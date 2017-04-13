Dha İstanbul- Tutuklu Askerlerin Ailelerinden Adliye Sarayı Önünde Eylem

Haber: Hayati KILIÇ - İstanbul DHA



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan askerlerin aileleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Aileler yaptığı açıklamada "Bizler af değil adalet istiyoruz" dedi.



Ellerinde Türk bayrağı ve dövizler bulunan tutuklu asker aileler basın açıklaması yaptı.



"EY TÜRK HALKI UNUTTUN MU BİZİ"



Tutuklu askerler adına Hilal Kaya tarafından okunan basın açıklamasında,"Ey Türk halkı Unuttun mu bizi. 15 Temmuz gecesi ülkemiz karanlık bir dönemden geçti. Vatan sever halkımız, emniyet personeli ve bizlerin çabaları sonucu gerçekleşemeyen bir darbenin, bir ayağında bizlerin olduğunu unutma. O gece emre itaat etmeyerek canımızı verenleriz. Silahını halkına çevirmemek için halkından yana duranlarız. Bizler masum askerleriz. Ey Türk halkı, 9 aydır adalet bekliyoruz. İddanamelerimiz bile hazır değil. Mahkemeye çıkacağımız günümüz belli değil. Ey Yüce Türk halkı biz beklerken eşlerimiz, analarımız, babalarımız, bacımız, kardeşlerimiz, önce Allah'a sonra sizlere emanet .Tıpkı bir zamanlar bu vatan topraklarının bizlere emanet olduğu gibi" denildi.







"SOKAĞA ÇIKARANLAR HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI?"



Kursiyer teğmenin babası olduğunu belirten selim Bedel, "Biz çocuklarımızı 13 yaşından beri orduya verdi. Onları daha çocukken orduya emanet ettik. Çocuklarımızı şimdi Silivri Cezaevi köşelerinde arıyoruz. Çocuklarımız hiçbir suça karışmamıştır. Hiçbir eyleme girişmemiştir. Bunlara bu emri verip, bu çocukları sokağa çıkaranlar hiç mi vicdanınız sızlamadı? Şu ailelerin çektiği sıkıntıya bakın yazıktır, günahtır" dedi.



"AF DEĞİL ADALET İSTİYORUZ"



Gülşen Okumuş ise, "Bütün aileler mağdurdur. Ben 9 aydır oğluma hasretim. Buradaki insanlar da öyle hiç ayrım yapmamaksızın hepimiz buradayız. Lütfen artık bize ses versinler. Benim oğlumun saçları beyazladı. Ben burada kirli camlar arkasında vatana hizmet için gönderdiğim oğlumu görmekten utanç duyuyorum. Benim oğlum vatana hizmet için gitmiştir. Ne işi var Silivri'de? Adalet istiyoruz duy cumhurbaşkanım. Af değil adalet istiyoruz" dedi.



"ANNELERİN ÇIĞLIK SESİNİ DUYUN



Er Nuh Duygun'un annesi Antika Duygun da, "Ankara'da erdi. 22 günü vardı tezkeresine. Hain darbe gecesi hainler, oğlumu 'tatbikat' diye çıkarıyorlar. Çocuğum olay yerine gider gitmez ZBT'den inmeden teslim olurken 11 kurşunla taranıyor. Ben çocuğumun şehitliğini istiyorum. İtibarını istiyorum. Ben çocuğumu vatan için gönderdim. Çok şükür alnım açık başım dik. Çocuğumu üç şey için gönderdim. Toprak için gönderdim toprak verilmedi. Vatan için gönderdim. 'vatan haini' denildi. Bayrak için gönderdim bayrak verilmedi. Ben çocuğumun itibarını istiyorum. Lütfen artık annelerin çığlık sesini duyun" dedi.



Tutuklu askerlerin aileleri saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyarak dağıldılar.



Görüntü Dökümü :



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-Ellerinde döviz ve Türk bayrağı bulunan aileler



-Basın açıklamasının okunması



-Ailelerle röp.



-Genel detay