teknepınar Mahallesi'nde 1975 yılından itibarendefin yapılan Pelitlik Mezarlığı'nın yanındaki 8 dönümlük orman arazisi, iddiaya göre 2 yıl önce eski muhtar N.Ö. ve 4 azası tarafından, yasa dışı bir şekilde mezarlık alanı gibi satılmaya başlandı. Orman arazisi, bu kişiler tarafından parsellere bölünerek, özellikle yakınlarının yanında boş mezar yeri isteyen vatandaşlara 1000 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Bazı kişiler yaşarken bir kaç mezar yeri satın aldı. Bazıları da vefat eden anne ve babaları için orman arazinden mezarlık yeri aldı. Söz konusu orman arazisinde yapılan incelemede, bir bölümü boş olan 430 kişilik mezar yeri satıldığı belirlendi.



Kendi tapulu arazileri gibi buraları satan eski muhtar ve azaları ile ilgili 2015 yılında Canik Kaymakamlığı'na şikayette bulunuldu.



Halen define açık olan Pelitlik Mezarlığı ve yanındaki orman arazisine zaman içerisinde çok sayıda defin yapıldı. 'Kaçak mezar' ile ilgili 2015 yılında Canik Kaymakamlığı bir vatandaşın yaptığı şikayeti Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.



İddia ile ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Teknepınar Mahallesi'nin eski muhtarı ve 4 azası ile ilgili ön inceleme talep etti. Canik Kaymakamlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucunda eski muhtar ve 4 azası ile ilgili soruşturma açılmasına izin verildi. Önümüzdeki günlerde savcılık tarafından yapılacak soruşturmanın sonunda şüpheliler hakkında dava açılacağı belirtildi.



Söz konusu orman arazisinde yapılan incelemede, bir bölümü boş olan 430 kişilik mezar yeri satıldığı belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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-Mezarlıktan detay



-Muhabir anonsu



(SÜRE: 2.07 Dk) (BOYUT: 67.8 MB)



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/ SAMSUN,



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6)SOSYAL MEDYADAN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 10 GÖZALTI



AYDIN'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulunan kişilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımları takibe alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital verilere el konulurken 10 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Cem ULUCAN/AYDIN, -