Dha Yurt Bülteni - 17

Demirtaş'ın cezaevinden ilk fotoğrafı



EDİRNE F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesi ile yaptığı açık görüşte çekilen fotoğrafı, Twitter'da paylaşıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Aralık günü ailesi ile açık görüşte bir araya geldi. Demirtaş'ı ziyaret eden annesi Şadiye ve Babası Tahir Demirtaş ile çekilmiş bir fotoğrafı, bugün avukatı Muharrem Erbey tarafından Twitter'da paylaşıldı. Fotoğrafın, Demirtaş'ın cezaevinden çektirdiği ilk fotoğraf olduğu belirtildi.



Fotoğrafta anne ve babasının arasında görülen Demirtaş'ın objektife bakarak gülümsediği görülüyor.



Haber: Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR,



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Piyanist Gülsin Onay Mersinlileri büyüledi



MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) düzenlediği yeni yıl konserinde sahneye çıkan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansı ile sanatseverleri büyüledi.



Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konsere, yaklaşık 600 sanatsever katıldı. 2012 yılında İtalya'da Donizetti ödülleri kapsamında 'Yılın Şefi' seçilen orkestra yönetmeni İbrahim Yazıcı'nın şefliğindeki konserde Gülsin Onay, Frederic Chopin'in 2 numaralı piyano konçertosunu yorumladı.



3 KEZ BİS YAPTI



Konserinin sonunda sahnede ayrılan Gülsin Onay, salonu dolduran yüzlerce sanatseverin kendisini uzun süre alkışması üzerine Şef İbrahim Yazıcı ile birlikte 3 kez piyanosunun başına dönerek eseri yeniden seslendirdi. Konserin birinci bölümünde Gülsin Onay'a eşlik eden Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, ikinci bölümünde L.V.Beethoven'ın 5'nci Senfonisi'ni seslendirdi.



Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamında Paris Konservatuarı'nda ilk müzik eğitimini alan Gülsin Onay'ın müzik kariyeri bugün 5 kıtada 68 ülkeyi kapsıyor. Ayrıca uluslararası eleştirmenler tarafından istisnai bir Chopin icracısı olarak bilinen Gülsin Onay'ın 20'nin üzerinde albüm kaydı da bulunuyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Salona girenler



-Gülsin Onay ve şef İbrahim Yazıcı sahneye gelirken



-Orkestrada genel ve detay



-Gülsin Onay piyano çalarken



-Onay salonda bulunanları selamlarken



-Onay'a çiçek verilirken



-Genel ve detay



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,



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Uzunköprü'de 6 yıl sonra kar sevinci



EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde 6 yıldan sonra ilk kez yağan kar, 10 santimetreye ulaştı. Karın keyfini çıkarmak için dışarı çıkanlar kartopu oynayıp, eğlendi.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne 6 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Karın keyfini çıkarmak isteyen ilçe sakinleri, kartopu oynayıp eğlendi, manzarada cep telefonları ile özçekim yaptı.



Uzunköprü'de çiftçilik yapan Mustafa Aslan, "Uzunköprü'ye uzun zamandır kar yağmıyordu. Karın keyfini çıkarmak için eşim ve çocuklarla dışarı çıktık" dedi.



Yılmaz Yüksek ise, "Bu kar yağışını uzun bir süre göremeyiz diye düşünüyorduk. Şimdi keyfini çıkaracağız, mutluyuz" şeklinde konuştu.



Edirne-Uzunköprü karayolunda görüş mesafesi yoğun tipi nedeniyle 5 metreye kadar düştü, çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve Uzunköprü Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Uzunköprü yolu



-Yoğun tipi ve kar yağışı



-Yolda kalan araçlar



-Yoğun kar yağışı



-Kar küreme araçları



-Uzunköprü İlçe merkezi



-Kar yağışı



-Sokağa çıkıp kartopu oynayanlar



-Kar yağışına çıkanlarla röp.



-Kar ve trafikteki araçlar



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / UZUNKÖRPÜ(Edirne),



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Yemen'den 160 hasta, Kütahya'ya getirildi



TÜRKİYE ile Yemen arasında yapılan anlaşma gereği Yemen'den 160 hasta ile 54 refakatçi, uçakla Kütahya'nın Altıntaş İlçesindeki Zafer Havaalanı'na geldi. Hastalar, ambulans ve midibüslerle Afyonkarahisar'a götürüldü.



Yemen'den özel uçakla akşam saatlerinde Kütahya Zafer Havaalanı'na getirilen hastalar, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi ile sağlık görevlileri tarafından karşılandı. Sağlık görevlerinden bazıları Yemen'den gelen hastalara üşümemeleri için üzerlerindeki kıyafetlerini verdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hastalar ile beraberindeki refakatçiler havaalanından ambulanslara ve midibüslere bindirilerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner, Yemenli hastaların tedavilerinin Afyonkarahisar'da yapılacağını söyledi. Güner, "Türkiye olarak insani yardım kapsamlarında dünyada milli gelirine göre en fazla, en cömert olan bir milletiz. İnsani yardım kapsamında hem çevremizdeki, hem dünyanın değişik yerlerinde yardıma ihtiyacı olan insanlara kucak açmış olan bir ülkeyiz. Gelen hastalara ve yardım talebi olan insanlara biz kapılarımızı kapatamazdık. Nasıl Suriye'den gelen kardeşlerimize kapatmadığımız gibi, diğer insanlara kapatmadığımız gibi bu arkadaşlarımızı, bu kardeşlerimizi burada en iyi şekilde ağırlayarak, tedavilerini yaparak önümüzdeki günlerde de tedavi olmuş bir şekilde, iyileşmiş şifa bulmuş şekilde memleketlerine kendi ülkelerine göndermeyi ümit ediyoruz" dedi.



Yemen Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi ise, "Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Başbakanına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hizmet ve insani yardımı Yemen halkı tarafından görülüp takdir edilmektedir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Havaalanı önündeki ambulansların,



-Uçağın içindeki gelen hastaların görüntüsü,



-Hastaların uçaktan indirilmesi,



-Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner'in konuşması,



-Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi'nin konuşması



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,



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FETÖ şüphelisi akademisyenler adliyeye sevk edildi (2)



26 KİŞİ TUTUKLANDI



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen 35 kişiden 26'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan 26 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,



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