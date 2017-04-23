Dha Yurt Bülteni-18
Mersin'de fırtına can aldı (2)GELİNLİĞİ İLE UĞURLANDIMersin'de, ailesine ait tarlada işçilerle kahvaltı yaptığı sırada fırtına yüzünden devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden Meryem Toprak, tabutuna serilen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin'de fırtına can aldı (2)
GELİNLİĞİ İLE UĞURLANDI
Mersin'de, ailesine ait tarlada işçilerle kahvaltı yaptığı sırada fırtına yüzünden devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden Meryem Toprak, tabutuna serilen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.
Tarsus Devlet Hastanesi'nden alınan Toprak'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Yakınları, evlenmeden yaşamını yitirdiği için tabuta gelinlik serdi. Hüznün hakim olduğu cenaze töreninde birbirlerinin destekleri ile ayakta duran Toprak'ın yakınları, ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Meryem Toprak'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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Mezarlıktan görüntüler
Tabutun üstündeki gelinlikten görüntü
Cenazeden görüntüler
Tabuttan görüntüler
Cenaze namazı kılınırken
-Tabut omuzlarda taşınırken
Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS, (Mersin),
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Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 52 öğrenci kurtarıldı
DÜZCE'de kamp yapmak için çıktıkları 1400 rakımlı Pürenli Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 52 üniversite öğrencisi, ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından kurtarıldı.
Düzce Üniversitesi İzcilik Kulübü öğrencileri, geçen cuma günü akşam saatlerinde kamp yapmak için Gölkaya İlçesi'ndeki 1400 rakımlı Pürenli Yaylası'na çıktı. Yaylada çadır kuran öğrenciler, dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının başmasıyla zor anlar yaşadı. Gece boyunca yağan kar ile yaylanın yolu kapanınca 52 öğrenci mahsur kaldı. Öğrenciler, bugün sabah saatlerinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) arayarak yardım istedi. AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, UMKE ile Düzce Safari-Offroad Kulübü ekipleri öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler arazi araçlarıyla kar kalınlığının 40 santime ulaştığı yaylaya güçlükle ulaştı. Soğuktan etkilenen iki öğrenciye sağlık görevlileri müdahale ederken, yaylada ateş yakıldı. Bir süre sonra öğrenciler arazi araçlarına alınarak yayladan indirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Dağda mahsur kalan öğrencilerin görüntüleri
-Soğuktan etkilenen iki öğrencinin ambulansa bindirilmesi
-Paletli ambulansın karlı yollarda ilerleyişi
-Traktörle karlı yolların açılması
-Kurtarma ekiplerinin görüntüleri
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
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Bursa'da coşkulu 23 Nisan yürüyüşü
BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe 5 bin kişi katıldı.
Nilüfer Belediyesi'nin 'Ulusal Egemenliğimiz İçin Yürüyoruz' sloganıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlediği yürüyüş büyük ilgi gördü. Saat 16.00'da Akuğur Market karşısından başlayan yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile coşku içinde yürüyen 5 bin kişi, marşlar eşliğinde bulvar boyunca yürüyerek, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında çevredeki binalarda oturanlar da ellerindeki bayrakları sallayarak destek verdi.
Yürüyüş sonunda konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, 23 Nisan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu, bağımsızlığın, egemenliğin ilan edildiği gün, olduğuna dikkat çeken çekerek, "Bugün, Mustafa Kemal'in, 'Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir' dediği gün" dedi.
Egemenliğin sonsuza dek yaşamasını istediklerini söyleyen Bozbey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim istediğimiz işte bu gücün, bu egemenliğin, sonsuza kadar yaşamasıdır. Sizler var oldukça, demokrasi sevdalıları, bağımsızlık sevdalıları var oldukça, güzel günlere olan inancımız var oldukça cumhuriyetimiz de milletin egemenliği de sonsuza dek yaşayacaktır. Heybemizde umut, yüreğimizde dirençle bu ülkenin hukuk devleti olması için mücadeleye devam edeceğiz. Bu ülkede herkesin inancını özgürce yaşayabilmesi ve bilimin aydınlığının ülkeye yayılması için laikliğe sahip çıkacağız."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yürüyüşten görüntüler
Katılanlardan detaylar
Mustafa Bozbey'in konuşması
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -
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