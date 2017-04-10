Dha Yurt Bülteni - 18
Üniversiteli genç kendini yaktıADANA'da üzerine kandil yağı döküp, ateşe veren 19 yaşındaki üniversitesi öğrencesi Mehmet Ali Demir, ağır yaralandı.
Üniversiteli genç kendini yaktı
ADANA'da üzerine kandil yağı döküp, ateşe veren 19 yaşındaki üniversitesi öğrencesi Mehmet Ali Demir, ağır yaralandı. Demir'in polislere, "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği iddia edildi.
Olay, gece yarısı merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demir, iddiaya kaldığı özel yurdun yakınındaki boş bir arazide üzerine 3 şişe kandil yağı döküp, kendini ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Demir, acı içinde koşmaya başladı. Çevredekiler alevler içinde koşan gencin üzerine bidonlarla su dökerek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
"NASIL YANACAĞIMI MERAK ETTİM"
Mahalleli tarafından içine kapanık, uysal ve hayvan sever biri olarak bilindiği belirtilen Demir'in, ambulansa taşınırken polislere "Nasıl yanacağımı merak ettiğim için kendimi yaktım" dediği öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerindeki polis araçlarından görüntü
Üniversiteli gencin yerdeki telefonu ve kartları
Üniversiteli gencin kol saati ve cüzdanı
Polislerin olay yerinde inceleme yapması
Gencin resminin bulunduğu öğrenci kredi kartı
Üniversiteli gencin üzerine boşalttığı kandil yağı şişeleri
Kandil yağı şişelerinin yanındaki çakmak
Polisin gencin yerdeki cüzdanını incelemesi
- Olayı görüp, genci söndüren vatandaşlar ile röp.
Genel ve detay görüntüler
Süre: 03'30" Boyut: 214 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
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Topun peşinden koşarken kamyon altında kalan çocuk öldü
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde oynarken kaçan topunun peşinden koşan 11 yaşındaki Yusuf Aydoğdu, çöp kamyonunun altında kalarak öldü.
Kaza, Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta top oynayan Yusuf Aydoğdu, kaçan topun peşinden koşarken, Ayhan Dalbay'ın kullandığı 16 JUZ 69 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Ağır yaralanan Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Ayhan Daybay, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),
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MHP'li Başkan'a otopark işletmecisinden silahlı saldırı girişimi
NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, aralarında husumet bulunan otopark işletmecisi Selim P. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başkan Arısoy, saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırgan ise gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. MHP'lı Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, beraberinde arkadaşlarıyla caddede yürürken, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan ve belediyenin otoparkını işleten Selim P. ile karşılaştı. İki arasında çıkan tartışmanın ardından Selim P. belindeki silahı çekerek Başkan Arıso'a ateş açtı. Arısoy'un yanındakiler, araya girip Selim P.'ye müdahale ettiler. Belediye Başkanı Arısoy, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis, saldırgan Selim P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,
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Karnaval coşkusu tüm Adana'yı sardı (3)
KARNAVAL, ATİLLA ÖZDEMİROĞLU ANISINA DÜZENLENEN KOSER İLE BİTTİ
Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konseri, binlerce Adanalı izledi. Türk müziğine önemli eserler bırakan ünlü besteci ve söz yazarı Atilla Özdemiroğlu, ölümünün birinci yılında Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde adına düzenlenen konser ile anıldı. Sırayla sahneye gelen Meltem Cumbul, Gripin ve Nükhet Duru, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte Özdemiroğlu'nun bestelediği şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 2 saatlik konserin ardından sanatçılar, kendilerini izleyen binlerce Adanalı tarafından uzun süre alkışlandı.
Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
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