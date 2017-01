Dha İstanbul Bülteni - 3

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKA GEZİSİ ÖNCESİ KONUŞTU :



BU BİR SİSTAM DEĞİŞİKLİĞİDİR... HALKIMIZ SICAK BAKIYOR AKSİ OLSA BU İŞİN İÇİNDE OLMAZDIK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan :



" her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşana dayanır bu iş"



("Meydanlarda görecek miyiz sizi ?" sorusu



"Tabi şu anda yani bizim meydanlarda yer almamızda mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. ve bu etkinlikler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız... Ben şu anda zaten meydanlardayım. Bakın dün de meydandaydım, bundan önce de meydanlardaydım"



(TRUMP DÖNEMİ)



"Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek"



(DOĞU AFRİKA'DAKİ TEMASLAR)



" ...malum Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun FETO'nun bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleri ile ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini yapmış olacağız



İbrahim YILDIZ - İhsan YALÇIN - Hüseyin ASLIYÜCE, İstanbul DHA



Doğu Afrika ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarının başkanlık sistemi ile ilgili sorusu üzerine,"Her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekilleri ve iş adamlarının bulunduğu kalabalık bir heyetle Doğu Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Tanzanya'ya gitti. TC-TUR adlı özel uçakla Darüsselam'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.



CUMHURİYETİN KURULUŞUNA BAKSINLAR



Erdoğan, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika seyahati öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu. Meclis'ten geçen Anayasa değişikliği ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle ben ülkemizle alakalı açıklamaları henüz erken buluyorum. Şundan dolayı; tabi bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tabi bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararıyla ilgili vereceği karar ne olacak? Bunu önce bir görmemiz lazım. Tabi bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu referandum kararını onaylıyorsa, onayladıktan sonra biliyorsunuz hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçim şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek tabii onu da görmek gerekiyor. Onun için bu neticeleri alalım, neticeleri aldıktan sonra bu adımları atalım. Tabi ki özellikle partili bir Cumhurbaşkanı süreci bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. ve bütün bunların yanında da özellikle Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Yani biz idarede; çünkü her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş" dedi.



MİLLETİMİZİN VERECEĞİ KARAR BAŞ GÖZ ÜSTÜNDEDİR



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. İnşallah bu adımı bu şekilde atacağız. Ama 2019'da seçim yapılır yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, partili cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa partili cumhurbaşkanı tabi ki o kabinesini oluştururken artık bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Burada ağırlıklı olarak biliyorsunuz parlamentodan değil parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için bu defa birinci derecede önem arz ediyor. İkinci derecede parlamento içinden de bu kabineye kişiler alabilir."



BUGÜN DE MEYDANLARDAYIM DAHA ÖNCE DE MEYDANLARDAYDIM



Bir basın mensubunun 'Meydanlarda sizleri görecek miyiz' sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Tabi şu anda yani bizim meydanlarda yer almamızda mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. ve bu etkinlikler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız?.. Ben şu anda zaten meydanlardayım. Bakın dün de meydandaydım, bundan önce de meydanlardaydım. Ama onun değerlendirmelerini yaptıktan sonra ne zaman halkımızla bir araya geleceğiz konuşacağız. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı üzerinden bir geleceğin hazırlanacağı düzen bizi de ilgilendirecektir. Düşüncelerimizi halkımızla paylaşmayı gerektirecektir diye düşünüyorum."



HALKIMIZ SICAK BAKIYOR AKSİ OLSA BU İŞİN İÇİNDE OLMAZDIK



Bir gazetecinin'Siz sıkça anket yapan bir kişiniz. Sizin referandum ile ilgili bir anket yaptırdınız mı elinizde bir veri var mı? Referandum tahminiz nedir?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Biraz erken oluyor. Anketler var bunları biraz daha hızlanalım inşallah bunları paylaşırız. Halkımızın milletimizin referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle Partili Cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı çok da ciddi anlamda oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz. Öyle olmasa bu işin içinde olmazdık onu da çok açık söyleyeyim" diye yanıtladı.



ORTADOĞUNUN EN GÜÇLÜ VE BELİRLEYİCİ ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR



ABD Başkanı olan Donald Trump'un açıklamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır onu düşünüyoruz. Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu düşünmüyoruz. Bu Ortadoğu haklarının kendisine saygısızlık olur biz buna evet diyemeyiz. Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette o görüşlerimi A'dan Z'ye aktaracağım. Bu müzakerelerle birlikte Ortadoğu'nun en güçlü ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile alakası olmayanların Ortadoğu ile ilgili karar verirlerse dünyamız için insanlık için isabetli olmazö şeklinde konuştu.



ZİYARETLERİ ANLATTI



Doğu Afrika ziyaretleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan bir Afrika ziyaretine çıkacağız. Bu Afrika ziyaretinde özellikle 2005 yılında bir Afrika yılı süreci başlattık. Bu Afrika yılı süreci ile birlikte 12 büyükelçilikten aldığımız Afrika'da şuan da 39 büyükelçiliğe ulaştık. Tabi hedefimiz Afrika'nın tüm ülkelerinde Türkiye'nin büyükelçilikleri olsun. Afrika'yı bu büyükelçiliklerimizin vasıtasıyla ikili ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz bir kıta haline getirelim. Ziyaret programında önce Darüsselam'da Tanzanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Magufuli ile birlikte heyetlerimiz arasındaki resmi görüşmelere eş başkanlık yapacağız. Aynı zamanda Türk ve Tanzanyalı müteşebbislerimizin düzenleyeceği iş adamlarımızla birlikte forma değerli mevkidaşımla beraber iştirak edeceğiz. Tanzanya ziyaretinin ardından Mozambik'in başkenti Maputo'ya geçeceğiz. Mozambik Cumhurbaşkanı Sayın Flipe Nyusi ile görüşecek ve heyetler arası toplantılarımızı yapacağız. Bu ziyaretimizde ülkemizden Mozambik'e Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacaktır. ve bu ziyaretin özellikle özel bir anlamında ilk ziyaret olmasının yanında malum Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun FETO'nun bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleri ile ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini yapmış olacağız. Tanzanya ziyaretinin ardından Madagaskar Cumhurbaşkanı bir araya geleceğiz. Heyetler arası görüşmelere de başkanlık yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Dünya İnsanı Zirvesi'nde bir araya gelmiştik. Madagaskar ziyareti de Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılmış olan ilk ziyaret oluyor" şeklinde konuştu.



FETO'YU TEHDİT OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ



Ziyaretlerinde mevkidaşlarına FETO ile mücadele konusunda destek isteyeceğinin de altını çizen Erdoğan, "Bu ziyaretlerimizde FETO ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz. Daha sonra da özellikle FETO'NUN bilhassa dost ve kardeş coğrafyalarda tasfiye edilmesi yoğun çaba sarf ediyoruz. Kendileriyle neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Şunu memnuniyetle dile getirmek isterim. Afrikalı dostlarımız arasında bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça derinliğine vakıf oldukça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün bu katil sürülerinin artık diyalog, hizmet, eğitim, ticaret diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır. İnşallah bu terör örgütünü ülkemiz milletimiz ve dostlarımız için bir tehdit olmaktan çıkaracağızö şeklinde konuştu.



SÖMÜRGECİLİK LEKESİ OLMAYAN BİR ÜLKEYİZ BAŞIMIZ DİK



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ziyaretleri kapsamında bu ülkelerde gerçekleştirilecek toplantılara bizzat iştirak edeceğinin de altını çizerek şunları söyledi: "Özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte yeni açılımlara, yeni iş ortaklarına ve yeni pazarlara ihtiyacımız var. Bu bağlamda geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul'da Türkiye Afrika ekonomi iş formunu düzenledik. İnşallah seyahatimiz sırasında bu formun sonuçlarını görme hem de yeni ortaklıklar tesis etmek imkanı bulacağız. Biz asla tek taraflı kazanmanın başkalarının alın teri üzerinden zenginleşme peşinde değiliz. Biz kazan kazan esasına göre çalışmalarımızı sürdürme gayreti içinde olacağız. Hamdolsun Afrika ziyaretlerinde geçmişinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülkenin temsilcileri olarak her zaman başımızın dik alnımız ak olarak çıktık. Afrikalılar da adeta bizi bir kardeş gibi muhabbetle bağırlarına basıyor."



Görüntü Dökümü:



---------------------------



-Erdoğan'ın açıklamaları



-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüsü



-Genel ve detaylar



22.01.2017 - 12.02 Haber Kodu : 170122030



22.01.2017 - 12.43 Haber Kodu : 170122039



22.01.2017 - 12.44 Haber Kodu : 170122040



////////////////////



2 - LAV SİLAHLI TERÖRİSTTEN BUNLAR ÇIKTI



Tekirdağ'da yakalanan DHKP-C'li teröristte glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi



Zeki GÜNAL, İstanbulDHA



Polis, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi



Görüntü Dökümü



------------------------



teröristin yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği anın fotosu.



ele geçirilen bomba tabanca ve pusulanın fotosu



22.01.2017 - 13.36 Haber Kodu : 170122057



//////////////////////////////////



3 - AYBERK ATTİLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA



Ünlü Tiyatro oyuncusu Ayberk Attila son yolculuğuna uğurlandı. Attila için Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenazede, 80'ler dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu ve yapımcılar en önde saf tuttu. Birol Güven ve Şoray Uzun Attila'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ayberk Attila ile birçok projede bir arada çalıştıkları söyleyen Tolga Çevik de cenazeye katılan isimler arasındaydı. Çevik," Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik. İstanbul beyefendilerinin yavaş yavaş aramızdan ayrıldığı bir dönem maalesef"diye konuştu.



İÇMEYEN BİR İNSANI KAYBETTİK



Ayberk Attila'nın en yakın arkadaşlarından oyuncu Sinan Bengier de kafama estiği zaman 'çayı koydum atla gel' dediği bir adamı kaybettiğini söyledi. Bengier Attila için,"Beraber herşeye güldüğümüz adamı kaybettim. Herkes bizi içkici biliyor. İçmeyen bir adamı kaybettik. Çok şeyi paylaştığım bir insandı. Allah rahmet eylesin"dedi.



ALTAN ERKEKLİ: BİZİ GÜZELE YÖNLENDİREN BİR AĞABEYİMİZDİ



Ayberk Attila ile 300'ün üzerinde oyunda aynı sahneye paylaştıklarını söyleyen Altan Erkekli de Attila'yı,"Bu toprakların yetiştirdiği çok sevgi dolu, narin, yetenekli, kimseyi kırmayan sevgili bir ağabey, pozitif duygularıyla bizleri güzele yönlendiren bir ağabeyimizdi" diye tarif etti.



KARACAAHMET MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ



70 yaşında vefat eden Ayberk Attila cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:



----------------------



Cenazeden genel ve detay görüntüler



Röportajlar



22.01.2017 - 14.48 Haber Kodu : 170122066



/////////////////////////////////////////////////////////



4- VALİ ŞAHİN TWİTTER'DAN TERÖRİSTİN YAKALANDIĞINI DUYURDU



Haser: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt'ta polis aracına yönelik saldırılarla ilgili olarak yakalanan teröristle ilgili tweet attı. Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt İlçemizde polis aracı saldırısıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen Ş.T. Tekirdağ'da yakalanmıştır. Başarıyla yürütülen operasyonda yoğun gayret ve emek sarfeden İstanbul ve Tekirdağ Emniyet görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



/////////////////////////////////////////



5 - HRANT DİNK ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA



Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 14.30'da Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında tören düzenlendi. Hrant Dink'in ölümünün 10. yılında düzenlenen törene eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile sevenleri katıldı. Anma töreninde, Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, Hrant Dink için dualar edildi. Törenden sonra Rakel Dink ve oğlu Arat Dink, taziyeleri kabul etti.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Mezarlıktan detaylar



-Rakel Dink'in taziyeleri jabul etmesi



-Törene katılanlar



-Bakan Avcı'nın gelişi



-Dini tören



-Dua edilmesi



-Törene katılanların ayrılması



-Genel ve detaylar



22.01.2017 - 15.53 Haber Kodu : 170122078



////////////////////////////////////////////////



6 - DHA İSTANBUL- BAKAN NABİ AVCI HRANT DİNK'İN MEZARI BAŞINDAKİ ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı :



Bu vesileyle ben bir kere daha başta sevgili eşi olmak üzere bütün aileye, sevenlerine, arkadaşlarına, Ermeni cemaatine, Agos çalışanlarına, Hrant Dink'in Türkiye'deki ve yurt dışındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. "



(Topkapı Sarayı'nın kaydığı yönündeki iddialar)



" Özellikle Hazine Dairesi'ne etki eden faktörleri belirlemek için, çevrede 26 adet sismik kayıt kuyusu açıldı. Bu kuyuya yerleştirilen cihazlar aracılığıyla Saray'ın ve özellikle Hazine'deki çatlakların ne kadar, yer zeminindeki hareketlilikten ne kadar başka faktörlerden, basınçtan vesaire etkilendiğini belirlemek için bilimsel bir çalışma başlatıldı. O çalışmaların sonuna gelmek üzereyiz. Şubat sonu itibariyle bunlar net olarak belirlenmiş olacak."



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hrant Dink'in, ölümünün 10. yıl dönümü nedeniyle Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı. Bakan Avcı "Bugün 10'cu seneyi devriyesinde Hrant Dink'i muhabbetle andık. Bu vesileyle ben bir kere daha başta sevgili eşi olmak üzere bütün aileye, sevenlerine, arkadaşlarına, Ermeni cemaatine, Agos çalışanlarına, Hrant Dink'in Türkiye'deki ve yurt dışındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum."dedi. Bir basın mensubunun Hrant Dink'in öldürülmesi davasının süreci ile ilgili soruya Bakan Avcı "Dava süreci, pek çok başka süreçlerle iç içe geçmiş bir biçimde bugünlere kadar geldi. Ne tür karanlık oyunların oynandığı bu süreç boyunca, davanın kendisinde de ne tür oyunlar oynandığını gördük. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha hakka, hukuka, adalete uygun bir biçimde yürüyecek" şeklinde cevap verdi.



" HAZİNE DAİRESİ'NE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEK İÇİN 26 ADET SİSMİK KAYIT KUYUSU AÇILDI. "



Bakan Avcı, Topkapı Sarayı'nın kaydığı yönünde iddiaları ile ilgili soruya, Fatih Sultan Mehmet'in köşkü olarak da bilinen Hazine Dairesi'ndeki çatlaklar nedeniyle, Topkapı Sarayı ile ilgili bir hassasiyetin oluştuğunu dile getiren Avcı, "Bu konuda bizim İstanbul Teknik Üniversitesiyle, Boğaziçi Üniversitesiyle, ilgili uzmanlarla yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmalar 1 yıldan beri sürüyor. En son geçtiğimiz ay içinde, özellikle Hazine Dairesi'ne etki eden faktörleri belirlemek için çevrede 26 adet sismik kayıt kuyusu açıldı. Bu kuyuya yerleştirilen cihazlar aracılığıyla Saray'ın ve özellikle Hazine'deki çatlakların ne kadar, yer zeminindeki hareketlilikten ne kadar başka faktörlerden, basınçtan vesaire etkilendiğini belirlemek için bilimsel bir çalışma başlatıldı. O çalışmaların sonuna gelmek üzereyiz. Şubat sonu itibariyle bunlar net olarak belirlenmiş olacak. O haberle ilgili de ayrıca açıklama yapmak gerekiyor. Orada Marmaray ve Avrasya tüneli çalışmalarının da buradaki zemin hareketliliğine olumsuz etki ettiğine dair dolaylı da olsa bir ima ve cümle var. Bu doğru değil. Elimizdeki bütün bilimsel raporlar, çalışmalarla ilgili raporlar, böyle bir etkiden söz etmiyor. Böyle bir etki olduğuna dair elimizde bilimsel bir veri yok ama bunlar biliyorsunuz genellikle böyle şehir efsanesi olarak konuşulur. Buna rağmen biz, o sismik kuyular üzerinden yaptığımız çalışmalarla zaten ne tür yer hareketliliklerinin bölgeye ne oranda etki ettiğini ölçme şansını yakalamış olacağız. Ona göre de gerekli restorasyon ve diğer tedbirleri alacağız." diye konuştu.



DENİZE DOĞRU BİR KAYMA SÖZ KONU DEĞİL.



"Denize doğru bir kayma var mı?" şeklindeki soru üzerine Avcı, "Denize doğru bir kayma söz konu değil. Bu konuda daha önce de medyada yer alan bir haber vardı. Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarındaki çatlamalar nedeniyle bir bilim adamımızın yaptığı açıklama vardı. Bilim adamımızın yaptığı açıklamalarda ilgili uzman arkadaş diyor ki, 'Marmara'ya bakan, yani Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarında çatlamalar var' diyor. Fakat bunu okuyan bazı kişiler, o demeçteki 'Marmara'ya bakan istinat duvarı' sözünü, 'Marmaray İstasyonu'na bakan gibi anlıyorlar. Halbuki yazının içinde, demecin kendisine baktığınız zaman zaten görüyorsunuz, Marmara Denizi kast ediliyor, Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarı... Marmaray İstasyonuna bakan değil. O uzak zaten oraya. Oraya bakan istinat duvarı da yok. Eski deyimle apostrof kayması olunca sanki Marmaray İstasyonu'na ilişkin açıklama yapmış gibi algılamış bazıları. Doğru değil. Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarı diyor, demecin altını okuduğunuz zaman onu görüyorsunuz zaten. Gerek Marmaray inşaatında gerek Avrasya tüneli inşaatında, gerek benzer büyük inşaatlarda, büyük veya küçük bütün inşaatlarda çevre etki analizleri yapılır, ona ilişkin gerekli raporlamalar yapılır ondan sonra inşaatlara başlanır. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'na yönelik, Marmaray inşaatının veya Avrasya tüneli inşaatının olumsuz etkilerine dair elimizde hiçbir bilimsel gösterge, vesaire yok" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Rakel Dink'in taziyeleri jabul etmesi



-Törene katılanlar



-Bakan Avcı'nın gelişi



-Dini tören



-Dua edilmesi



-Bakan Avcı'nın açıklamaları



-Soruları yanıtlaması.



-Genel ve detayla?



22.01.2017 - 15.16 Haber Kodu : 170122071



////////////////////////////////



7 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, İLHAN CAVCAV'IN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU....



Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın Ailesi'ne taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlerbirliği Kulübü Başkanının vefat haberini almasının ardından, bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında, merhumun oğlu Murat Cavcav'ı telefonla aradığını belirtti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet dileğinde bulunduğu görüşmede, aileye de taziyelerini iletti. Efsane başkanın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailenin acılarını paylaştığı, tüm futbol camiasına da başsağlığı dilediği kaydedildi.



/////////////////////////////////////////////////



8 - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NI İŞGALE GİDEN ASKERLERİN DAVASI YARIN BAŞLIYOR



Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, DHA



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye giden 28'i rütbeli 34'ü er olmak üzere toplam 62 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması, yarın Silivri Cezaevi yerleşkesinde kurulan duruşma salonunda yapılacak.



RÜTBELİLER TUTUKLU ERLER TUTUKSUZ YARGILANIYOR



Yargılama, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak. 62 şüpheliden 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 4 astsubay ve 20 uzman çavuş tutuklu bulunuyor. 34 er ise tutuksuz olarak yargılanıyor. İddianamede şüphelilerin darbe günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye kalkıştıkları belirtiliyor. Şüphelilerin devlet büyüklerinin bu havalimanını kullanma ihtimaline karşı 8 zırhlı araçla havalimanını ele geçirmeyi hedefledikleri kaydediliyor. İddianamede şüpheli ve tanık ifadelerine de yer verildi. İfadelerde, darbenin gece saat 03.00'de yapılmasının kararlaştırıldığı ancak bilgi sızdırılması ihtimaline karşı saatin öne çekildiği ifade ediliyor.



62 ASKER HAKKINDA 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRLMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ



İddianamede 28'i rütbeli 62 asker hakkında, "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmayı engellemeye ve ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak ya da üye olmaksızın yardım etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



/////////////////////////////////////////



9- KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE "KARNELİ" EYLEM...



Haber-Kamera: Arzu KAYA, İstanbul DHA



Türkiye Liseliler Birliği(TLB), temsili karne ile basın açıklaması yaptı. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan 30 öğrenci "Laik, bilimsel, milli eğitim" ve "Milli eğitim, milli müfredat" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını TLB Genel Başkanı Bora Çelik okudu. Müfredat taslağı ile Atatürk ilke ve devrimlerine karşı konuların işlenebileceğini söyleyen Çelik, "Bu taslak bir ümmet toplumu yaratmaya hizmet etmektedir. Atatürk'ün konularının azaltıldığı, ulus bilincinin yok sayıldığı, tarikat ve cemaatlerin öne çıkarıldığı bir taslak önümüze konuluyor. İsmet İnönü başlığı kaldırılıyor. Şu an ki taslak, kanser hastasına aspirin uygulamaya benziyor. Çünkü öğrencinin esas sorunlarını göz önüne almadan doğrudan kendi kafalarına göre bir taslak hazırlamışlar" dedi. Kendilerinin de Milli Eğitim Bakanlığı'na bir karne hazırladıklarını belirten Çelik, "Müfredat yapma, vizyon, misyon notuna sıfır verdik. Milli Eğitimin konulara hakim olmadığını da bu taslağa bakarak anlayabiliyoruz, ona da sıfır verdik. Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem başarılı olmak istiyorsa baş şartı çağdaş, bilimsel, laik eğitim sistemi temeli üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Sömestr tatili iki hafta. Eminim çalışacaklardır ve 2. dönem bizden geçer not alacaklardır" diye konuştu. Grup açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Çevik kuvvet ekibinden görüntü



-Gruptan görüntü



-Temsili karneden görüntü



-Slogan atılması



-Bora Çelik'in açıklama yapması



-Genel ve detaylar



22.01.2017 - 15.54 Haber Kodu : 170122079



//////////////////////////



10- TÜRKİSTANLI MUHACİRLER TERÖR SALDIRILARINI KINADI



Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,



İstanbul'da yaşayan Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız, Tacikler, Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirerek, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini kınadı. Kendilerine yönelik önyargıların oluştuğuna dikkat çeken Türkistanlı muhacirler, Türkiye'ye karşı duydukları kardeşlik bağlarını göstermek için Kızılay'a kan bağışında bulundu. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Cami önünde gerçekleşen eylemde "Özbek, Uygur, Kazak, Tacik, Kırgız yabancı değil bir milletizö, "Türk milletine ırkçılık yakışmazö şeklinde pankartlar açan grup, "DEAŞ İslam'a düşmandırö, "Müslüman terörist olmazö, "Terörizm insanlık suçudurö yazılı dövizler taşıdı.



"NASIL 'İSLAMİ TERÖRİST' OLMAZSA 'ORTA ASYALI TERÖRİST' DE OLMAZ"



Son zamanlarda meydana gelen bütün terör saldırılarının Türkiye'yi hedef aldığını söyleyen Türkistan-der Başkan Yardımcısı Namoz Normumin yaptığı basın açıklamasında "Bu cinayetlere Orta Asya kökenli bazı kişilerin de karışmış olmasından üzüntümüz büyüktür. Ancak her topluluktan suçluların çıkması mümkündür. Bunun için 'Katilin dini, ırkı, ülkesi olmaz' diyoruz. Nasıl 'İslami terörist' olmazsa 'Özbek terörist', 'Orta Asyalı terörist' denilmesi de ciddi bir sapmadırö diye konuştu. Türkiye'yi ve halkını kardeş olarak gördüklerini vurgulayan Normumin "Yılbaşı gecesi Beşiktaş'ta katliam yapan kişiyi ve örgütünü Türkistanlılar camiası olarak lanetle kınıyoruz. Kendisine ne ad verirse versin, DEAŞ veya diğer bütün silahlı grupları şiddet yollarını ve eylemlerini reddediyoruz. Bunlardan beri olduğumuzu bir kere daha, açık ve net olarak ilan ediyoruz" dedi.



"DEAŞ VE BENZERİ TÜM ÖRGÜTLERİ KINIYORUZ"



Türkistan-der Başkanı Burhan Kavuncu ise "Türkiye'ye saldıran, Türk halkına savaş açmış terör örgütleri hangi isim altında olursa olsun, kim olursa olsun, ister İslami adı kullansın, ister Özbek, ister Tacik, ister Türkistanlı olsun bunlara lanet ediyor, kınıyoruz. Türkiye'ye savaş ilan etmiş olan DEAŞ örgütünü ve onun benzerlerini kınıyoruz" dedi.



"ÖZBEK OLDUĞUMUZ İÇİN SIKINTI YAŞAMAYA BAŞLADIK"



8 senedir Türkiye'de yaşayan Özbek Abdullah Genç, terör olaylarından sonra günlük yaşamında sıkıntı yaşamaya başladığını belirterek, "Türk milleti misafirperver bir halk olarak bizi kabul etti. Biz burada sıkıntı olmadan yaşıyoruz ama son olaylarda medyada Özbek isminin öne çıkması bizi çok üzüyor, rahatsız ediyor. Mahalle de gezerken, ev kiralarken Özbek olduğumuz için sıkıntı yaşamaya başladıkö dedi. 6 senedir Türkiye'de olan Bilal Abdülmecid ise emlakçıların kendilerine ev kiralamak istemediklerini anlatarak "Arkadaşıma sırf Özbek olduğu için emlakçı ev vermedi, 'kusura bakmayın' dedi. Sonuçta her millete terörist ve kötüler olduğu gibi bizden de çıkıyor. Ama onlarla bizim uzaktan yakından alakamız yok. Terörün ırkı, dini, milleti yoktur" diye konuştu.



KUYRUĞA GİRİP, KAN VERDİLER



Basın açıklamasının ardından eyleme katılanlar Üsküdar meydanında bulunan Kızılay'a Kan Bağışı Merkezine gitti. Türkiye'ye kardeşlik duygularını göstermek isteyen eylemciler kuyruğa girerek kan bağışında bulundu.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Meydanda toplanan kalabalıktan görüntü



-Afiş ve dövizlerden görüntü



-Türkistan-der Başkan Yardımcısı Namoz Normumin'in basın açıklaması



-Türkistan-der Başkanı Burhan Kavuncu'nun konuşması



-Abdullah Genç ile röp.



-Bilal Abdülmecid ile röp.



-Kızılay'da kan vermek için kuyruğa girenler



-Eylemcilerin kan vermesi



-Genel ve detaylar



22.01.2017 - 17.28 Haber Kodu : 170122099