Dha Yurt Bülteni - 17

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü kaza yaptı



ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, kullandığı özel otomobiliyle Mersin'in Tarsus İlçesi'nde kaza yaptı. Kazada Başkan Sölü yaralanmazken, eşi Zeynep Sözlü ise hafif yaralandı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün yönetimindeki otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu Gülek Boğazı yakınında buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Başkan Sözlü'nün yara almadan atlattığı kazada beraberinde bulunan eşi Zeynep Sözlü ise hafif şekilde yaralandı. Zeynep Sözlü, olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık personeli tarafından ayakta tedavi edildi.



ADANA,



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Bursa'da gözaltına alınan 4 HDP'li adliyeye sevk edildi (2)



TUTUKLANDILAR



Bursa'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K., HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D., HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,



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