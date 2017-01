Dha Yurt Bülteni-10

(yeniden)



1)ŞEHİT POLİS MİRAÇ KADİR ÖZCAN'IN CENAZESİ TRABZON'DA



DİYARBAKIR' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düşen 4 polisten 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi. Şehit polis s Miraç Kadir Özcan'ın cenazesini eşi Semra Özcan ve 1.5 yaşındaki kızı Umay'ın da askeri uçakla Trabzon'a getirildi. Cenazeyi havaalanında babası emekli komiser Ali Özcan, kardeşi ve diğer yakınlarıyla Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile polisler ve askerler karşıladı. Askeri uçağın havalimanına gelişi sırasında şehit Miraç Kadir Özcan'ın annesi Gülşen Özcan, "Sensiz ne yapacağız oğul? Söyle bana ey oğul" diyerek gözyaşı döktü. Kardeşi Berat Özcan ise, "Ağabeyim bu hiç olmadı. Daha Trabzonspor'un şampiyonluğunu görecektik" diye feryat etti.



Polis memuru Özcan'ın cenazesi, tören sonrasında ambulansa konularak toprağa verilmek üzere Maçka İlçesi'ne gönderildi. Şehit polis memuru Özcan, ikindide Gürgenağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.



2)SEL FELAKETİYLE İLGİLİ İLGİNÇ İDDİA



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde geçen cumartesi akşamı, E-87 Karayolu'nun üzerine yapılan köprünün altından akan Ilıca Deresi'nin taşmasıyla meydana gelen selle ilgili ilginç bir iddia atıldı. Bazı vatandaşlar, köprünün inşaatı sırasında kırılan beton bölümden çıkan demirlerin kesilmeden aşağıya doğru bükülerek bırakılmasının derede tıkanmalara yol açarak sele neden olduğunu ileri sürüp, taşeron firmayı suçladı.



Çanakkale- İzmir Karayolu'nun Küçükkuyu Beldesi içinden geçen duble yolda, geçtiğimiz aylarda başlatılan genişletme çalışmaları nedeniyle, Ilıca Deresi'nin üstündeki köprünün İzmir'den Çanakkale yönüne geliş şeridindeki bölümü yıkılarak tekrar yapıldı. Yeni köprü yapılırken, yolun diğer şeridinin üzerindeki köprünün uç kısmında, betonların kırılması nedeniyle ortaya çıkan demirler kesilerek temizlenmek yerine, aşağıya doğru bükülerek bırakıldı. İddiaya göre köprünün yeni yapılan bölümü ile eski bölümünün birleştiği noktanın dereye bakan yüzeyinde aşağıya bükülerek bırakılan demirlere ise Ilıca Deresi'nden sularla birlikte akan ağaç dalları ve diğer malzemeler takılıp tıkanıklığa neden oldu. Bunun sonucunda da sel felaketinin meydana geldiği öne sürüldü. Bu iddiayı dile getiren bir vatandaş, "Bakıyoruz medyada, siyasiler suçlamalar yapıyorlar. Kazdağlarındaki karlar eridi de sel oldu diye. Kar falan değil. Buraya Çınar geldi tıkandı. Kepçe alamadı, Küçükkuyu'yu su bastı. Mesele bu" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Köprünün altındaki demirlere bakın, nasıl tutmuş gelen malzemeleri. Dereyi tıkayan inşaat demirleri" diyerek, köprüyü yapan firmayı suçladı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, sel felaketinin başlangıç noktası olan E87 Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde altından Ilıca Deresi'nin aktığı köprüde çalışma başlattı. Dere yatağı, DSİ'de görevli kepçe ve kamyonlarla temizlenirken, Karayolları ekipleri de, tıkanmanın neden olduğu iddia edilen demir parçalarını oksijen kaynakları ile kesmeye başladı.



Öte yandan Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan ise, sel felaketinin başlamasından itibaren, yaraların sarılmasına kadar destek olan herkese teşekkür etti.



3)KAVGANIN HUSUMETE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN VALİLİK ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR



ŞANLIURFA'da, Biniesed ailesine mensup kişilerle alacak nedeniyle çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavganın büyümesini istemeyen Tay ailesi üyesi 100 kişilik grup, valilik önünde eylem yapıp olayın husumete dönüşmemesi için Vali Güngör Azim Tuna ile görüştü.



Seksenören ile Bağışlar mahallelerinde yaşayan Tay ile Biniesed aileleri arasında alacak nedeniyle dün akşam yaşanan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İki aileye mensup kişiler arasındaki kavganın husumete dönüşmesini istemeyen Tay ailesine mensup yaklaşık 100 kişilik grup, öğle saatlerinde valilik önünde toplandı. Burada bir süre alkışla seslerini duyurmak isteyen kalabalık, toplu halde valiliğe girmek isteyince polis izin vermedi. Güvenlik önlemlerinin alındığı valilik çevresinde toplanan kalabalıktan seçilen temsilciler, valiliğe alınarak Vali Güngör Azim Tuna ile görüştü. Yaklaşık yarım saat Tay ailesinin ileri gelenleriyle makamında basına kapalı görüşen Vali Tuna, Biniesed ailesinin üyelerini de arayıp sorunun daha fazla büyümemesi için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.



Tay ailesinin yakınlarından Seksenören Mahallesi Muhtarı Seyyid Hüseyin Çiftçi, can güvenliklerinin olmadığını savunarak, şunları söyledi:



"Yaklaşık 3 aydır bunlar bizden para istiyorlar. Bir vatandaş tefecilere borçlanmış ve bu parayı bizden tahsil etmeye çalışıyorlar. Onların bizden alacakları yok ama bizlere saldırıyorlar. Dün akşam yemek yediğimiz sırada bizlere saldırdılar. Silah ve sopalarla bizleri yaralayarak darp ettiler. Zor durumda kaldık ve devlete sığındık. İnşallah konu hallolacak. Valimiz birkaç yere telefon açtı. Bu iş çözülecektir inşallah."



4)ŞIRNAK'TA PARÇALANMIŞ KREDİ KARTI SLİPİNDEN KATİL ZANLISI YAKALANDI



ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'nde 7 Aralık 2016 günü bir petrol istasyonuna yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Fırat Oktan'ın olayını soruşturan jandarma ekipleri,yapıkları çalışmalar sonucunda olay yerinde buldukları parçalanmış kredi kartı slipi, kot pantolon parçası ve parçalanmış 5 TL'de yola çıkarak katil zanlısı A.İ'yi sahte pasaportla Artvin Hopa sınır kapısından yurt dışına kaçmak istediği sırada yakalandı.İdil İlçesi'ne bağlı Çığır Köyü yakınlarında bulunan petrol istasyonuna 7 Aralık 2016 günü düzenlenen ve 18 yaşındaki Fırat Oktan ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı için Jandarma ekipleri detaylı bir soruşturma gerçekleştirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucunda şahsın ateş ettiği noktada ayrıntılı inceleme yaparak, yapılan incelemede olay yerinde silahla ateş edilmiş kredi kartı slipi, kot pantolon parçası ve parçalanmış 5 TL buldu. Parçalanmış kredi kartı slipini bir araya getiren jandarma ekipleri kredi kartı slipinin üzerinde 'D. Market' ismin yer aldığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda 'D.Marketin' Mardin'in Midyat İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda ortaya ve saldırganın bu istasyondan alışveriş yaptığı tespit edildi.



ARICINA BENZİN YERİNE MAZOT KONULUNCA TARTIŞMIŞ



Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel bir ekip Midyat İlçesi'nde bulunan söz konusu markete giderek ayrıntılı inceleme yaptı. Yapılan incelemede slipin aslına ulaşarak alış verişin Ş.M. isimli şahıs tarafından yapıldığı ve Şahsın 1997 model Fiat Tofaş Şahin markalı araç ile yakıt alındığı ve aracın da Midyat ilçesinde İ.İ., kadının adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Elde edilen deliller ve ulaşılan bilgiler sonucunda istasyon çalışanları ile yapılan görüşmede İ.İ. isimli kadının oğlu olduğu tespit edilen A.İ. isimli şahısın, 13 Kasım 2016 tarihinde Fırat Oktan'ın öldürüldüğü benzin istasyonuna gelerek aracına benzin almak istediği, istasyon çalışanları tarafından benzin yerine yanlışlıkla depoya motorin koyulması sonucu aracın arızalandığı, A.İ.'nin araç masraflarının benzin istasyonunu yetkilileri tarafından karşılanmasını istedi ve aralarında tartışma yaşandığı belirtildi. Yaşanan tartışma nedeniyle A.İ. isimli şahsın 7 aralık 2016 tarihinde Nusaybin'den İdil'e düğüne geldiği ve aynı benzin istasyonuna araç ile gelerek elinde bulunan av tüfeği ile 7-8 el ateş etmek sureti ile Fırat Oktan'ın ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.



Şüpheli A.İ.'nin yakalanması amacıyla özel ekip oluşturulurken, İdil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile A.İ. isimli şahıs ülke genelinde takibe alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin Y.İ. adına sahte pasaport düzenlettiği ve yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara, hava ve deniz gümrük kapılarına bilgi verildi. Şüpheli A.İ. 14 Ocak 2017 tarihinde Artin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı esnada Y.İ. adına düzenlenmiş sahte pasaport ile birlikte yakalandı.Yakalanan A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Artvin cezaevine gönderildi.



5)SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN GENÇ DE KURTARILAMADI



ADANA'da kendisini terk eden sevgilisi 42 yaşındaki Fatma Taş'ı öldürüp kızı 22 yaşındaki Gizem Taş'ı da yaraladıktan sonra kendi başına ateş eden 26 yaşındaki Emre Arıkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde 15 Ocak'ta meydana gelen olayda Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen hemşire sevgilisi Fatma Taş ile konuşmak için evinin önüne gitti. Evin önünde konuşan sevgililer tartışmaya başlayınca Arıkan, yanında taşıdığı tabanca ile genç kadını ardından araya giren kızı Gizem Taş'a ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Fatma Taş, götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın ertesi gün hayatını kaybetti, yüzünden yaralanan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



İntihar girişiminde bulunan ve götürüldüğü Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Emre Arıkan, bugün öğle saatlerinde halatını kaybetti. Emre Arıkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



GEREKSİZ İNSAN BAŞ AĞRITIR



Öte yandan öldürülen Fatma Taş'ın sosyal paylaşım sitesinde 1 Eylül 2016'daki, "Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin insanı al. İsrafın lüzumu yok. Sonra tabaktaki fazla yemek karnını, hayatındaki gereksiz insan da başını ağrıtır" şeklindeki paylaşımı ise dikkat çekti.



6)SİVEREK'TE KESİLEN 4 EŞEK KAFASI BULUNDU



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, boş arazide kesilen dört eşeğe ait kafa bulundu.



Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresindeki Çağa Mahallesi yakınlarında koyun otlatan çobanlar, boş arazide kesik eşek başlarını görünce jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine araziye giden jandarmaların incelemesinde, 4 eşeğe ait kafa ve ayaklar ile deri bulundu. Kesik eşek başları ve sakatatlar ilçe dışındaki boş alana kireçlenerek gömülürken, jandarma kesik başları araziye bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.



7)MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI



ŞANLIURFA'da, hareket halindeyken otogar girişinde bilinmeyen nedenle alev alan motosiklet, kullanılamaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çiçek'in kullandığı plakasız motosiklet, Karaköprü yönüne hareket halindeyken Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde aniden alev aldı. Çiçek'in sağa yanaşıp indiği motosiklet kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.



8)ENGELLİ ERGÜVEN'E ŞOK



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşamını sürdüren fiziksel engelli 42 yaşındaki Vedat Ergüven, işlettiği büfe için alınan yıkım kararıyla üzüntü yaşadı.



Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Mevkii'nde belediyeden işletme ruhsatı alarak büfe açan bedensel engelli ve KOAH hastası 42 yaşındaki Vedat Ergüven, bir süre önce de Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un kıydığı nikahla, 9 yıldır birlikte olduğu 33 yaşındaki Sibel Kahraman ile dünya evine girdi. Ergüven'in mutluluğu, yapılan şikaleyetler sonucu hüzne dönüştü. Kıyı kenar çizgisine muhalefet ve yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle Ergüven'in büfesinin yıkımı için karar alındı. Büfenin 2 gün içinde yıkılacağı öğrenildi.



BİMER'e yapılan şikayetler üzerine yıkım kararının alındığını belirten Vedat Ergüven, "Sokaklarda kart satıyordum. Sağolsun Kaymakam bey ve Başkanım destek oldu. Evlendim, bana bir işyeri kazandırdılar. Eşimle birlikte ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Büfeyi açınca çok borca girdim. Burada olmadığım sırada çıkan bir kavga nedeniyle beni düşman bellediler. Ölüm yok, darp yok, yaralı yok, binlerce defa bu işi yapanlardan özür diledim. Ekmeğimle oynamayın dedim, dinlemediler. Belediye de yapılan baskılar sonucu, büfeyi yıkma kararı alındı, kimseyi suçlamıyorum. Yasalara saygılıyım. Burası fuhuş yatağıydı temizledim, turistik hale getirdim. Çok borca girdim. Bodrum'un tamamında bunca işgal varken, kala kala benim büfeme mi kalındı" dedi.



DESTEK SÜRECEK



DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise "Ergüven çok sevdiğimiz, saydığımız ekmeğini taştan çıkaran bir kardeşimiz. 15 yıldır O'na her zaman dsetek olduk. Yine destek olmayı sürdüreceğiz. Yasalar gereği, büfeyi kaldırmak zorundayız. Ama bir çaresine bakacağız. Değerli kardeşimiz yıllarca sokakta yaşadı biliyoruz. Yine sokağa terk etmeyiz, gönlü rahat olsun" dedi.



Sosyal medyadan Ergüven'e destek mesajları verildi. Bodrumsporlu taraftarlar büfeye giderek Ergüven'e destek oldu.



9)VALİ KARALOĞLU: FETÖ İLK ZARARINI VAN'DA GAZETECİLERE VERDİ



ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Van depremi sonrasında ilde gazetecilere ev yapma projesi için çalıştıkları sırada Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu'nun kendisini gazetecilere rüşvet vermekle suçladığını belirterek, "Emre Uslu denen ahlaksız 'Sen depremde ne yaptın ki gazetecilere rüşvet veriyorsun' diyerek savaş başlatmıştı. FETÖ'nün memleketteki ilk zararı Van'daki gazetecilere olmuştur" dedi.



Vali Münir Karaloğlu, Kaleiçi'nde yer alan Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyeleri, cemiyette yer alan Basın Müzesi'ni Karaloğlu'na gezdirdi. Vali Karaloğlu cemiyete ilk kez geldiğini, ancak cemiyeti iş ortağı olarak gördüklerini söyledi. 2017'nin 2016'ya göre daha huzurlu yıl olması temennisinde bulunan Karaloğlu, yeni yılın yeni ümitlerin oluştuğu bir yıl olmasını istedi. Antalya'da ana taşıyıcı sektörün turizm olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:



"Antalya ülke turizminin yüzde 60'ını taşıyan şehir. İspanya'dan daha fazla yatak kapasitesine sahip. Geçen yıl turizmdeki en büyük sorun Rusya ile yaşanan uçak kriziydi. Bu sorunun sebebi Antalya değildi, ama uçak adeta Antalya'ya düştü. Sonuçları bakımından en fazla etkilenen il Antalya oldu. Ağustos ayı itibariyle Rusya ile ilişkilerin düzelmesiyle turizm tekrar hareketlendi. 2017'deki hedeflerimizden biri kaybettiğimiz Rus pazarını tekrar kazanmak. Batı Avrupa pazarı ile de sorun oldu. Bu sorunların temelinde farklı siyasi gerekçeler var. Ellerimiz bağlı duracak değiliz. Birçok kurum hiç hak etmediğimiz algıyı düzeltmek için gayret gösteriyor."



ANTALYA ŞEMSİYESİYLE TANITIM



Uluslararası fuarlarda Antalya'yı farklı konumlandıracaklarını belirten Vali Karaloğlu, Antalya'yı şemsiye marka olarak kullanmayı hedeflediklerini söyledi. Küçük tanıtımlardan ziyade büyük Antalya şemsiyesiyle fuarlara katılacaklarını vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki günlerde sektörle büyük bir toplantı yapacağız. Antalya'dan fuarlara katılanların envanterini toparlıyoruz. Uluslararası tanıtım stratejisini bu yeni anlayış üzerinden yapacağız. Biz muhataplarımıza Antalya ve Türkiye'nin değişmediğini anlatacağız. 'Aynı huzur içinde tatil yapabilirsiniz' diyeceğiz. Antalya Türkiye'nin vitrin şehridir. Her şeyde birinci olması beni mutlu eder."



FETÖ'NÜN İLK ZARARI GAZETECİLERE



AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin, yeni yılda gazetecilerin ev sahibi olması için çalışma yaptıklarını belirtmesi üzerine Vali Münir Karaloğlu, bu konudaki bir anısını anlattı. Van'da yaşanan deprem sırasında ilin valisi olduğunu hatırlatan Karaloğlu, gazetecilerin ev sahibi olması için kendilerine müracaat ettiğini söyledi. Bu konuda hükümetle görüştükten sonra bir çalışma yaptıklarını anlatan Karaloğlu, o dönem Taraf Gazetesi'nde köşe yazarı yazan Emre Uslu'nun aleyhinde kampanya başlattığını aktardı. Uslu'nun kendisini gazetecilere rüşvet vermekle suçladığını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu: "Van'da asgari ücretle çalışan çok arkadaşımız vardı. Cemiyet bize müracaat etmişti. Herkese yaptığımız konutları onlara da yapacaktık. Kimseye ücretsiz vermeyecektik, onlar da ücretini ödeyecekti. Bu çalışmaları yaparken Emre Uslu denen ahlaksız twitter üzerinden bana savaş başlattı. 'Sen depremde ne yaptın ki gazetecilere rüşvet veriyorsun' dedi. 'Vali gazetecilere rüşvet veriyor' noktasına geldi ve biz o işten vazgeçtik. Bir sürü ihtiyaç sahibi arkadaş halen evsiz. FETÖ'nün memleketteki ilk zararı Van'daki gazetecilere olmuştur."



SAHTE KÜLÇE ALTINLARIN YARARI



Yakın zamanda Kemer'de bulunan sahte külçe altınlarla ilgili son gelişmeleri aktaran Vali Karaloğlu, sahte altınlar için aranan bir FETÖ üyesinin bu sayede yakalandığını dile getirdi. Sahte altınların böyle bir fayda sağladığını anlatan Karaloğlu, "Bu kişi sahte altınlar konusunda ifade vermeye gelince arandığı ortaya çıktı. ByLock kullandığı ortaya çıkınca da tutuklandı" dedi.



HALEN ORADA ALTIN OLDUĞUNU İDDİA EDENLER VAR



Karaloğlu, her coğrafyada define avcılığının yer bulduğunu, bu konuda istismar ve dolandırıcılığın çokça yapıldığını söyledi. Profesyonelce bir dolandırıcılık konusu yapıldığına dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:



"Altınlar görüntüde pırıl pırıl parlıyordu. Güvenlik toplantısında arkadaşlara, bunun ne zaman konduğunu sordum. Bunun 100 yıllık altınlar olduğunu söyleyenler oldu. 100 yıllık altının böyle parlamayacağını söyledim. Sahtekarlık olduğunu söyledim ve öyle olduğu ortaya çıktı. Ama halen Antalya esnafından benden bu konuda randevu almak isteyenler var. Biliyorum ki adam gelse burada altın var diye diretecektir. Kendini inandırmış insanlar var."



10)KAYMAKAM YOSUNKAYA'DAN SURİYELİLERE ZİYARET



ŞANLIURFA'nın Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Dilruba Konuk Evi'nde barınan dul, yetim ve bakıma muhtaç Suriyelileri ziyaret etti. Dilruba Konukevi'ni ziyaret eden Kaymakam Yosunkaya'ya Süleymanşah Konaklama Tesisi müdür yardımcılarından Yasin Seyhan, Müslüm Önen ve kamp Jandarma Komutanı Hakan Doğan eşlik etti. Kaymakam Selçuk Yosunkaya, dul, yetim ve bakıma muhtaç 206 Suriyelinin barındığı konukevinin sorumlusu Ahmet Doğan'dan bilgi aldı. Suriyeli yetimlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Selçuk Yosunkaya, onlara çeşitli oyuncak ve hediyeler verdi. Bakıma muhtaç yaşlıları da ziyaret eden Kaymakan Yosunkaya, onların da talep ve istekleri olup olmadığını sordu.



Kaymakam Yosunkaya, Akçakale Kaymakamlığı'nın desteğiyle hizmete giren konukevindeki 260 Suriyeli'nin yaşadığını belirterek, "Bugün konukevimizi ziyaret ettik. Kendilerine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk. Konukevimizde yaşayan kimsesiz, dul, yetim ve bakıma muhtaç misafirlerimizin burada en iyi şekilde ağırlanıyor. Burada karşılık beklemeden çalışan, emek veren ve emeği geçen herkese ederim" dedi.



