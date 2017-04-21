Dha Muhabiri Mustafa Oğuz'a Ödül
İZMİR Gazeteciler Cemiyeti 2016 yılı Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Doğan Haber Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Oğuz, 'Tatlıya Acı Bakış' fotoğrafıyla ödül aldı.
İZMİR Gazeteciler Cemiyeti 2016 yılı Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Doğan Haber Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Oğuz, 'Tatlıya Acı Bakış' fotoğrafıyla ödül aldı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2016 yılı Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ile Hasan Tahsin Teşvik Yarışması Büyük Jürisi, İGC Merkezi'nde 18- 21 Nisan 2017 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda kazananları belirledi. Bu yıl İGC Yönetim Kurulu, eserlerin ihtisas jürileri tarafından değerlendirmesi amacıyla yarışma yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı. 4 farklı alanda belirlenen ihtisas jürileri, yaptıkları değerlendirmelerin ardından 16 dalda 18 gazeteciyi ödüle değer buldu.Yarışmayı kazanan gazetecilere ödülleri, 15 Mayıs Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'i Anma Günü'nde düzenlenecek törenle verilecek.
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Haber Dalı'nda Habertürk Gazetesi'nden Melis Apaydın İde, 'Yüzümüzü Güldürdü' başlıklı haberiyle birinci oldu. Güncel Yazılar Dalı'nda Mazlum Vesek, KNK Dergi'de yayınlanan 'Orhan Kemal'in Romanlarında İzmir' başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Röportaj- Söyleşi dalında da Posta Gazetesi'nden Tamer Sanverir, 'Samba Değil Roman' başlıklı eseriyle birinciliği elde etti. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması Haber Dalı'nda Yeni Asır Gazetesi'nden Tansu Edip Gökbudak, 'Helal Sana Öğretmenim' başlıklı haberiyle birinci olurken Röportaj- Söyleşi Dalı'nda Sabah Egeli'den Serhan Çiftdalgöz, 'Fıtratında Pes Etmek Yok' eseriyle ödüle değer bulundu.
TV Program dalında Salih Soysal- Adem Şenay'ı 'Veren El Alan El' eseriyle ödüle değer buldu. TV Haber Program Görüntü dalında da, Hayrettin Demir, 'Veren El Alan El' eseriyle birinciliği kazandı. TV Haber dalında İHA'dan Halil Karahan ve Ceren Atmaca '25 Ülkede Gezen Ayşe Teyze' haberiyle birinciliği elde etti. İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Teşvik Yarışması TV Haber dalında Ege TV'den Tayfun Delice, 'Umutlar Ege'ye Bedenler Toprağa' başlıklı haberiyle ödül almaya hak kazandı. TV Program dalında da TRT'den Semra Kırışman, 'Anadol dosyası' eseriyle birinciliği kazandı. Spor Haberi dalında Yeni Asır Gazetesi'nden Şerafettin Çıracı'yı, 'Başkanın Gazabı' haberiyle ödüle değer buldu.
Ayrıca Spor İhtisas Jürisi Yeni Asır Gazetesi'nden 'Altta Kalanın Canı Çıksın' başlıklı haberiyle Murat Arabacı'ya da Jüri Özel Ödülü verilmesine karar verdi. Spor Fotoğrafı dalında Yeni Asır Gazetesi'nden Gökhan Özyurtlu, 'Görmek İstediğimiz Hareketler' başlıklı haberiyle birinci olurken, aynı dalda Habertürk Gazetesi'nden Deniz Biricik de 'Altay Yaralı' eseriyle, Jüri Özel Ödülü'ne almaya hak kazandı. Teşvik Yarışması Spor Haberi dalında Yeni Asır Gazetesi'nden Görkem Türkyılmaz, 'Kamyonla Seyahat' başlıklı haberiyle birinciliği kazandı.
Fotoğraf dalında 'Tatlıya Acı Bakış' fotoğrafıyla DHA'dan Mustafa Oğuz'u ödüle değer buldu. Sayfa Düzeni dalında da 'Ege'ye Özgü Bir Ada Leros' sayfasıyla Yeni Asır Gazetesi'nden Ayhan Mengüloğlu birinci oldu. İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması Sayfa Düzeni dalında da 'Sorumluluk Sorunu' eseriyle Habertürk Gazetesi'nden Tolga Özdoğan birinci oldu.
- İzmir