Dha Yurt Bülteni - 11
ORTAOKUL ÖĞRETMENİ, 2 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZDEN TUTUKLANDIKÜTAHYA'da ortaokul birinci sınıfta okuyan 2 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Sosyal Bilgiler öğretmeni 39 yaşındaki U.K. polis tarafından gözaltına alındı.
ORTAOKUL ÖĞRETMENİ, 2 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZDEN TUTUKLANDI
KÜTAHYA'da ortaokul birinci sınıfta okuyan 2 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Sosyal Bilgiler öğretmeni 39 yaşındaki U.K. polis tarafından gözaltına alındı. U.K., çıktarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre Sosyal Bilgiler öğretmeni U.K., öğretmenler odasında kimsenin olmadığı sırada odaya tenis raketi almaya gelen kız öğrenci N.U.'ya elle sarkıntılıkta bulundu. N.U., öğretmen U.K.'nın elini ısırıp odadan kaçtı. U.K. daha sonra N.U.'ya olayı kimseye anlatmaması için tehditte bulundu.
Yine iddialara göre öğretmen U.K., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sırasında sınıfa girerek kız öğrenci A.D.'yi dışarı çıkardı ve kızlar tuvaletine götürdü. A.D., kendisine cinsel organını gösteren öğretmen U.K.'ye tekme atıp tuvaletten kaçtı ve müdürün yanına giderek olayı anlattı. Okul müdürünün durumu polise bildirmesini ardından öğretmen U.K., ile A.D. adlı kız öğrencinin ders sırasında sınftan çıkarılmasına izin veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.L.A. gözaltına alındı. A.L.A., polise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Ortaokul birinci sınıf öğrencileri A.D. ve N.U.'nun aileleri, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan U.K.'dan şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen U.K., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. U.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Görüntü dökümü:
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-Tutuklanan öğretmenin polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nden çıkartılırken çekilen görüntüler bulunuyor
Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -
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SAVCISI VE HAKİMİ FETÖ'DEN TUTUKLU 46 SANIKLI DAVADA TÜM SANIKLARA BERAAT
İZMİR'de, Ergenekon Davası'nın sanığı emekli emniyet müdürü İbrahim Şahin ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kayserili işadamı Ahmet Memiş'in de aralarında bulunduğu 46 kişinin yedi yıldır yargılandığı silahlı suç örgütü davasında tüm sanıklar beraat etti.
Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılı Mart ayında yürütülen soruşturma kapsamında, 10 ilde, 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ergenekon Davası sanığı İbrahim Şahin ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kayserili işadamı Ahmet Memiş ile Alsancak Diş Hastanesi Eski Başhekimi Ali Şahinoğlu, Alsancak Diş Hastanesi Müdürü Celal Ünal, Ege Üniversitesi Hastanesi Müdürü Nevzat Kaya, Ergenekon davası sanıklarından emekli albay Levent Göktaş'ın sahibi olduğu güvenlik firmasının ortaklarından emekli astsubay İbrahim Gülmez'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar yapıldı. Aramalarda 2 el bombası, 3 tabanca, Kalaşnikof marka tüfeğe ait parçalar, çok sayıda fişek, üzerinde kamera bulunan saat ve anahtarlık, 7'si dizüstü 13 bilgisayar, hançer, tüfek dürbünü, telsiz ele geçirildiği bildirildi. 'İhaleye fesat karıştırma, yaralama, şantaj ve baskı kurmak' gibi çok sayıda suça karıştıkları öne sürülen şüphelilerin, borçlu işadamlarının evlerine gidip ailesini tabancayla tehdit ettikleri, ayrıca bir işadamının boşanmak üzere olduğu eşini izleyip, arkadaşıyla birlikte fotoğraflarını çektikleri, tehdit ettikleri, işadamının da bu fotoğrafları çocuklarının velayetini almak, tazminat ve nafaka ödememek için kullandığı iddia edildi. Bazı sanıkların da Ege Üniversitesi ve Alsancak Diş Hastanesi'ndeki ihaleleri kendilerine yakın firmaların almasını, bunun gerçekleşmemesi durumunda ihalenin iptal edilmesini sağladıkları ileri sürüldü.
Cumhuriyet savcısı Mehmet Sait Demiröz tarafından hazırlanan iddianamede, 14'ü tutuklu 46 sanık 'Silahlı suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, hürriyeti tahdit, şantaj, kişisel özel verileri kaydetmekle' suçlandı. Dava sürerken tutuklu sanıkların tümü tahliye edildi.
İzmir 10'üncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava özel yetkili mahkemelerin kapatılması üzerine İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Son duruşmaya tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Sanık avukatları savunmalarında, soruşturmayı yürüten ve iddianameyi düzenleyen Cumhuriyet Savcısı ile davaya bakan eski 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklandıklarını, müvekkillerine kumpas kurulduğunu belirtti, bu nedenle beraatlerini talep etti. Duruşmaya kısa bir süre ara veren mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatlerine karar verip, davayı bitirdi.
Haber: Bahri KARATAŞ/İZMİR, -
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18 YAŞINDAKİ OTOPARKÇI, MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ ÖLDÜRDÜ
ADAPAZARI'nda, babasına ait otoparka aracı park etmeye çalışan 18 yaşındaki İ.B. yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı minibüs şoförü Tunahan Kaya'yı tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay saat 15.00 sıralarında, Adapazarı'nın en işlek caddelerinden olan Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki dolmuş minibüs şoförü Tunahan Kaya idaresindeki 54 M 284 plakalı minibüs ile durağa müşteri almak için geleceği sırada yol kenarında bulunan otoparka araç park etmek istediği öğrenilen otopark sahibinin oğlu İ.B. ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. İ.B. ile minibüs sürücüsü arasındaki tartışma büyüdü. İ.B. işyerinden tabancayı alarak dolmuş minibüs şoförü Tunahan Kaya ve babası Yusuf Kaya'ya ateş etti. Göğsünden vurulan Tunahan Kaya kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, bacağından yaralanan babası Yusuf Kaya ise tedavi altına alındı. İ.B. olayın ardından polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yerde yatan yaralı sürücüden görüntü
-Olay yerinden görüntüler
Haber: ADAPAZARI(Sakarya), -
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SURİYELİ İŞÇİLER, 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İŞKENCE YAPIP EĞLENMİŞ
ŞANLIURFA'da inşaat çalışan Suriyeli 3 işçinin, 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye kazma ve kürekle işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Olay, merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce kendi arazisine tek katlı ev yaptıran 6 çocuk babası çiftçi Halil Y., inşaatındaki sıva yapmaları için Suriyeli 3 işçiyle anlaştı. Bu sırada babasının hastalığı yüzünden Şanlıurfa merkeze giden Halil Y., evde kalan 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mustafa Y., inşaatta gitti. Burada çalışan Suriyeli 3 işçi, iddiaya göre önce küçük çocuğa Arapça bağırıp hakarette bulundu. Ardından çocuğu kucağına alan işçiler, birbirlerine atarak eğlenmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla bunu kaydetmeye başladı.
Korkan Mustafa Y.'nin ağlamasına aldırmayan Suriyeli işçiler bu kez ona kazma kürekte vurmaya başladı. Küçük çocuk Suriyeli işçilerin işkencesinden bir fırsatını bulup kaçarak kurtuldu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Suriyeli işçiler, işkence olayının kaydedildiği cep telefonunu şarj etmek için, işkence yaptıkları Mustafa'nın ağabeyi Abdullah'a verdi. Abdullah Y., şarj etmek için aldığı Suriyelilerin cep telefonundaki oyunları kopyalamak isterken kardeşinin görüntüsünü tesadüf gördü. Hemen kardeşinin işkenceye uğradığı görüntüleri kopyalayıp Suriyelilerin telefondan silip durumu ailesine anlattı. Görüntüleri izleyen aile dehşette düşmesi üzerine Suriyeli işçilerle tartıştı. Bu sırada işçiler mahalleyi terk ederek izlerini kaybettirdi.
Oğlunun 3 Suriyeli tarafından dövülüp işkenceye yapıldığı görüntüleriyle savcılığa başvuran baba Halil Y., Suriyeli işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun 20 gündür travma geçirdiğini anlatan Halil Y., şunları söyledi:
"Olay günü ben Şanlıurfa'daydım. Bir hayvana yapılmayan işkenceyi bu çocuğu yapmışlar. Bunun için jandarmaya savcılığa şikayette bulunduk. Bizim başımıza gelen bu olay başka birinin başına gelmesin. Biz bunlara evimizi yuvamızı açtık ekmeğimizi böldük. Ancak onlar bize nankörlük yaptı. Şimdi şikayetçi olduğumuz için bizi tehdit etmeye başladılar. Biran önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Halkın arasına karışan bu Suriyelilere ya tampon bölge yapılsın yada kamplardan çıkartılmasın. Artık bu insanlardan korkamaya başladık."
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -
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OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI
KONYA'nın Kulu İlçesi'nde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole takla atması sonucu sürücü Mehmet Aziz Hürata yaralandı.
Kaza, bugün 15.30 sıralarında Ankara- Aksaray karayolunu Kulu Makası yakınlanlarında meydana geldi. Mehmet Aziz Hürata yönetimindeki 06 ADU 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyen hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole takla attı. Kazada sürücü Hürata yaralandı. Araç içinde sıkışan Hürata, Kulu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ardından ambulansla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Yaralıdan detay
Araçtan detay
Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))
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TÜRK YILDIZLARI'NIN PROVASI HEYECANLANDIRDI
ANTALYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında gösteri yapacak 'Türk Yıldızları' akrobasi timinin prova uçuşları, heyecanlandırdı.
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenlerinin yıldızı, Türk Hava Kuvvetleri (THK) Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları' olacak. 'Türk Yıldızları', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya semalarında gösteri uçuşu yapacak.
23 Nisan gösterisi öncesinde bugün prova uçuşu yapan akrobasi timi, heyecanlandırdı. Akrobasi timinin prova uçuşundan haberdar olmayan Antalyalılar medya kuruluşlarını arayarak, savaş uçaklarının uçuş nedeniyle ilgili bilgi aldı.
Akrobasi timinin 6 adet süpersonik savaş uçağının gösteri uçuşu, 23 Nisan günü Konyaaltı Sahili'nde saat 15.20'de izlenebilecek.
TWITTER'DA İLGİNÇ YORUMLAR
Prova uçuşundan haberi olmayanlar ise sosyal paylaşım sitesi twitter'da ilginç paylaşımlarda bulundu. Kullanıcıların "Antalya'da hayır çıktı diye tepemize uçak gönderdiler sandım. Balkondan 'savaş mı istiyorsun kamon' dedim ama Türk Yıldızları şov yapıyormuş", "23 Nisan'da Konyaaltı semalarında gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları'nın Antalya'ya gelişi şu sıralarda şehirde paniğe yol açmakta : )", "Panik yok Antalya, iftiharımız gururumuz Türk Yıldızları alçak uçuşla gösteri yapıyor" paylaşımları dikkati çekti.
Görüntü Dökümü
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-Uçaktan görüntü
Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, -
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SINIF DEĞİL İNOVASYON STÜDYOSU
İZMİR Sevinç Koleji'nde, Türkiye'de ilk olduğu belirtilen LEGO Education İnovasyon Stüdyosu açıldı.
LEGO Education İnovasyon Stüdyosu'nun açılışı için düzenlenen törene, İzmir Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Bornova Eğitim Bir Sen Başkanı Oktay Taşdemir, Bornova Özel Öğretim Şube Müdürü İsmail Şahin, İzmir Sevinç Koleji Okul Müdürü Hale Handan Coşkun ve Lego Education Türkiye Partneri Fatma Bezek katıldı. İnovasyon stüdyolarında yapılan kodlama derslerinin, dijital dünyanın işleyişini anlayan, teknolojik gelişmelere yön verecek öğrenciler yetiştirmeye yardımcı olacağına belirten Lego Education Türkiye partneri Teknokta'nın kurucusu Fatma Bezek, robotik çalışmalarının bir yandan tüm öğrencilerin hayal güçlerini geliştirdiğini, zamanı etkin kullanmayı öğrettiğini bir yandan da işbirliği yapabilme, eleştirel düşünme, elindeki sınırlı malzeme ile yaratıcı çözümler üretme, kendini iyi ifade etme gibi becerilerin kazanımına katkı sağladığını belirtti. Aynı zamanda öğrencilerin yaptıkları modeller sayesinde fizik konularını eğlenerek ve deneyimleyerek öğreneceklerini, kolay kolay da unutmayacaklarını dile getirdi.
İzmir Sevinç Koleji Müdürü Hale Handan Coşkun, inovasyon stüdyolarının sadece kendi okullarının öğrencileri için değil, devlet okulu öğrencileri için de her zaman ulaşılır olacağını söyledi. Talepte bulunan okulların öğrencilerine ve öğretmenlerine eğitimler vermeyi planladıklarını vurgulayan Coşkun, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) ve İzmir'in 7 ilçe belediyesinin desteğini içeren eğitici eğitim projesi sayesinde imkanı kısıtlı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmayı amaçladıklarını vurguladı.
Haber: İZMİR,