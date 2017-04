Dha Yurt Bülteni-1

1)ÖĞRENCİ SERVİSİ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI



KAYSERİ'nin Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi yakınlarında lise öğrencilerinini taşıyan servis minibüsü, yoğun sis nedeniyle hareket halindeki TIR'a çarptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı. Karakaya mahallesindeki öğrencileri ilçedeki çeşitli okullara getiren taşımalı ögrenci servisinin karıştığı kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi. Yapılan ilk tespitte 1 öğrencinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Bünyan ve Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.



2)YENGESİ İLE KADIN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ



ADANA'da Doğan Barık, cezaevinde olan kardeşinin eşi Senem Barık ve arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Başak Mahallesi 978 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Barık ve beraberindeki kimliği belirsiz kişiler, eşi cezaevindeki Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı saat 20.45 sıralarında kırmızı bir otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Başak Mahallesi'nde boş bir araziye getirdiği yengesi Senem Barık ile arkadaşı Sevgilibaş'ı otomobilden indiren Doğan Barık, iki kadını da av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa çıkınca, Barık'ın otomobildeki arkadaşları kaçarak uzaklaştı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Doğan Barık, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan iki kadının da öldüğü belirlendi. Polislerin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Barık ve Sevgilibaş'ın cesetleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



FUHUŞ İDDİASI



Katil zanlısı Doğan Barık'ın, kardeşinin cezaevine girmesinin ardından Senem Barık'ın fuhuş yapmaya başladığı için arkadaşını da aracılık ettiği için öldürdüğü öne sürüldü. Kırmızı otomobil ile kaçan diğer zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmayı sürdürüyor.



ÇİFTE KADIN CİNAYETİNDE 6 KİŞİ GÖZALTINDA



ADANA'da dün akşam 19 yaşındaki Doğan Barık'ın cezaevindeki amcasının eşi Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilbaş'ı öldürmesine ilişkin soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.



Dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde cezaevindeki amcası Arap Barık'ın eşi Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı zorla kırmızı bir arabaya bindirdikten sonra kaçıran Doğan Barık, iki kadını Başak Mahallesi'nde boş bir arazide av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan Barık, polis tarafından yakalandıktan sonra cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısının ifadesi doğrultusunda babası Ayhan Barık, dedesi Hikmet Barık, 17 yaşındaki kardeşi ile 2 amcası gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen katil zanlısı, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bırakırken, baba Ayhan Barık ise cinayeti oğlunun namus için işlediğini, olayla alakasının olmadığını söyledi. 6 zanlı, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası



Katil zanlısı Doğan Barık'ın sağlık kontrolü sonrası polis aracına bindirilmesi



Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen baba Ayhan Barık'ın cinayeti oğlunun işlediğini söylemesi



Dede Hikmet Barık'ın sağlık kontrolü sonrası polis aracına bindirilmesi



Katil zanlısının amcasının ağlık kontrolü sonrası polis aracına bindirilmesi



Polis aracının gidişi



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



11.04.2017 - Haber Kodu : 170411008



11.04.2017 - Haber Kodu : 170411001



==================================================



3)ESKİ EŞİNİ VURDUKTAN SONRA BAŞINA ATEŞ EDEREK ÖLDÜ



DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde Necati Oylum, pazarcılık yapan 5 çocuk annesi eski eşi Nurdan E.'yi tabanca ile vurduktan sonra kendi başına ateş etti. 45 yaşındaki Necati Oylum olay yerinde hayatını kaybederken, Nurdan E., ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.



Olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 251'ini Sokak'ta meydana geldi. Bugün kurulacak kadın pazarı öncesinde hazırlık yapan 5 çocuk annesi 46 yaşındaki Nurdan E., bir yıl önce boşandığı eski kocası Necati Oylum'un silahlı saldırısına uğradı. Necati Oylum, yanına yaklaştığı Nurdan E.'ye çevredekilerin dehşet dolu bakışları içerisinde tabanca ile ateş açtı. Nurdan E., kanlar içerisinde yere yığılırken, Necati Oylum daha sonra silahı kendi başına dayayıp ateşledi. Necati Oylum, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Nurdan E. ise ihbar üzerine geleh ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Necati Oylum ile Nurdan E.'nin geçtiğimiz yıl boşandıkları öğrenildi. Necati Oylum'un boşandıktan sonra bir kadınla resmi nikahla ikinci kez evlendiği belirtildi. Nurdan E. ve Necati Oylum'un beraberliklerinden 5 çocukları olduğu, bu çocukların da Nurdan E.'de kaldığı kaydedildi. Nurdan E.'nin de çocuklarına bakmak, geçimlerini sağlamak için pazarcılık yaptığı kaydedildi. Oolayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



4)MARMARİS' TEKİ YAT YANGININDA ŞÜPHELİ İNGİLİZ ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün yat limanındaki lüks motor yatlarda çıkan bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralandığı yangın ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangının başlamasından 2 dakika önce 34 yaşındaki İngiliz vatandaşı Billy Clark'ın motor yattan elinde televizyon ile çıkarak Kordon Caddesi'ne gittiğini ve burada sevgilisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Rosie Patrica Glover ile buluştuğunu belirleyen polis, şüpheli çifti yakalamak için çalışma başlattı. Clark ve Glover Turunç Mahallesi yakınlarında jandarma tarafından durdurarak otomobilde gözaltına alındı. Emniyete götürülen çift, İngiliz Fahri Konsolosluğu'ndan bir temsilci, avukat ve yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen çift, işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.



5)BAKAN SOYLU : BİZ ONA 4 TANE DUVAR VERDİK, İSTEDİĞİ DUVARA SIRTINI DAYASIN



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta yaptığı konuşmada, "Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra 'sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. O lafı hatırladınız mı? Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisi tarafından düzenlenen Sinop mitinginde katılmak üzere dün akşam uçakla Sinop'a geldi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, eski milletvekili Cengiz Tokmak, İl Başkanı Ali Çöpçü ile çok sayıda teşkilat mensubu tarafından karşılanan Bakan Soylu, Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap etti.



Bakan Soylu, "Yüzde 10'un üzerinde oy alınca 7 Haziran'da nasıl aldılar, milleti ürküterek musluklardan kan akıtarak, oradaki kardeşlerimizi okuluna adam gönderip 'annelerinize babalarınıza söyleyin oy vermezlerse gereğini yerine getiririz' diyerek .Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra 'sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. O lafı hatırladınız mı? Kendinizi sıkıntıya sokmayın, biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın. Bu ülkenin birliğini, bu ülkenin beraberliğini bu ülkenin kardeşliğini yıkmaya karşı bu milletin cesur duruşu her zaman olmuştur. Onlar daha bizi tanımadılar. Şunu çok net söyleyeyim; Türkiye öyle eski Türkiye değildir. Tek ayak üzerinden itilecek bir Türkiye değildir. Ayaklarının üzerinde sağlam duran bir Türkiye'dir. Öyle biz artık kısa adımlarla gitmek istemiyoruz, ürkek adımlarla gitmek istemiyoruz. Büyük adımlarla geleceğe gitmek istiyoruz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek konuşmasını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Ben değil de keşke şuanda Kılıçdaroğlu konuşuyor olsaydı şurada. Nasıl olsa konuşuyor, iyi anlatıyor, konuşacak bir şey bulmuş. Ne diyor; 'lokantaları kapatacaklar' diyor. 'Sinemaları kapatacaklar' diyor. 'Muhtarlıkları kapatacaklar' diyor. Öyle mi'Siyaset yapılır ana muhalefet partisi olunur ama bu işin bir ciddiyeti var. Ne güzel anlatıyor değil mi' Ne diyor 'yeni sistemde bir başkan seçilecek, başka partiden bir de cumhurbaşkanı seçilecek başka partiden. Sonra birbirleriyle kavga edecekler.' Aman Allah'ım ya bu adam hiç okumamış, hiçbir şey bilmiyor. Bu adam uzayda mı yaşıyor dediğim zaman bana alınmışlar" diye konuştu. Konuşmasının ardından Bakan Soylu, Sinop'tan ayrıldı.



SOYLU: 6 AYDA BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'tan sonra Ak Parti Kırklareli Kadın Kolları'nın bir otelde düzenlediği 'kadınlar soruyor' programına katıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına ve yeni Anayasa maddelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede son 6 ayda binin üzerinde teröristin etkisiz kale getirildiğini anlatan Soylu, "Biz terörle mücadele ediyoruz, yaklaşık son 6 ayda bin terörist etkisiz hale getirildi. Bunların aynı zamanda bine yakın sığınakları barınakları tarumar edildi. En son dün Viranşehir'deki patlamayı yapan terörist grup etkisiz hale getirildi. Şimdi şu soru sorulabilir bu yeni sistemle terörizmle ve terörle mücadele de bir bağ var mıdır? Var. 7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz de mi? 7 Haziran'da AK Parti hükümet kurmadı veya herhangi x bir parti azınlık hükümeti geldiği, zaten AK Parti hükümet kurumadı yani rakam yetmedi. MHP, 'ben hükümetlerin içinde olmayacağım' dedi. İki alternatif vardı ya AK Parti azınlık hükümeti kuracaktı olmadı ya da CHP, HDP destekli bir azınlık hükümeti kuracaktı. Bakın şuan ki sistemde terörle mücadele meclis sandalye sayısına bağlıdır. Bu çok acı bir şeydir ama bu böyledir" dedi.



"TERÖRLE MÜCADELE İSTİKRAR ÖNEMLİ"



Terörle mücadele konusunda hükümetin güçlü olması gerektiğini kaydeden Soylu, "Geçen gece 23'te uçağa bindim, Diyarbakır Lice'ye gittim. Oradaki evlatlarımız 7 bin kişiyle beraber 25 yıldır girilmeyen yerlere girdiler. Yaklaşık 60'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Vali veya emniyet müdürü bana dedi 'bir HDP milletvekili 15-20 kişilik bir grupla ben gitmeden bir gün önce buraya geldi ve bu operasyonu durdurun dedi hangi operasyonu durdurun? İstanbul Vodafone Arena'yı patlatan yer Lice'dir. Lice kırsalından komuta edilmiştir. Şehitlerimiz oradan olmuştur. Adana'dan tutun daha İzmir'e kadar yapılan patlamaları. Biz orada teröristleri bulmuşuz onlara biz hayat hakkı vermeyeceğiz HDP Milletvekilleri diyor ki operasyonları durdurun. Tabi böyle bir şey mümkün değil. Şöyle bir aritmetik hesap yapın CHP'nin ya da herhangi bir x partinin azınlık hükümeti kurmak için bunlara ihtiyacı olduğunu düşünün o durumda yapacak tek şeyi var oradan çekilmek. ya iktidarı kaybedeceksin yada şimdilik oradan geri çekileceksin. O anda oradan çekildiğin anda şehadeti göze almış insanları oraya gönderemezsin. Göndersen bile işe önceki gibi sarılmazlar. Bu kadar basit. Sen hesabını yapıyorsan oda hesabını yapmaya başlar. Terörle mücadelede istikrar önemlidir, hükümetin güçlü olması önemlidir" diye konuştu.



"MÜHİMMAT EKSİĞİMİZ YOK"



Avrupa'nın ırkçılığa teslim olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin daha üst seviyelerde olduğunu kaydederek, "Ben iç güvenlikten sorumluyum, hiçbir mühimmatta eksiklik çekiyor değiliz. Bir para problemimiz, maddi problemimiz yok. Biz ayaklarımızı yere güçlü basan bir ülkeyiz. Bugün Ortadoğu ülkeleri kaos durumunda peki Avrupa'nın durumu ne? O daha felaket ortak para Euro dediler, beceremediler. Avrupa değerleri dediler insan hakları dediler komisyonlar falan dediler becermediler. Geldiler ırkçılığa teslim oldular." dedi.



"MAĞALARDAKİ SİLAHLARI GÖRSENİZ AKLINIZ ŞAŞARDI"



Terörle mücadele sırasında girilen mağaralarda ele geçirilen silahların şaşırtıcı olduğunu anlatan Soylu sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizimle müttefik dost gibi geçinenler PYD'ye silah veriyorlar. O bin tane mağarada elde ettiğimiz silahları görseniz aklınız şaşardı. Oralardan PKK'ya geliyor, PKK'da bize doğrultuyor. Biz bunları ilk kez böyle yakaladık. Hem tarihe karşı, hem de insanlığa karşı. Şimdi bizim güçlü bir meclis oluşturmalıyız. Etkin bir hükümet sistemi oluşturmalıyız, tarafsız ve bağımsız da bir yargı oluşturmalıyız. Bununla birlikte de geleceğe adım atmalıyız. Bu dönem herkesin her talebinin eksikliğinin giderilmesi gereken bir dönem. Biz bugün büyük bir ülkeyiz. ve bizim değerlerimiz de var, biz sadece bu dünya için yokuz ki bizim esas dünyamız ahretimiz var. Bizi Allah iyilikleri anlatmak, kötülükleri de sakındırmak için yarattı. Biz bütün dünya üzerinde bu özelliği olan nadir bir ülkeyiz. Bizim dünya ya söyleyeceklerimiz var. Ne yapsaydık yani? 3 milyon Suriyeliyi bıraksaydık ta tecavüz mü ettirseydik Suriye topraklarına. Biz onlarla 400 yıl aynı sancak altında yaşadık şimdi ne yapacaktık. Şimdi ne yapık Celablus'u aldık, 20 bin Suriyeliyi oraya götürdük. Yarın ne olacak endişesine tahammülümüz yok. Yeniden bir 15 Temmuz yaşanacak mı? Diye bir endişeye tahammülümüz yok. ve bizim güçsüzlüğe tahammüllüğümüz yok. Hep birlikte istikametimizi alacağız ve hep birlikte güçlü Türkiye'ye gideceğiz."



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarının ardından salondan ayrıldı. Soylu'ya otel çıkışında partililer yoğun ilgi gösterdi.



6)CHP'Lİ ÖZEL: GÜÇLER AYRILIĞINI BİR KİŞİYE TESLİM ETMEK DEMOKRASİNİN DARBE ALMASI DEMEKTİR



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 18 maddelik anayasa değişikliğinin halk yararına olumlu sonuç doğuracak maddeler içermediğini belirterek, "İktidar ve Cumhurbaşkanı her söyleminde muhalefet liderini meydanlarda anlatıyorsa, maddelerin içi boş demektir. Yani, halkın yararına değildir. Güçler ayrılığını bir kişiye teslim etmek demokrasinin darbe alması demektir" dedi.



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Turgutlu İlçesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla Yeşil Vadi Restoran'da düzenlen toplantıda biraraya geldi. CHP Turgutlu İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya Milletvekili Özel ve CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, referandum da neden 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlatıp, destek istedi.



"GÜÇ BİR KİŞİDE TOPLANIRSA DEMOKRASİ DARBE ALIR"



CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, 18 maddelik anayasa değişikliğinin halk yararına olumlu sonuç doğuracak maddeler içermediğini belirtip, "İktidar ve Cumhurbaşkanı her söyleminde muhalefet liderini meydanlarda anlatıyorsa, maddelerin içi boş demektir. Yani, halkın yararına değildir. Güçler ayrılığını bir kişiye teslim etmek demokrasinin darbe alması demektir. Demokrasi yoksa seçimlerin de bir anlamı olmaz. Avrupa bundan 200 yıl önce kültürel, sanatsal ve bilimsel anlamda çağ atlarken biz hurafelere inanarak dünyanın gelişimini karşıdan izledik. Avrupa 1930'larda tek adamlığa doğru yönelmeye başladı ve sonucu felaket oldu. Hitler, 'Tek vatan, tek millet' dedi, sonunu gördük. Neler yaptığını bütün dünya gördü. Bizler hiçbir siyasi liderin sonunun böyle olmaması için 'Demokrasi olsun' diyoruz. 1930'larda tek adamlığa yönelen Avrupa'da daha sonra anayasa değişiklikleri oldu ve şu ibareler anayasalarda yer aldı. OHAL ortamında anayasa değişikliği ve referandum yapılmaz. Yani, güçler birleştiğinde tek adamlık, ülkelerin geleceğine önemli engeller koyuyor" dedi.



MEMLEKET MESELESİ KONUŞMAYA GELDİK



"16 Nisan bir seçim değil" diyen Özel, şöyle devam etti:



"Bugün buraya siyaset konuşmaya gelmedik. Bugün burada memleket meselesi konuşmaya geldik. Eğer, 'evet' dersek ülkenin rejimi, yönetim sistemi baştan aşağı değişecek. Bugün, adına 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' denen, Başkanlık Sistemi'ni andıran ama o sistemde de olmayan çok sayıda yetkiyi ve tehlikeyi içinde bulunduran 'Türk tipi başkanlık sistemi' diye adlandırdıkları bir sistemle karşı karşıyayız. Biz Türk milleti olarak geçmişte düşmana karşı 'hayır' diyerek kenetlendik. İlk TBMM'de hacısı da vardı, hocası da. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözü rejim değişikliğinde ortadan kalkacak. Biz sadece İstiklal Savaşı'nda değil Kıbrıs Harekatı'nda, ABD'nin ülkemizden Irak işgaline de 'hayır' dedik. Ülkemizin çıkarları için 'hayır' dedik ve ülkemiz yararlı çıktı. Şimdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için istenen bu sisteme 'evet' diyen MHP'lilere soruyorum, 'Gelecekte Demirtaş cumhurbaşkanı olursa ne derler? AKP'lilere soruyorum; Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa ne derler ?"



EVET DENİLEREK ÜLKENİN SONU HAZIRLANIYOR



Milletvekili Özel, "2003'teki 1 Mart'ta tezkeresi için Erdoğan, ABD ile anlaştı. 150 bin ABD askerleri Mersin limanından gelecek, Güneydoğu'da konuşlanıp Irak'a gidip, işgal edeceklerdi. Deniz Baykal, TBMM'de 1 saat konuştu. CHP'nin hepsi 99 AKP'li ile birlikte 'hayır' dedi. Bugün o savaşa giren herkes utanç duyuyor. Türkiye o savaşa ortak olmadığı gün mecliste 'hayır' demişti ve iyi ki meclis vardı. Başkanlık olsa ABD askerleri Türkiye'ye yerleşmiş olacaktı. 12 Eylül 2010 referandum unda biz yine 'hayır' diyorduk. 'Evet' diyenler o zaman çok kıymetli olan Fethullah Gülen hoca efendi. 'Mezardan ölüleri çıkarıp gelin oy kullansınlar' diyordu. MHP kampanya yapmıyordu ama HDP, 'Yetmez ama evet' diyordu. O gün bize darbeci diyorlardı. '12 Eylül darbesiyle hesaplaşacağız, CHP 'hayır' diyor' diyerek, bizlere darbeci yaftası yapıştırıyorlardı. Biz, 'Önce adaleti, sonra orduyu sonra bütün devleti bir cemaatin eline verirsiniz' diyorduk. O gün birbirlerine teşekkür edenler, övgü düzenler 15 Temmuz akşamı birbirlerine darbe yaptılar. Darbeci dedikleri bizler, çıkıp Meclise, Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktık. Cumhurbaşkanı, şimdi '12 Eylül referandum unda, başta milletim ve şahsım aldatılmıştır' diyor. O gün bize darbeci diyordu, şimdi terörist diyor. Bizler o güne kadar hiç aldatmadık. Bugüne kadar da bu milleti hiç aldatmadık. Doğruları söylediğimiz için belki iktidar olamadık, devlet kademelerinden uzak kaldık ama birileriyle işbirliği yapıp bu milleti hiç aldatmadık. O gün, 15 Temmuz hazırlanıyordu, bugün 'evet' denilerek bu ülkenin sonu hazırlanıyor" dedi.



DEMOKRASİ YOKSA LİDERLERİN SONU HAZİN



Demokrasilerde liderlerin de emeklilikleri olduğuna dikkati çeken Özel, "Demokrasi yoksa ülkenin de liderlerinde sonu hazin. Biz bu ülkede hiçbir liderin Saddam gibi, Kaddafi ve Hüsnü Mübarek gibi sonu olsun istemeyiz. Bu ülkede demokrasi olsun isteriz. 15 yıl önce övünülüyordu, doğru da yapıyorlardı. Fakire kömür ve bulgur dağıtmak 15 yıl önce doğruydu. Bugün, 'Daha fazla fakire dağıtıyoruz' diyorlar, doğru değil. 15 yıldır iktidarsan milletin artık daha çok fakirinin olmaması lazım. Bugünden sonra yapılacak tercihin 'hayır' olmasında mesaj var. Cumhuriyet Halk Partili olsun, Adalet ve Kalkınma Partili olsun, Milliyetçi Hareket Partili olsun, mecliste temsil edilmeyen tüm partilerin, bütün partisini ve ülkesini seven insanların 'hayır' demesini bekliyorum" dedi.



7)CHP'Lİ İNCE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A '' ELEŞTİRİSİ







CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilen fotoğrafını hatırlatarak, "Dedem de bana aynısını yapmıştı. Bir farkla. Dedem fotoğraf çektirip gazetelere göndermemişti" dedi.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilmiş fotoğrafının medyaya servis edildiğini söyleyip, bunu eleştiren İnce, "Sayın Cumhurbaşkanı torununa Kuran öğretiyor. Fotoğrafı çekiyor, gazetelere veriyor. Çocukluğumu hatırladım. Aynen dedem de bana aynısını yapmıştı. Dedem de bana öğretmişti. Bir farkla. Dedem fotoğraf çektirip gazetelere göndermemişti. Acaba diyorum toruna güzel öğretiyorsun, sağolasın, varolasın da keşke bakara-makara diyen Egemen Bağış'a da Bakara Suresini öğretseydi" dedi.



'KİMSEYE BÖYLE YETKİ VERİLMEZ'



Cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisi ile 3.5 milyon Suriyeli mültecinin bir kararname ile vatandaş yapılabileceğini savunan İnce şöyle konuştu



"Cumhurbaşkanı evet çıkarsa sabah eline böyle bir kağıt alacak. Yazacak kararnameyi, 3.5 Milyon Suriyeli vatandaş yapılmıştır. Gönderecek resmi gazeteye yayınlanacak. Mesela devlet memuru olup da buna evet diyecek adamın aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Mesela şöyle der 'Emekli ikramiyeleri şimdiden sonra 10 taksitle ödenecek; Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü lağvedilmiştir.' Bunları yapabilir. Bu yetkiyi veriyorsunuz. Yani 3,5 milyon devlet memurundan bir tane evet çıkmaması lazım. Böyle bir yetki verilmez kimseye."



'HAKKIM HARAM ZIKKIM OLSUN TRT'YE'



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işyerinde çay demleyen memurlar için verdiği fetvayı hatırlatan Muharrem İnce sözlerini şöyle sürdürdü



"Bakın geçenlerde 4-5 memur bir devlet dairesinde su ısıtıcısı alıyorlar. Çay alıyorlar, şeker alıyorlar. Diyorlar ki 'Fişi de takarız dairede çay demleriz.' Birisi diyor ki 'Bir dakika haram olur bu devletin elektriği ile çay demliyoruz'. Bakın ne güzel Müslümanlar var, ne iyi insanlar toplumumuzda. Diyanete soruyorlar. Diyanet diyor ki 'Caiz değildir, devletin elektriği ile çay demleyemezsin'. Ey Diyanet sen gidiyorsun o gariban memura fetva veriyorsun, şu Recep Tayyip Erdoğan'a da bir fetva versene. Devletin parası, devletin uçağı, devletin otobüsü, devletin TRT'si. Bizim paralarımızla evet propagandası yapıyorsun. Burada binlerce insan var. Bunu TRT'de görecek misin Görmeyeceksin. Neyi göreceksin sabahtan akşama kadar evet propagandası göreceksin. E benim de vergim var orada. Sizin de var. Elektrik faturalarının yüzde 2'si TRT payı, hepimiz ödüyoruz. Geçenlerde genel başkanımızı TRT'ye çıkarıyorlar. Röportaj yaparken 'Cumhurbaşkanı konuşmaya başladı sen bekle biraz' deyip ona bağlanıyorlar. Terbiyesizliği görüyor musunuz Türkiye'yi köy köy gezeceğim hakkım haram zıkkım olsun TRT'ye diyorum."



8)CHP'Lİ ÇİÇEK: YÜZDE 10 GİZLİ 'HAYIRCI' VAR







CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Kararsız gibi görünen yüzde 10'a yaklaşan vatandaşlarımızın gizli 'hayırcı' olduğuna inanıyorum" dedi. CHP'li Çiçek, partisinin Karabük İl Başkanlığı ziyaretindeki açıklamasında Ergenekon ve Balyoz davaları başladığında Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Adalet Bakanı olduğuna vurgu yaparak şöyle dedi:



"Şimdi duyuyoruz, işitiyoruz FETÖ ile CHP'yi aynı kareye getirmeye çalışıyor. Ben cezaevinden kendisi hakkında bir suç duyurusunda bulunmuştum. 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' diye bir açıklaması olmuştu Karabük'te. Aynı ifade Bülent Arınç'a da aittir. Şimdi ona sormak istiyorum. Türkiye bağırsaklarını mı temizledi, yoksa FETÖ denen hain örgütün önünü mü açtı? Mutlaka hem şahsımızdan, hem bu kumpas davaları mağdurlarının ailelerinden, hem de Türk milletinden geçmişteki yanlış söylemleri nedeniyle bir özür borcu vardır."



'BUNLARIN HESABI SORULMAYACAK MI?'



Şu anki sistemde yolsuzluğa karışan bir başbakan, bakan hakkında soruşturma açmak ve yüce divan olarak Anayasa Mahkemesi'ne sevk etmek için gerekli olan oy sayısının 276, yani 550'nin yarısı olduğunu hatırlatan Çiçek şöyle konuştu:



"Şimdi 50 milletvekili arttırarak 600 yapmayı hedefliyorlar. Peki bunun yarısı kaç eder? 300. Yine Şahin'e soruyorum bir hukukçu olarak. Niye 300 değil de 400 milletvekili istiyorsunuz? Ak Partililer cevap verin. Tasarı Meclise 1 ay geç geldi. MHP bunu 300'e indirmeye çalışırken Ak Parti niye 400'de ısrar etti. Hesap vermekten korktukları bir şey mi var? Biz olduğunu biliyoruz, mmillette biliyor, dünya da biliyor. Şimdi kumpas davalarında binlerce masum insan, asker, sivil mağdur edilirken bu ülkeyi km yönetiyor du? Silopi'de PKK'lı teröristler törenle karşılanırken, çadır mahkemeleri kurulurken Adalet Bakanı kimdi? Asker, polis operasyon izni isterken valilere 'sakın ha vermeyin, görmeyin, teröristler sokakları kazsınlar, şehirleri, kasabaları teslim alsınlar' diye göz yuman kimdi? Biz vatan savunmasında başarıyla görev yaparken, Zekeriya Öz bizi tutuklatırken, onun altına Mercedes'i tahsis eden ve 'temiz eller operasyonu yapıyor' diye şimdi yurt dışına kaçmış haine sahip çıkan kimdi? Bunların bir hesabı olmayacak mı? Türk yargısına hesap vermeyecekler mi?"



YÜZDE 10 GİZLİ HAYIRCI VAR



Referandum çalışmaları hakkında da açıklama yapan Çiçek, "'Bizim astığımız 'hayır' afişleri 5-6 saat sonra toplanıyor. Her taraf 'evet' afişleri ile dolu. 'Evet' çalışması yapan herkesin önü açılıyor, 'hayır' çalışması yapanlar her yerde tehdit ediliyor. Dolayısıyla vatandaşın anketçilere verdiği cevapların samimi olduğuna inanmıyorum. Kararsız gibi görünen yüzde 10'a yaklaşan vatandaşlarımızın gizli 'hayırcı' olduğuna inanıyorum. Bu kadar baskı ortamında anket çalışmalarına pek bilimsel bir değer biçmiyoruz. O yüzden de özel bir anket çalışması yapmıyoruz" diye konuştu.



9)FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN YAPTIĞI KAZADA ÖLEN TÜRKER ÖZTUĞ TOPRAĞA VERİLDİ



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde park halindeki TIR'a arkadan çarpan Fenerbahçeli taraftarların içinde bulunduğu minibüste ölen evli ve 1 çocuk babası 39 yaşındaki Türker Öztuğ, Burhaniye İlçesi'nde toprağa verildi. Öztuğ, İskele Camii'nde ikindide kılınan namazdan sonra Taylıeli Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



Öztuğ'un tabutu Fenerbahçe bayrağına sarıldı. Arkadaşları ise tabutun başından biran olsun ayrılmadı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında eşi Ajda Öztuğ'un feryatları yürekleri dağladı.



10)MOTOSİKLET ATA ÇARPTI, SÜRÜCÜNÜN KOLU, ATIN BACAKLARI KIRILDI



İZMİT'te, yola çıkan ata çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Motosiklet sürücüsünün kolu kırılırken, bacakları kırılan at ise tedavisi için hayvan bakım merkezine götürüldü.



Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Moldova uyruklu 24 yaşındaki Ion Cristea idaresindeki 41 MA 016 plakalı motosikleti ile yola çıkan ata çarptı. Sürücü ve motosikleti yola savruldu. Kolu kırılan Ion Cristea 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazada iki bacağı kırılan at ise yerde kıvranırken, belediyeye haber verildi. Olay yerine gelen zabıta ekibi yaralı ata baktıktan sonra veteriner istedi. Yaklaşık bir saat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nden gelen veterinerler ata iğne yaptı. At iş makinesi yardımı ile kamyonete konularak tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.



11)DENİZDEN KOVAYLA SU ÇEKİP ORMAN YANGININA MÜDAHALE ETTİLER



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına denizden kovalarla taşınan su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.



Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi Alacasu mevkiindeki denize sıfır alanda iki ayrı noktada saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören bölgedeki balıkçılar tekneleriyle yangın noktasına giderek kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine Orman İşletme Şefliği, Milli Parklar Müdürlüğü ve Kemer Belediyesi Zabıta ekipleriyle Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri geldi.



Araçların bölgeye ulaşamaması nedeniyle ekipler yanlarında getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Tüplerin bitmesinin ardından ekipler yangına plastik kovalarla denizden su alarak müdahale etti. Yangın bu müdahaleler sonrası kontrol altına alınarak büyümeden önlendi. Yangında birkaç ağaç ve bitki örtüsü zarar gördü. Yanan ağaçlar orman işçileri tarafından deniz kenarına atıldı.



Balıkçı Hüseyin Çevik, İnceburun mevkiinden duman yükseldiğini gördüklerini, Doğa Koruma ve Milli Paklar Müdürlüğü yetkililerinin de tesadüfen bölgede olduğunu söyledi. Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle alevlere yangın tüpü ve kovalarla denizden su alarak müdahale ettiklerini anlatan Çevik, daha sonra jandarma ve itfaiye ekiplerinin geldiğini ve yangını söndürdüklerini anlattı.



12)EREĞLİ'DE EV YANGINI KORKUTTU



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Manolya Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Ercan Yavuz'un evinde çıktı. Yatak odasından dumanların yükseldiğini gören eşi Ayşe Yavuz, polise ve itfaiyeye haber verdikten sonra 2, 4, 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını alarak dışarı çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.



Ayşe Yavuz ve çocukları itfaiyenin çalışması sırasında gözyaşı döktü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



13)CADDEDEKİ ÇOK SAYIDA AĞACIN KESİLMESİ TEPKİ TOPLADI



MANİSA'nın Salihli Belediyesi tarafından yapılan 'Prestij' projesi kapsamında Çınarlı Caddesi'ndeki çok sayıda tespih ağacı kesildi. Vatandaşların tepkisi üzerine açıklama yapan ilçe belediyesi, kesilen ağaçların yerine kent estetiğine uygun yeni ağaçların dikileceği açıkladı.



Çınarlı Caddesi'nde yürütülen 'Prestij' projesi kapsamında çok sayıda tespih ağacının kesilmesi tepki çekti. Dün sabah erken saatlerinden itibaren cadde üzerindeki onlarca tespih ağacı, Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesilmeye başlandı. Kesimi gören esnaf ve vatandaşlar, tepki gösterdi. Vatandaşlardan Adnan Atmaca, en az 20 yıllık olan ağaçların kesilmesini eleştirerek, "Salihli Belediyesi'ni aradığımızda, ağaçların prestij caddesi çalışmaları kapsamında kesildiğini söylediler. Dünyanın birçok bölgesinde projeler ağaçlara göre revize edilir. Ancak Salihli'de proje nedeniyle onlarca ağaç kesiliyor, bu çok üzücü bir durum" dedi. Gelen tepkiler üzerine Salihli Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapılırken, şu ifadelere yer verildi:



"Atatürk Caddesi'nin modern bir görünüme kavuşturulacağı prestij caddesi projesi kapsamında, ilk olarak elektrik telleri yer altına alınmıştı. Prestij çalışma kapsamında Salihli'nin önemli sorunlarından olan yağmur sularıyla, kanalizasyon sularının ayrılması için caddeye boydan boya menfezler döşenerek, caddenin tüm kaplaması (yol, kaldırım ve otoparklar) yenilendi. Proje sahası içerisinde kalan ağaçlar, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kaldırılarak, yerine proje bütünlüğü içinde planlanan ve şehir estetiği açısından daha güzel olan ağaçlar yer alacak. Cadde boyunca cep otoparkları yapılarak, esnafların ve vatandaşların yaşadığı park sorunu ortadan kaldırılacak. Atatürk ve Menderes Caddesinin kesiştiği alana kavşak yapılarak trafik akışının daha da hızlanması sağlanacak. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen prestij caddesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme, peyzaj ve üst yapı düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek"



14)ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ







ANTALYA Süper Amatör Play-Off Grubu'nu şampiyon tamamlayan Manavgat Belediyespor'un şampiyonluk kutlaması sırasında kaleci Uğurcan Kadir Mutlu, kız arkadaşı Arife Buse Koç'a sürpriz evlilik teklifi yaptı.



Antalya Süper Amatör Play-Off Grubu'nda Finike Belediyespor'u 6-0 yenen Manavgat Belediyespor, şampiyonluğa ulaşarak Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi. Manavgat Belediyesporlu futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet şampiyonluğu Atatürk Kültür Merkezi önünde kutlarken, futbolcular ve taraftarlar çember yaparak kaleci Uğurcan Kadir Mutlu ve kız arkadaşı Arife Buse Koç'u araya aldı. Bir süre olana anlam veremeyen Arife Buse Koç, önünde diz çöken Uğurcan Kadir Mutlu'nun evlilik teklifinde şaşkınlık yaşadı. Uğurcan Kadir Mutlu, teklifine 'evet' diyen kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.



Uğurcan Kadir Mutlu daha sonra takım arkadaşları ve taraftarlarla oyun oynadı. Hem şampiyonluğu kutlayan hem de evliliğe ilk adımı atan çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.



Uğurcan Kadir Mutlu, "Manavgat Belediyespor'umuzu şampiyonluğa taşıdıktan sonra taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımızla birlikte kız arkadaşıma güzel bir sürpriz yapmak istedim. Böylesine güzel bir günde bu güzel kararı almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



15)MUŞLU KADINLARIN 'GÜLLÜK' MESAİSİ BAŞLADI



Muş'ta kadınlar havaların ısınması ve karların erimesi ile birlikte gün yüzüne çıkan 'Güllük' adını verdikleri çiriş bitkisini toplamaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar arasında şifalı olduğuna inanılan Güllük otunun kilosunu 2 liradan satılıyor. Tezgahlarda 5 liradan alıcı buluan Güllükün Basur, Romatizm, Adet Söktürcü, İdrar Sökücü, Saçkıran, Süt arttırıcı ve Egzamaya iyi geldiği söyleniyor.



