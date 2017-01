Dha Yurt Bülteni - 14

15 Temmuz şehit aileleri Sarıkamış'ta



Kars Valiliği'nin daveti üzerine 15 Temmuz'da şehit olanların aileleri Sarıkamış Şehitlerinin 102'nci anma programına katılmak için Kars'a geldi. Aileler otobüslerle Sarıkamış'a gönderildi.



Bugün Harakani Havalimanına gelen 15 Temmuz şehit ailelerini, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay ve personeli çiçeklerle karşıladı. Doğu'nun serhat şehri Kars'a gelmekten mutlu olduklarını ifade eden aileler, özellikle de Osmanlı-Rus harbinde donarak şehit düşen binlerce vatan evladı için burada olmanın gurur verici olduğunu söylediler.



Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliklerinin 102'nci yılı programları kapsamında valimizin öncülüğünde Türkiye genelindeki 15 Temmuz şehit aileleri Sarıkamış'a davet edildi. Bugün 73 aile geldi. Amacımız, bu ailelerimizi serhat şehrimiz ve şehitler diyarı Sarıkamış'ta en iyi şekilde ağırlamaktır. Bir nebze de olsa yaralarına merhem olmak istiyoruz, elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.



Ordu'da görev almak istediğini söyleyen şehit yakını 65 yaşındaki Fatma Kibar ise, "15 Temmuz kanlı darbe gecesi dört çocuğumu İstanbul ve Ankara'da sahaya gönderdim. Küresel güçlere FETÖ'nün siyonist oyununa karşı İstanbul'da Atatürk Havalimanında tankı teslim alıp Türk bayrağı açan evlat benim evladım. Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi jandarma üst geçitte Allah-u Ekber diyerek hain FETÖ terör örgütü yanlılarına, darbecilerine göğüs gerdiler. FETÖ, siyonizmin askeriymiş. Bizim Türk askerimiz değilmiş. Peygamber ocağı değilmiş. Biz yanlış anlamışız. Evladını şahadeti uğurlayan bir hanımım" dedi.



Suriyeli çocuğun ölümüyle ilgili suç duyurusu



ANTALYA Barosu, 4 hastane dolaştırılıp evinde yaşamını kaybettiği iddia edilen Suriyeli 7 yaşındaki Ali İzzettin Ahmed'in ölümünde ihmali olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.



Baro başkanı Polat Balkan imzasıyla yapılan suç duyurusu dilekçesini, Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Karazeybek, Antalya Barosu Çocuk Hakları Kurulu Başkanı Serap Ertuğrul ve Çocuk Hakları Kurulu Üyesi Özgür Yılmaztürk savcılığa teslim etti. Suç duyurusunda olay tarihinde Suriyeli çocuğun götürüldüğü 4 hastanede görevli kamu görevlisi şüphelilerin olası kasıtla ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmaları talep edildi. Dilekçede, olay tarihinde 4 hastanede görev yapan şüphelilerin tıbbi müdahaleden kaçınmak suretiyle Suriyeli çocuğun olası kasıtla ölümüne sebebiyet verdikleri ileri sürüldü. Acil sağlık hizmetinin kayıtlı olsun ya da olmasın herkes için erişilebilir hale getirildiğine dikkat çekilen suç duyurusunda, özel ya da kamuya ait bütün hastanelerin bütün acil başvuruları ayırım yapmaksızın kabul etmesi gerektiği belirtilerek, "Suriyeli çocuğun ölümüne sebebiyet veren kamu görevlilerinin tespiti ile sorumlular hakında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davasının açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz" denildi.



Antalya Barosu, sorumlular hakkında idari soruşturma açılması için valiliğe de başvurdu. Valiliğe yapılan başvuruda, Antalya'da ikamet eden Suriyeli kayıtdışı ve kimliksiz çocukların tespit edilip bunların barınma, sağlık, eğitim ve sosyal yardım ihtiyaçlarının karşılanması talep edildi. Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Karazeybek, Suriyeli ailenin soruşturmanın selameti açısından sınır dışı edilmemesi ve göç idaresine teslim edilmemesini istediklerini de kaydetti.



Antalya Adliyesi'nde ilave güvenlik tedbirleri



ANTALYA Adliyesi'nde, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sonrası ek güvenlik tedbirleri alındı.



Bir süre önce Antalya Adliyesi ile lojmanlar arasındaki caddede uygulanmaya başlanan park yasağının kapsamı, başsavcı vekili Cevdet Kayafoğlu'nun talimatıyla genişletildi. Ayrıca adliyeye çıkan diğer sokakların belli bölümlerine de park yasağı getirildi. Adliyenin batı cephesindeki taksi durağı da kaldırılıp yolun karşısına alındı. Ayrıca çevredeki simitçilerin yerleri de değiştirildi. Antalya Adliyesi'nin doğu ve batı cephesindeki giriş- çıkış noktalarına konulan zırhlı kulübelerde de emniyet ekiplerince nöbet tutulmaya başlandı. Ayrıca adliyenin çevre duvarındaki demir korkulukların yükseltilmesi işlemlerine başlandı. Isparta açık cezaevinde yapılıp getirilen 2 metre yüksekliğindeki demir korkulukların montaj çalışmalarının 1 ay kadar sürebileceği belirtiliyor. Antalya Adliyesi'nde özel harekat polisleri de görevlendirildi.



El Bab'daki askerlere şifalı mesir ve üzüm



MANİSA'nın şifalı mesir macunu ve üzümü, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da görev yapan askerlere gönderildi.



Manisa'da Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT), İHH ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma Turizm Derneği işbirliğiyle, Suriye El Bab'da görev yapan Türk askerlerine 1500 mesir macunu ve 500 paket kuru üzüm gönderdi. Mesir macunları, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nden teslim alındı.



MAT Başkanı Bahattin Özer, yarın (cumartesi) Suriye El Bab'a gideceklerini belirterek, mesir macunu ve üzümü de askerlere ulaştıracaklarını söyledi. El Bab'da Türk askerleri ve polis özel harekat görevlileriyle görüşeceklerini anlatan Özer, kampları ziyaret edeceklerini ve medikal malzemeleri ihtiyacı olan kişilere bırakacaklarını dile getirdi. Özer, "Manisa'dan çıkıp, Kilis'ten El Bab'a gideceğiz. Giderken oradaki askerlere mesir macunu götüreceğiz. Manisalı bir hayırseverimiz de 500 paket kuru üzüm hazırlattı. Önce Reyhanlı'ya ardından El Bab'a, daha sonra da İdlib'e gideceğiz. Mesir ve üzümü Manisa'yı tanıtma amaçlı ve askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için götürüyoruz. Askerlerimizi desteklediğimizi ve onlarla birlikte olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.



İHH görevlisi Fatih Akova ise askerlere moral vermek ve motive etmek için kampanya başlattıklarını ve önümüzdeki günlerde de yardım TIR'larının Suriye'ye gideceğiz" diye konuştu.



ŞİFALI MESİR ASKERE GÜÇ VERECEK



Manisa'yı Mesir'i Tanıtma Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ise yaşanan terör olaylarından dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, Suriye El Bab'daki askerlerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Tanık, "Onların yanlarında olduğumuzu göstermek önemlidir. Biz de Manisa'mızın şifalı saçım Mesir Macunumuz onlara güç versin istedik. Onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Her kurum da teröre karşı askerimizin yanında yer alarak imkanlarını seferber etmeli. Devletimiz ve Türkiye'miz çok güçlüdür. Askerimizin çalışmalarıyla istenilen amaca ulaşılacaktır" dedi.



BBP'li Yanar: Güvenlik güçlerimizin yanındayız



BBP Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, terör saldırılarını kınayarak, "Parti olarak terör ve terörün bağlantıları ile mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor ve mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Haşim Yanar, Gaziantep'te partililerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Haşim Yanar, terör saldırılarını lanetledi. Ülke olarak her türlü terör olayından ahlaki yozlaşmaya, tecavüzden kumar alışkanlığına, darbe girişiminden siyasi kutuplaşmalara kadar telafisi zor bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Yanar, özellikle terör örgütlerinin son zamanlarda düzenlediği saldırıların ülkenin dört bir yanına yayıldığını ve bu durumun terör ile mücadelede akıl almaz bir belirsizliği meydana getirdiğinin savundu. Terörle mücadelede parti olarak güvenlik güçlerinin yanında olduklarını ifade ederek teşekkür eden Yanar, şöyle konuştu:



"Başından beri kurgu olduğu belli olan, DEAŞ, PYD gibi terör örgütlerine karşı yürütmüş olduğumuz mücadelede Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerlerine düşen görevi bir an önce yerine getirmelidir. Özellikle açılan koridor ile birlikte PKK'lı militanlar peşmerge adı altında Suriye'ye intikal ettirilmesi ile başlayan ve bugüne kadar gelen sürece baktığımızda maalesef hükümet siyasi batağın içine girmiş ve milleti de bu siyasi batağın içine sokmuştur. Hükümetin bugünden sonra Türk ordusunu, Suriye batağından kurtarmasına yönelik politikalar geliştirmesini bekliyoruz. Parti olarak terör ve terörün bağlantıları ile mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor ve mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyoruz."



