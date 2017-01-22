Dha Yurt Bülteni - 15

Şüpheli paket ihbarından terk edilmiş bebek çıktı



VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içinde, terk edilmiş 20 günlük kız bebek buldu.



İpekyolu İlçesi'ne bağlı Alipaşa Mahallesi'nde şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bırakılan pusetin içerisinde bebek olduğunu belirledi. 20 günlük olduğu belirtien kız bebek, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolleri yapılıp, karnı doyurulan bebek, polis ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edildi.



Polis, bebeği terk edenlerin bulmak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Bebekten görüntü



-Hastanede tedavi altına alınan bebek



-Bebeğin polisler tarafından taşınması



-Polis aracına bindirilmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat ÇAĞLAR-Orhan AŞAN/VAN,



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Su kanalına uçan otomobildeki kadın öldü



İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobildeki 26 yaşındaki Tuba Eken öldü.



Kaza, gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi Baş Pehlivan Karaali Caddesi'nde meydana geldi. Girne Bulvarı yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 KF 5296 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 10 metre yükseklikten su kanalına uçtu. Kazada, araçtan fırlayan evli ve 1 çocuk annesi Tuba Eken yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı. Kaza sonrası alev alan otomobil, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Bir görgü tanığı önlerinde ilerleyen otomobilin hızlı olduğunu ve sürücüsünün da sarhoş olduğunu iddia etti.



Tuba Eken'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden görüntü



Ekiplerin çalışmasından görüntü



Yanan otomobilden görüntü



- Hayatını kaybeden Tuba Eken'in fotoğrafı



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY/İZMİR,



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