Dha Yurt Bülteni-4

Alman Tornadolar, 2015'ten beri keşif uçuşu yapıyor
ALMANYA ile Türkiye arasında PKK'nın uzantısı PYD'nin askeri koluna yönelik hareketlilikle ilgili görüntülerin verilmediği iddiasıyla yaşanan gerginliğe neden olan Alman Tornadolar, 2015'den bu yana keşif uçuşu yapıyor.
Almanya Federal Meclisi'nden çıkan tezkerenin ardından 10 Aralık 2015'te Schleswig Holstein eyaletindeki Jagel Üssü'nden yola çıkan Tornado keşif uçakları, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelmişti. Türk- ABD Ortak Savunma Tesisi olan İncirlik Üssü'nde konuşlanan Alman uçakları, DEAŞ'a karşı mücadelede keşif uçuşları yapıyor. Halen İncirlik Üssü'nde keşif uçuşu yapabilen Tornado tipi uçaklar ve Airbus A400M tipi nakliye uçağı ile 200 asker bulunuyor.
Ayrıca Almanya, İncirlik'te konuşlu Tornadolar için uçak pisti askerler için de karargah kurulmasına talep etmişti.
Görüntü Dökümü
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ARŞİV
Alman uçaklarının görüntüsü
Alamn askerlerinin görüntüsü
Haber: Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 24 asker gözaltında
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Kahramanmaraş merkezli 15 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde arama yapan polis, meslekten ihraç edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 askeri gözaltına aldı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKMÜ
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Şüphelilerin araçtan indirilmesi
Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi
Acil servis ve polisler
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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(ÖZEL) - Suriyeli çocuğun kasten çıkardığı yangın hayatlarını yaktı
KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl, topladığı sebze- meyve kasalarını ateşe vererek çıkan kargaşadan yararlanıp çevredeki işyerlerinden hırsızlık yapan Suriyeli 13 yaşındaki M.E., 1 işyeri ile 1 otomobilin tamamen, 6 işyerinin kısmen yankasına neden oldu. Yakalanan M.E. sorgusunda, yangın çıkarıp herkesin o tarafa gitmesini sağlayarak işyerlerini soymayı planladığını itiraf etti. M.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yangında zücaciye dükkanı tamamen yanan 3 çocuk annesi Neslihan Gök, mahkemede tespit davası açıp 241 bin 905 lira zararı olduğunu belgeledi. Zararının karşılanması için başvurduğu resmi kurumlardan olumsuz yanıt alan Neslihan Gök, "Suriyeli çocuğun hırsızlık yapmak için çıkardığı yangın hayatımızı alt üst etti" dedi.
Şazibey Mahallesi'nde 27 Temmuz 2016'da meydana gelen olayda Suriyeli M.E., Yeni Hal'in bulunduğu bölgeye hırsızlık yapmaya gitti. Daha önce de aynı bölgede hırsızlık yaptığı ortaya çıkan M.E., topladığı sebze ve meyve kasalarını üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında Neslihan Gök'e ait zücaciye dükkanı ile Mehmet Fidan'a ait park halindeki otomobil tamamen yanarken, 6 işyerinde de kısmi zarar oluştu.
'YANGINDAN FAYDALANARAK HIRSIZLIK YAPTIM'
Olayın ardından polis, yangını çıkaran M.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede, "Sebze halindeki iş yerlerinde hırsızlık yapmaya karar verdim. Sebze halinde bulunan kasaları toplayıp benzin dökerek yaktım. Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki iş yerlerine, depolara ve arabalara sıçradı. Ben de bundan faydalanarak birkaç tane iş yerinden hırsızlık yaptım. Yaptığımdan pişmanım" dedi. M.E., sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
YANAN İŞYERİNDE 241 BİN LİRA ZARAR
Yangında zücaciye dükkanı tamamen yanan 3 çocuk annesi Neslihan Gök'ün talebi üzerine Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tayin edilen bilirkişi, iş yerinde yaptığı incelemede zararın 241 bin 905 lira olduğunu tespit etti. Eşi Yalçın ve çocuklarıyla ayakta durmaya çalışan Neslihan Gök, borçla aldığı zücaciye ve hediyelik eşyalarla tekrar iş hayatına devam etmeye çalıştığını söyledi. İşyerinin Suriyeli bir çocuk tarafından kasten yakıldığını belirten Gök, 13 yıldır düzenli olarak vergisini ödeyen esnaf olduklarını, yangın sonrası zararının karşılanması için devletin ilgili birçok kurumuna başvurduğunu söyledi.
'BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK BANA DA SAHİP ÇIKILSIN'
Onikişubat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2 bin 500 liralık yardımı dışında diğer kurumlardan olumlu sonuç alamadığını belirten Gök şunları söyledi: "Ben hakkım olanı, çocuklarımın rızkı olanı kimseye yedirmeyi düşünmüyorum. Ben hakkım olanı istiyorum devletimden. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu konuya duyarsız kalmayacağını, Suriyelilere duyarlı olduğunu bildiğim için kasten ve bilerek yapılmış bir şeyde, ben bir Türk vatandaşı olarak bana da sahip çıkacaklarına kesinlikle inanıyorum. Bana sahip çıkılmasını istiyorum. Kimseden sadaka istemiyorum, hakkım olanı istiyorum."
'OĞLUM LİSEYİ BIRAKTI, KIZIM ÖSS'DE TERCİH YAPMADI'
Yangın nedeniyle hayatlarının altüst olduğunu belirten Gök, maddi zararın dışında manevi olarak da çok etkilendiklerini dile getirerek şöyle devam etti: "İşyerim yandıktan sonra oğlum bize destek olmak için liseyi bıraktı, kızım ise üniversite tercihi yapmadı. Bunun sorumlusunu arıyorum. Dükkan yandıktan sonra bizim canımız yanıyordu, üzgündük. Dükkan yanınca biz tercih yapılacağını tamamen unutmuşuz ve sonradan aklımız başımıza geldiğinde kızım çaresizlik nedeniyle tercih yapmadığını söyledi. Son olarak zararımın karşılanması için başvurduğum AFAD'dan da red cevabı aldık. Ben Türk vatandaşıyım ve bunu hak etmiyorum. Bana sahip çıkılması için Suriyeli olmam mı gerekiyor? Benim sesimi duysunlar artık. 241 bin 500 lira zararım ve 100 bin liradan fazla da borcum var. Dükkan sahibim de şimdi işyerini boşaltmamı istiyor. Bu Suriyeli gelip benim hayatımı mahvetti ve ben eski günlerimi geri istiyorum."
Aynı yangında otomobili tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Mehmet Fidan da mağdur olduğunu söyledi. Yanan aracını hurdacıya 500 liraya sattığını belirten Fidan, "Yangında 20 bin lira zararım oluştu. Devletimizden, büyüklerimizden zararımızın karşılanmasını istiyoruz, mağduruz. Nereye başvurduysam kapılar tersine döndü" dedi.
DAHA ÖNCE DE ÇALDI, SERBEST BIRAKILDI
Aynı yangında iş yeri zarar gören hırdavatçı Seçkiner, yangını çıkaran Suriyeli M.E.'nin olaydan birkaç ay önce iş yerinden 12 bin lirasını çaldığını belirterek, "O zaman da yakalandı ve serbest bırakıldı. Sonra da gelip yangını çıkarıp tüm esnafı mağdur etti. Yangında 10 bin lira zararımız oldu" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Neslihan Gök'ün konuşması
Neslihan Gök'ün çalışması
Erdem GÖk'ün müşteriyle ilgilenmesi
Mehmet Fidan'ın konuşması
İş yerleri yanan esnaflar
Hüseyin Seçkiner'in konuşması
Hüseyin Seçkiner'in rafları düzenlemesi
(Güvenlik Kamerası)
M.E.'nin traktöre binmesi
M.E.'nin traktörden benzin bidonunu alması
Vatandaşların yangın yerine koşması
İtfaiyenin gelmesi ve müdahalesi
M.E.'nin arka iş yerine girmesi ve kasadaki parayı alması
Park halindeki aracın ve kasaların yanması
Yangın sonrası Neslihan Gök'ün iş yeri
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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Hava değişimine gelen asker sokakta kaldı
MERSİN'de kimsesi ve kalacak yeri olmayan 23 yaşındaki İsmail Tutkun, askerlik görevini yaparken sol el parmağındaki rahatsızlık nedeniyle hava değişimine gönderilince sokakta kaldı. Geceleri parklar, ATM'ler ve tren garında kaldığını belirten İsmail Tutkun, kendisine sahip çıkılmasını istedi.
Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtlarda büyüyen İsmail Tutkun, 14 yaşındayken babası Resul Tutkun tarafından yurttan alındı. İsmail Tutkun 3 ay sonra babasının ölümü, engelli annesi Zeliha Tutkun'un da Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmesi üzerine sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli suçlara karışan ve cezaevine düşen Tutkun, tahliye edilince 24 Kasım 2016'da vatani görevini yapmak üzere Amasya'daki birliğine gitti. Acemi eğitimini tamamlayan Tutkun, 27 Aralık 2016'da İzmir Bergama Merkez Komutanlığı'na usta birliği sevk edildi.
HAVA DEĞİŞİMİNE GELDİ, GİDECEK YERİ YOK
Burada, daha önce karıştığı kavgada kopan ve ameliyatla yerine dikilen sol elinin 2 parmağında şişlik oluşan Tutkun, hava değişimine gönderildi. Hava değişimi üzerine Mersin'e gelen İsmail Tutkun gidecek yeri olmayınca sokaklarda kalmaya başladı.
Hava değişimi süresinin biteceği 23 Mart 2017'ye kadar yemek ve barınma ihtiyacını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Kaymakamlıklar ve Belediyeler başta olmak üzere 10 ayrı kurumuna başvurmasına rağmen bir sonuç alamadığını söyledi.
Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü geceleri park, ATMLler ve tren garında yattığını belirten Tutkun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na dilekçe ile başvurduğunu, ancak daha önce kendisine 1000 TL yardım yapıldığı için ikinci kez yardım yapılmadığını ileri sürdü.
Kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum örgütlerine başvurmasından da sonuç alamadığını belirten Tutkun şöyle dedi: "Soğuk havaya rağmen, parklarda, istasyonda kalmaya devam ettim. Askerlik kıyafetlerimi ise bir esnafın deposuna bıraktım. Şu an orada duruyor. Rezil durumdayım, kimse sahip çıkmıyor. Ben bir Türk askeriyim, bana sahip çıkılmasını istiyorum. Suriyelilere sahip çıkıyorlar, yardım edip kalacak yer temin ediyorlar. Ben Türk askeri olduğum halde bana sahip çıkmıyorlar."
KOMUTAN 30 TL VERİP AĞLADI
Dondurucu soğuklar nedeniyle son çare olarak Mersin Orduevi'ne başvurduğunu anlatan İsmail Tutkun şöyle devam etti: "Orduevine kalınacak bir yer temin edilmesi için gittim. Prosedür uygun olmadığı için gerekli yardım yapılmadı. Ancak oradaki komutan ağlayarak 30 TL yardımda bulundu. Daha sonra kapıdan çıktığımda bir Mehmetçikle karşılaştım. O da ağlayıp 50 TL uzattı, 'Sen de askersin' diyerek almadım. Herhangi bir madde bağımlılığım yok. Sigara dahi kullanmıyorum. Bir Türk askeri olarak bana yapılan bu muamele ağrıma gidiyor. Ne yapacağımı şaşırdım."
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Ali Ekber ŞEN- Mustafa ERCAN/MERSİN, -
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Bingöl'de donmak üzere olan kediyi itfaiye kurtardı
DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 gün aralıklı etkili olan kar yağışı insan hayatını olduğu kadar yabani ve sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Bingöl'de bir otomobilin motor kısmına giren ve donmak üzere olan kediyi itfaiye ekipleri kurtarırken, yaban hayvanları için de ekipler doğaya yem bıraktı. Batman'da ise aç kalan ve kar kuşu olarak da bilinen sığırcıklar, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait buğday yüklü silolarına dadandı.
Bölgede etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına yerini güneşe bırakmasına rağmen aşırı kar yağışı, özellikle yaban ve sokak hayvanlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bingöl'de dün akşam ısınmak için bir otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtarırken, belediye ekipleri de sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı. Batman'da ise aç kalan sığırcıklar, TMO'ya ait buğday yüklü silolara dadandı.
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Bingöl Belediyesi, bir yandan da doğadaki canlıların yem verme çalışması yürütüyor. Belediyeye bağlı ekipler, soğuk havada yeterli yiyecek bulamayan kuşlara ve diğer yaban ve sokak hayvanları için doğadaki çeşitli noktalara yem bıraktı. Bingöl Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezindeki muhtelif noktalara sokak hayvanları için yem vbırakma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yetkililer, vatandaşların evlerinde bulunan bayat ekmekleri soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, sahipsiz kedi, köpek gibi sokak hayvanları için sokağa bırakmaları çağrısında bulundu.
ISINMAK İÇİN GİRDİĞİ ARAÇ MOTORUNDA AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU
Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde dün akşam sıcak diye bir otomobilin motor kısmına giren sokak kedisi, sabah saatlerinde donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sabah erken saatlerde aracın motor kısmından sesleri duyan çevredeki duyarlı vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. 34 Z 7013 plakalı aracın motor kısmına sığındığı tespit edilen kedi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında kurtarıldı. Çevrede bulunan bir binada ilk bakımı yapılan kedinin, belediyenin hayvan barınağına alınarak tedavi altına alındığını öğrenildi.
AÇ KALAN SIĞIRCIKLAR BUĞDAY SİLOLARINA DADANDI
Geçen yıl mısır üretiminde 130 bin ton alım yapan Batman Toprak Mahsülleri Ofisi'nin yer siloları, kış mevsiminde aç kalan sığırcıkların meskeni oldu. Kar yağışının etkili olduğu Batman ve çevresinde ovada aç kalan sığırcıklar, Batman-Hasankeyf-Beşiri kavşağındaki TMO'ya ait içerisnde buğday bulunan yer silolarına sürüler halinde akın ediyor. Yer silolarını terk etmeyen sığırcıklar, gagalarıyla brandayı delmeye çalışıyor. TMO Batman Müdürlüğü yetkilileri, yer silolarının sağlam olduğunu belirterek, sığırcıkların brandayı delemeyeceğini söyledi. Yetkililer, buna rağmen önlem olarak silo bekçilerinin sık sık sığırcıkları uzaklaştırdığını belirterek, sığırcıkların her yıl hububat bulunan silolara dadandığını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İtfaiyenin kediyi kurtarması (Cep Telefonu)
-kedinin bir binaya götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BATMAN-BİNGÖL,
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Son 4 ayda 30 kişi sahte içkiden öldü
ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Hilal, bölge illerinde son 4 ayda 30 kişinin kaçak ve sahte içkiden öldüğünü söyledi.
Aynı zamanda Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Prof.Dr. Ahmet Hilal yaptığı açıklamada bölgede illerinde son aylarda kaçak ve sahte içkilere bağlı zehirlenme vakaları görüldüğünü söyledi. Bölge illerinde son 4 ayda metil alkolü bağlı ölenlerin sayısının 30'u aştığını belirten Prof. Dr. Hilal, şöyle dedi: "Ayrıca daha toksikolojik analizleri tamamlanmamış metil alkole bağlı ölümler olduğu düşünülmektedir. Bu göstermektedir ki kaçak ve sahte içkiye bağlı zehirlenme ve ölümler bir halk sağlığı sorunu halini almıştır. Ucuz rakı olarak kaçak pazarlarında satılan ve görüntüsü itibari ile orijinal ambalajlardan ayrılamayan bu rakılar normalin dörtte bir fiyatına satılmaktadır. Bu nedenle de kullananlar için cazip hale gelmektedir. Yapılması gereken halkımızın kaçak ve sahte içkileri almaması, yetkililerin satıldığı yerler belli olan bu içkilerin satışını önlemesi, ayrıca halkımızı bilgilendirici duyurular yapılması gerekmektedir."dedi
Prof.Dr. Hilal, ölümlere neden olan metil alkolün sanayi veya odun alkolü olarak bilindiğini, sanayide çözücü olarak kullanıldığını, antifriz gibi maddelerin içeriğinde de bulunduğunu kaydetti. Hilal, metil alkolün insanlarda isteyerek veya kaza sonucu alımının ciddi zehirlenmelere yol açtığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Metil alkol deriden ve sindirim sisteminden hızla emilerek karaciğer üzerinden zehirleyici etkisini gösterir. Bulguları ilk olarak diğer alkol zehirlenmelerinde olduğu gibi bulantı kusma, karın ve baş ağrısıdır. Daha sonra metil alkol yıkım ürünlerinin göz sinirlerinde birikmesi ile çift görme ve körlük meydana gelir. Bu tablo kalp yetmezliği akciğerlerin su toplaması koma ve ölümle seyreder. Tedavi ile kurtulanlarda körlük, karaciğer yetmezliği ve Parkinson benzeri sendrom oluşabilir. Evlerde hobi olarak üretilen kaçak içkilerde de metil alkol oluşması mümkündür. Bunun distilasyon sırasında ayrılması gerekir. Ancak kaçak ve ucuz içki olarak satılanlarda metil alkol, etil alkole göre çok ucuz olması nedeni ile bilerek de konuluyor olabilir."
DENETLENMELİ
Adana Tabip Odası Başkanı Doç.Dr. Ali İhsan Ökten de kaçak ve sahte kaçak içkilere bağlı zehirlenme ve ölüm olayları üzerine, bu konudaki denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Ökten, şöyle konuştu: "Son günlerde artan metil alkolle ilgili ölümler için ciddi tedbirler alınmalıdır. Sahte rakı yapan ve satanların, kaçak içkileri yurdumuza sokan ve satanların mutlaka önlenmesi lazımdır. Bu anlamda Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetimlerini büyüteç altına alarak daha sıkı önlemler almalıdır"diye konuştu.
Haber: ADANA, -
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HDP Milletvekili Feleknas Uca hakkında zorla getirilme kararı verildi
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya katılmadığı gerekçesiyle, zorla getirilme kararı verildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca hakkında çeşitli tarihlerde katıldığı 6 ayrı basın açıklaması, yürüyüş ve yaptığı konuşma nedeniyle 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya başlandı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Feleknas Uca katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz hakkı alan Uca'nın avukatı Mehmet Emin Aktar, müvekkilinin yasama dokunulmazlığı olan bir milletvekili olduğunu, dokunulmazlığının anayasaya aykırı bir şekilde kaldırıldığını, parlamento çoğunluğunun anayasada tanınmamış bir yetkili kullanarak, anayasal bir hükmü askıya almak suretiyle, anayasayı ihlal ettiğini iddia etti. Müvekkilinin dokunulmazlığının usulüne uygun kaldırılmamısı nedeniyle hakkındaki yargılamanın durdurulmasını isteyen Aktar, "Müvekkilimiz rahatsız olduğu için duruşmaya gelemedi. Bir sonra celse hazır edeceğiz" dedi.
Daha sonra ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yargılamanın durdurulması talebini reddetti. Sanık Feleknas Uca'nın mahkemeye zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
hABER: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, -
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Dha Yurt Bülteni-4
Alman Tornadolar, 2015'ten beri keşif uçuşu yapıyorALMANYA ile Türkiye arasında PKK'nın uzantısı PYD'nin askeri koluna yönelik hareketlilikle ilgili görüntülerin verilmediği iddiasıyla yaşanan gerginliğe neden olan Alman Tornadolar, 2015'den bu yana keşif uçuşu yapıyor.
Alman Tornadolar, 2015'ten beri keşif uçuşu yapıyor